Alfonso Ussía provoca un sobresalto en La Razón

Alfonso Ussía, uno de los articulistas más acreditados de La Razón, ha sembrado las alarmas en el periódico después de asegurar que no se estaban publicando sus artículos de opinión desde hacía una semana.

Así lo hizo público a través de su cuenta oficial de Twitter, donde además añadía sobre la no publicación: “Y no me sorprende, sinceramente”.

Desde hace una semana La Razón no cuelga mi artículo, y no me sorprende, sinceramente. February 4, 2020

Fuentes del periódico aseguran que no entienden el motivo que ha tenido para difundir este tuit, porque -dicen- se han ido publicando todos sus artículos con total normalidad. Además, una de las primeras reacciones de La Razón fue que el director, Francisco Marhuenda, hablara con él para preguntarle qué había pasado.

Después decidieron hacer un hilo en la cuenta oficial de La Razón en el que contestaban al tuit de Alfonso Ussía y añadieron todos los artículos que ha hecho el periodista desde el pasado 27 de enero.

Con este revuelo, Confidencial Digital ha podido saber que el comentarista ha atribuido este tuit a un “fallo técnico”. Aunque Ussía ha asegurado a ECD que se debe a un error, el mensaje continua en su cuenta de Twitter.

Ussía abandonó ABC

Alfonso Ussía tiene una amplia carrera periodística. Ha trabajado para medios como Diario 16 y Ya, ha colaborado en programas de radio y de televisión, pero gran parte de su trayectoria la ha pasado como columnista en el diario ABC.

Fue en 2004 cuando el periodista dejó de escribir para ABC. Esto sucedió, entre otras cosas, después de que se desatase una polémica por un artículo titulado “El cerdo vasco”.

El articulista decidió terminar su contrato con el periódico en marzo de 2004 después de que el director de ABC, en ese momento Juan Antonio Zarzalejos, se negara a publicar ese artículo.

Tras su salida, se incorporó a La Razón donde continua a día de hoy, y donde recientemente ha renovado su contrato por tres años más. En las encuestas del periódico, Ussía figura como el columnista más seguido por los lectores.

A pesar de que ha recibido en varias ocasiones ofertas para volver a ABC, Ussía siempre se ha negado. Meses después de que se marchase del periódico aseguró que volvería “bajo ningún concepto” mientras que Vocento siga siendo el propietario, añadiendo que jamás regresaría a un medio del que le habían echado.