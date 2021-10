Álvaro Nieto incorpora a The Objective a 16 periodistas más de seis medios nacionales

Álvaro Nieto ultima los preparativos para el relanzamiento de The Objective como periódico digital sobre la base de The Objective Media, la página web creada por la periodista y empresaria Paula Quinteros. De cara a conseguir un producto de calidad, Nieto ha ampliado la plantilla que antes de su llegada era de 18 personas.

Llegarán en las próximas semanas

La página que sirve de base está funcionando y ha empezado a publicar noticias pero las nuevas incorporaciones aún no han llegado a la redacción. Según confirman fuentes de la redacción a Confidencial Digital, un total de 16 periodistas pasarán a formar parte del medio a partir del próximo 18 de octubre.

Tras esas incorporaciones, la redacción de The Objective quedará conformada por 35 personas, contando a las 18 que ya formaban parte de la web y al director, Álvaro Nieto. Los nuevos activos del periódico provienen de medios de índole nacional: El Español, Vozpópuli, El Economista, Cinco Días, Libertad Digital y Onda Madrid.

El medio que más periodistas aporta a la nueva aventura de Álvaro Nieto es Vozpópuli, periódico del que van a llegar ocho personas. De Libertad Digital, El Español y El Economista saldrán dos profesionales de cada uno. Del resto de medios saldrá un periodista, hasta completar la redacción de 35.

Los profesionales de Vozpópuli

Hasta el momento sólo había trascendido el nombre de ocho profesionales que dejan Vozpópuli. Son Luca Constantini, Antonio Rodríguez, Laura Fábregas, María Palmero, Alfonso Suárez y Daniel Esparza. A ellos se unen ahora otros dos: Leo Rama y Alberto Sierra.

Leo Rama abandona el periódico de Jesús Cacho tras algo más de un año y medio en los que ha publicado artículos de Economía, Cultura y Actualidad. Fue corresponsal del diario ABC en Granada, y ha colaborado en programas como Espejo Público o Es la mañana de Granada antes de fichar, el pasado mes de marzo, por Vozpópuli.

Alberto Sierra, por su parte, deja la web cinco meses después de un cambio de puesto. Inició su carrera profesional en la agencia de noticias Europa Press y la revista TIEMPO. Tras una experiencia de cuatro años en México como reportero del diario REFORMA y de Canal Once, entre 2010 y 2014, regresó a España como corresponsal en Madrid de las televisiones mexicanas UNO TV y Claro Sports (del Grupo CARSO, de Carlos Slim). En 2019 fichó por Vozpópuli como jefe de Fines de semana, y en junio de este año pasó como refuerzo al área de Investigación.

Mantener los cuatro pilares fundamentales

Las fuentes explican que el objetivo principal de The Objective es mantener el trabajo que ya se venía haciendo. Para ello, se van a mantener y potenciar los cuatro pilares fundamentales que conforman el contenido actual de la web.

Quieren mantener los importantes artículos de Opinión, que califican de “muy profundos, casi filosóficos” y que conforman la sección titulada ‘El Subjetivo’. El segundo de los puntos es continuar realizando ‘Further’, la sección de grandes reportajes culturales y sociales que, entienden, da entidad al periódico y es una de sus marcas distintivas.

Habrá una tercera división, denominada ‘Today’, una sección bajo el nombre de España. Esta estará subdividida a su vez en Política y Economía, y en ella trabajarán la mayor parte de los periodistas que acaba de contratar Álvaro Nieto.

En tercer lugar, los promotores hacen una apuesta por la Tecnología, otra marca de identidad de The Objective. La idea es crear un medio multiplataforma y multisoporte, que sea fácilmente accesible por los lectores, tanto en ordenador como en móviles y tabletas. Además, confían en poder ofrecer no solo información escrita, sino también en formato audiovisual y pódcast. Otro de los puntos fuertes para The Objective son las redes sociales. En Facebook cuentan ya con 171.681 seguidores, y en Instagram 33.200.

Por último, se quiere contar con una imagen visual sencilla pero elegante, en línea de la actual presentación de la web. Sin embargo, para ir un paso más allá, a mediados de noviembre llevarán a cabo una reforma del diseño de la página, que permitirá presentar un formato más parecido al de un periódico digital al uso.