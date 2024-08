Una amante de Julio Iglesias y el hermano de Manzanares se personan en el juicio de ‘Sálvame’.

La investigación policial contra el programa ‘Sálvame’ por un posible delito de cohecho y una supuesta revelación de secretos, al filtrarse datos policiales confidenciales, ha concluido este mes de julio después de siete años de pesquisas.

Fuentes judiciales explican a Confidencial Digital que ya se han resuelto todos los recursos de apelación de la Audiencia Provincial. De ahí que el juez instructor, el magistrado Marcelino Sexmero, ha dado por finalizada la instrucción de las diligencias previas.

Fuentes del caso esperan que los próximos pasos tengan lugar en septiembre, el escrito de calificación de Fiscalía y de las acusaciones particulares. Además, entienden que antes de final de año estará listo el auto de transformación en juicio oral.

Entre los nombres de famosos que se han personado como acusación particular siguen apareciendo nombres inéditos. Uno de ellos es el de María Edite Santos, exbailarina a la que se ha relacionado como amante de Julio Iglesias.

Esta mujer saltó a la fama por defender que su hijo, Javier Santos, es descendiente también de Julio Iglesias, afirmación que el cantante nunca ha compartido. También está el nombre de Manuel Dols Samper. Este rejoneador es hermano del torero alicantino José María Manzanares.

Explicación del caso

Esta investigación cogió relevancia cuando en marzo de 2022 el diario El Mundo reveló que la dirección de ‘Sálvame’ había impulsado una investigación a 140 famosos para tratar de lograr información privada comprometida que después sería difundida por el programa.

Para tal fin, se habría servido del paparazzi Gustavo González y de su amigo, el policía Ángel Fernández Hita, que habrían dado acceso a fichas policiales de dichas celebrities. Es la información que figura en el sumario judicial del caso que se bautizó con el nombre de ‘Operación Deluxe’.

Muchos famosos implicados

Confidencial Digital adelantó hace más de un año que Mariló Montero y Julián Muñoz se habían personado en la denuncia, junto a otros famosos afectados como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Julián Muñoz, Coto Matamoros, María Teresa Zaldívar y Omar Montes.

Otros personajes relevantes se unieron a la causa con acciones particulares. Entre ellos, Helena Di Stéfano, hija de la leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano; José Fernando Ortega, hijo adoptivo de la difunta Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano; y la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales.

A la espera de saber el número final de afectados que decida el juez, en documentos del sumario aparecieron varios nombres de famosos que se han personado como acusación particular como Aiza Nizar, ‘El maestro Joao’, el marido de la cantante Rosario Mohedano, Andrés Fernández, la peluquera Lorena Morlote, el ex novio de Chabelita, Fausto Cabrera, y Luis Miguel Rodríguez ‘El Chatarrero’, ex pareja de Agatha Ruiz de la Prada.

Otros personajes que también han presentado acusaciones por esta causa son el paparazzi Jordi Martín, el exmarido de María Lapiedra, Marc Amigo, el cantante Francisco González, la bailadora Cecilia Gómez, que estuvo relacionada con Joaquín Prat, y José Manuel Albalá, padre del televisivo Alejandro Albalá. También aparecían Mayte Galdeano y la concursante de la primera edición de Gran Hermano María José Galera.

Investigados

El caso de presunto espionaje de ‘Sálvame’ comenzó a investigarse en el año 2017. No obstante, en 2022 y 2023 se produjeron los avances más significativos. En las últimas notificaciones, ya no se menciona a Óscar Cornejo ni a Adrián Madrid, máximos responsables de la productora La Fábrica de La Tele, a pesar de que siguen imputados.

Tampoco aparecen los nombres de David Valldeperas, Alberto Díaz y de ocho redactores más. Sí continúan el policía Ángel Fernández Hita y otros dos agentes de Policía además del paparazzi Gustavo González y la exactriz porno María Lapiedra. También son mencionados La Fábrica de la Tele y ‘Sálvame’.