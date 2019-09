Amazon negocia con grupos de comunicación en España para ofrecer pódcast informativos

Amazon prepara el lanzamiento de Audible en España. El nuevo proyecto del gigante americano, que ya está en marcha en Estados Unidos, tiene previsto aterrizar en nuestro país entre febrero y marzo de 2020.

La plataforma incluirá en la nueva plataforma audiolibros de alta calidad, con narradores reales y sin voces de síntesis. Pero no sólo. El objetivo de Amazon es ir un paso más allá.

Confidencial Digital ha podido saber que en Audible también se incluirán pódcast para emitir contenido periodístico.

Magazines de actualidad y cultura

La idea de Amazon es colgar dentro de Audible archivos de audio de carácter informativo y otros relacionados con el mundo de la cultura. De momento están dando prioridad a la búsqueda de contenidos para el área informativa.

Para ello, según confirman a ECD, Amazon se está poniendo en contacto con distintos grupos de comunicación en España y ha realizado ofertas concretas para ofrecer este tipo de material.

Uno de los primeras compañías que han sido sondeadas por los responsables de Audible en España es el Grupo Prisa. La multinacional ha ofrecido al diario El País grabar pódcast informativos, a modo de magazines de unos veinte minutos de duración, sobre temas de actualidad presentados en la cabecera.

Acuerdo con The New York Times

Se ha explicado que diarios tan prestigiosos como The New York Times ya colaboran con Amazon en esta iniciativa. Efectivamente, todos los días, a las seis de la mañana, Audible ofrece un pódcast bajo el título “The New York Times Digest”.

El audio es un magazine con historias que aparecen en la portada de ese día e incluye temas nacionales, internacionales, financieros, deportivos, y noticias de otras secciones del periódico americano.

Según ha sabido ECD, el Grupo Prisa ha rechazado la oferta. No se ha llegado a un acuerdo económico. Pero, según afirman fuentes cercanas al diario, El País también ha rechazado la oferta porque el periódico está creando su propio proyecto de pódcast.

Así será el resto de Audible

Para el lanzamiento en España de la nueva plataforma, Amazon tendrá preparados libros locutados que ya han sido publicados. Sin embargo, ‘Audible Originales’ será distinto. Este último apartado incluirá volúmenes locutados exclusivamente para la plataforma y que, durante dos años, sólo existirán en formato audio.

A pesar de que este proyecto aún está en fase de lanzamiento en España, en la actualidad Amazon ofrece la posibilidad de adquirir audiolibros en la tienda de Amazon, en formato Audio CD y MP3.

También existen ficheros descargables, aunque en este caso la mayor parte del contenido es de habla inglesa. Con la llegada de Audible, en los próximos meses, la oferta en español se reforzará.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de la nueva plataforma de Amazon. Este responsable no ha querido confirmar ni desmentir la información y se remite a la presentación oficial del proyecto cuando se inaugure Audible.