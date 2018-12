Ángel Sastre anuncia medidas legales contra los medios que le acusaron de salir “borracho” en Cuatro

Ángel Sastre, corresponsal en América Latina, realizó el pasado domingo un directo desde Buenos Aires (Argentina) para Noticias Cuatro –medio con el que colabora- con la última hora de la suspensión de la final de la Copa Libertadores.

El periodista hace directos para Mediaset prácticamente todas las semanas, pero esta conexión fue más compleja que otras que ha realizado.

Este directo de Ángel Sastre ha sido el centro de la noticia estos últimos días. Muchos medios han afirmado que su aparición en antena fue “surrealista”, “esperpéntica” e incluso algunos decían que estaba “borracho” y en un “visible estado de embriaguez”.

Pues bien, ECD ha querido hablar con el corresponsal para ver en qué situación se encuentra. Cabe destacar que junto a la Cadena SER y Colpisa, El Confidencial Digital ha sido de los únicos tres medios españoles que se ha puesto en contacto con él para conocer cómo sucedieron los hechos.

Lo que pasó realmente en el directo

El periodista reconoce a ECD que el directo le salió mal. “No estaba planeado así. No me salían las palabras. Tenía cansancio, era un mal día, estaba nervioso y los cámaras también. No me entendieron bien. Quería que me siguieran con la cámara para enfocarme con la niña y quedó mal. No salió como estaba previsto y terminé dando la espalda a los espectadores”, explica.

Ángel Sastre señala que fue una “escena horrible”, pero que no esperaba que algunos medios españoles fueran a tacharle de esa manera. Explica que nadie estaba allí para asegurar que iba bebido o que se encontraba en un estado de embriaguez.

Tras realizar el directo, el corresponsal pidió inmediatamente disculpas a la cadena. Cuenta que, en principio, desde Mediaset lo entendieron, le han estado apoyando y que “no ha habido represalias”. Ha realizado durante nueve años directos para la compañía que dirige Paolo Vasile y asegura que nunca le han criticado de esa manera.

Demandas contra varios medios de comunicación

Debido a las críticas recibidas tanto por los medios de comunicación como por otras personas a través de Twitter, Ángel Sastre se ve obligado a tomar medidas legales.

Tal y como explica a ECD, Sastre va a mandar burofaxes a El Periódico, La Vanguardia, ‘InfoRadio’ y ‘Yahoo Noticias’. Asegura que este último medio está “copiando, pegando y divulgando” los titulares publicados.

Primero quiere dar un tiempo a estos cuatro medios para que rectifiquen y pidan disculpas por acusarle de “borracho” en las noticias publicadas sobre su directo en la cadena Cuatro. Asegura que, si estos medios no rectifican, entonces se verá obligado a demandarles.

El periodista explica que el tema judicial es menor, pero que primero exige explicaciones por parte de estos medios ya que, asegura, “metieron la pata definiendo mi estado cuando no lo conocían”.

Muchos apoyan al corresponsal

Esta situación ha dolido al entorno de Sastre y piden respeto y comprensión. Una persona en particular ha sido Antonio Pampliega, periodista con el que Sastre, junto a José Manuel López, estuvo secuestrado por Al Qaeda en Siria durante 299 días. Su compañero destaca que el secuestro les dejó muchas secuelas.

“Veo el escenario público al que Ángel está siendo sometido. Y me da vergüenza. Y pena, muchísima pena. Lo sencillo es machacarlo y hundirlo. Es lo sencillo. Quedarnos con esa imagen. Ángel no está bien…”. “Me da pena Ángel. Muchísima. Porque le quiero. Porque me veo reflejado en él. Porque me imagino cómo se debe sentir en un día como hoy. Me duele ver como compañeros de profesión se están cebando con él echando más gasolina a su ya de por sí delicada situación…”. Son algunas de las palabras del texto que Pampliega hizo público tras las críticas a Sastre, al que considera su “hermano”.

Quién es Ángel Sastre

Ángel Sastre es un periodista especializado en conflictos desde hace más de diez años. Su trabajo se vio reconocido en 2010 cuando fue galardonado por la Asociación de la Prensa (APM) con el Premio Larra a la mejor trayectoria profesional para reporteros jóvenes.

Durante la última década, Sastre ha retratado a las pandillas del Salvador, el conflicto armado y el posterior proceso de Paz en Colombia. Desde hace cinco años cubre distintas zonas en guerra como Palestina, Siria, Ucrania e Irak.

Fue en julio de 2015 cuando se produjo su secuestro por el Frente Al-Nusra, la ex filial de Al Qaeda en Siria, donde estuvo cautivo 10 meses.

Actualmente Ángel Sastre vive en América Latina como freelance y colabora como corresponsal para Mediaset, La Razón y Onda Cero.

El periodista recomienda en su cuenta de Twitter el documental “Morir para contar: El precio de ser un periodista de guerra” de Hernán Diz que acaba de aterrizar en los cines. Zin pone en relieve el sufrimiento de los periodistas que, como Sastre, regresan de las zonas de guerra. En la producción, el director habla del estrés postraumático del que también habla Pampliega en su defensa a Ángel Sastre.