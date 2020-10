Antonio Tejado: nuevo concursante confirmado de ‘La Casa Fuerte 2’

La segunda edición de ‘La Casa Fuerte’ está a punto de arrancar en Telecinco y, aunque la cadena de Paolo Vasile no ha revelado aún de forma oficial quienes serán los nuevos concursantes, ECD ha conocido en exclusiva algunos de esos nombres.

De hecho, la semana pasada este confidencial adelantó que la ex superviviente Loli Álvarez era una de las primeras concursantes confirmadas junto con su archi-enemiga, la peculiar cantante Yurena.

Del mismo modo, ECD reveló que los influencers y participantes de realities Violeta Mangriñán y Fabio Collorinchio estaban también confirmados para ser concursantes de esta edición.

Ahora, Confidencial Digital ha podido saber el nombre de otro de los concursantes confirmados para entrar a formar parte del reality de Bulldog TV para Mediaset: el sobrino de María del Monte, Antonio Tejado.

Según fuentes cercanas al proyecto, Tejado, que es conocido también por haber estado casado con la sobrina de Rocío Jurado, Chayo Mohedano, ha sido uno de los elegidos para formar parte del elenco de la segunda edición del programa.

Éste no sería el primer concurso para Tejado. Ha participado en varios realities de Telecinco además de haber trabajado como colaborador en ‘Sálvame’ y en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en el pasado.

También cabe recordar su participación en dos programas de la cadena el año pasado: ‘GH VIP 7’ y ‘GH DÚO’, cuyo funcionamiento es similar al de ‘La Casa Fuerte’ y donde los concursantes también compiten en pareja.

Estará acompañado de su ex pareja, Chabeli Navarro

En este sentido, Tejado, que conoce muy bien este tipo de formatos, no entra solo. Lo hará con la que será su ‘partner in crime’ en el programa: la sevillana Chabeli Navarro quien, paradójicamente, es la pareja de concurso de Antonio Tejado y su ex pareja en la vida real.

La sevillana se dio a conocer por primera vez en televisión en el programa 'Perdidos en la tribu' del cuál resultó ganadora junto a su familia y luego en 'MYHYV', donde se enamoró de uno de los tronistas, Ferchu, con él tuvo una hija llamada Daniela, pero tiempo después ambos pusieron fin a su relación.

En junio de 2020 es cuando salía a la luz su relación con Antonio Tejado.

Una relación mediática por decisión propia ya que cuando llevaban apenas 15 días ya hacían publicaciones en sus redes sociales confirmando su noviazgo.

Tiempo después dejaron de subir publicaciones y no ha sido hasta ahora, cuando ella ha confesado oficialmente que ya no sigue con Antonio Tejado.

El motivo que ella ha destapado han sido las múltiples infidelidades que Tejado habría acometido en la relación y de las que la sevillana se habría ido enterando por lo que, finalmente, decidió terminar esta relación.

Chabeli Navarro, vieja conocida de Kiko Rivera

Más allá de la relación con Tejado, Chabeli Navarro es sobretodo conocida por ser la ex de uno de los rostros más famosos de la televisión, Kiko Rivera.

La modelo mantuvo un romance con el hijo de Isabel Pantoja y, aunque su relación tan solo duró un mes y medio, la sevillana no ha parado de intentar rentabilizar ese noviazgo desde entonces.

Tanto es así que siempre que ha podido ha hablado de Kiko Rivera. La última vez ha sido estos días en los que el Dj ha sido duramente criticado por la sevillana de haber intentado ser infiel a su mujer, Irene Rosales, con ella.

De este modo, Chabeli Navarro, de 32 años, ha saltado nuevamente a la actualidad para explicar que “Kiko le envió mensajes intentando quedar con ella”, los cuáles recibió cuando todavía Navarro era pareja de Antonio Tejado.

Por su parte, Kiko Rivera, que ha estado este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’, ha confesado haberle sido infiel a Irene Rosales en otras ocasiones pero ha negado tajantemente la información procedente de la sevillana.

Esto no ha sido óbice para que Chabeli haya hablado del Dj poniendo en entredicho su relación y le ha servido para saltar así nuevamente a la palestra mediática y para refrescar su personaje.

Tejado, en la misma línea que su ex, también se ha pronunciado para hablar del que ya es su ex amigo, acusando indirectamente a Kiko en sus redes sociales de haber sido infiel a su pareja, Irene Rosales, con una de las camareras que trabaja en la discoteca que el hijo de Isabel Pantoja tiene en Sevilla.

De este modo, el propio Tejado habría sido el encargado de haber filtrado estas informaciones que apuntan a que Kiko quiso tener más que una amistad con la supuesta chica.

Dos frentes en contra de Kiko, su ex pareja y su ex, que a su vez también son ex entre ellos, y que ahora se unen no sólo contra el cantante sino también en ‘La Casa Fuerte 2’, el concurso en el que competirán contra otros concursantes para intentar alzarse como ganadores de la nueva edición del reality.