La Asociación Víctimas del Terrorismo pide a RTVE cancelar una entrevista a Otegi

Arnaldo Otegi aparecerá este miércoles 26 de junio en el Canal 24 Horas, lo que ha provocado el enfado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). El programa La Noche en 24 Horas anunció que entrevistará al coordinador general de EH Bildu a las diez.

El anuncio de dicha entrevista provocó reacciones de indignación, de dirigentes políticos y algunas víctimas del terrorismo que se posicionaron en contra de que la televisión pública “blanquee” a quien fue condenado por ser líder del brazo político de ETA.

Este mismo miércoles, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha dirigido una carta a la dirección de RTVE, que encabeza la administradora única Rosa María Mateo. Esta asociación, que agrupa a miles de víctimas del terrorismo, sobre todo víctimas de ETA, expresa en la carta su “más absoluto rechazo a la entrevista que, si nadie lo remedia, emitirá la televisión pública española con el Coordinador General de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la noche de hoy”.

Denuncia que “EH Bildu no puede ser tratada como una formación política más, pues la AVT ya presentó más de 200 indicios para su ilegalización”, y que de hecho “sus máximos dirigentes actuales tienen todos un pasado ligado a partidos ilegalizados por sus nexos con el terrorismo de ETA”.

Por eso su primera petición es que RTVE reconsidere la emisión de esta entrevista, “pues carece de toda ética y moralidad”.

Pero, en caso de que la cadena pública 24 Horas siga adelante y no cancele la entrevista, piden que al menos “no sea una burda operación de lavado de imagen con la que se intente transformar a un terrorista condenado, en la gran esperanza de la “pacificación” en el País Vasco”, que “no contribuya a blanquear la imagen de Arnaldo Otegi y no se le pregunte por el futuro, si no por ese pasado de violencia que nunca ha condenado”.

“Si se llega a producir, esta entrevista debería servir para deslegitimar de una vez por todas la violencia de la banda terrorista ETA”, señala la Asociación Víctimas del Terrorismo en su carta a los responsables de RTVE.