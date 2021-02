Atresmedia crea una burbuja en torno a Susanna Griso contra el coronavirus

La pandemia ha alterado las jornadas televisivas, sujetas ahora a permutas constantes. Tras quince años de emisión, Pablo Motos lleva ya toda esta semana causando baja en ‘El Hormiguero’ tras su contagio por coronavirus. Otros presentadores estrella también toman medidas para minimizar los riesgos.

“Estoy en una etapa dulce instalada en la pura improvisación porque no sabes nunca lo que va a pasar”, explicó Susanna Griso esta semana en su visita a ‘El Hormiguero’, conducido en los últimos días por Nuria Roca durante la baja por Covid de Motos.

La presentadora de ‘Espejo Público’ se refería a los continuos cambios que sufre su programa diariamente: “Un día falla un compañero, el otro hay un invitado que no puede venir…”, describió resignada.

De ahí el apodo que han puesto a Griso. “Mi equipo me llama ‘la resistente’ porque creo que formo parte de la resistencia a todos los niveles. Y la situación me afecta, claro. Más allá de las consecuencias sanitarias, todos tenemos personas cercanas que, o bien lo han pasado muy mal y han estado ingresadas en la UCI, o bien directamente han fallecido”, relató.

Burbuja en torno a Susanna Griso

Fuentes del equipo de ‘Espejo Público’ confirman a Confidencial Digital que se han registrado varios contagios en las últimas semanas entre empleados y colaboradores, lo que ha obligado a extremar las ya estrictas medidas de seguridad que se venían aplicando.

Como marca el protocolo sanitario, los afectados han sido inmediatamente puestos en cuarentena.

El mensaje que se ha lanzado a la plantilla en los últimos días no es nuevo, pero viene a reforzar la orden de máxima prudencia por la pandemia, en plena tercera ola del coronavirus, con los contagios de nuevo disparados en todo el país.

Según ha podido saber ECD, la consigna es clara: que se acerquen a Susanna Griso “el mínimo número de personas posibles” para evitar cualquier riesgo. Una especie de “burbuja” en torno a la presentadora de ‘Espejo Público’ contra el Covid.

De hecho, Griso también reveló en ‘El Hormiguero’ cómo ha cambiado su forma de trabajar y relacionarse con los suyos en estos meses.

“Yo llego a la tele, me maquillo y me peino sola. Me voy a mi despacho a prepararlo todo y entro a plató, donde me quito la mascarilla. Y cuando acaba el programa, las reuniones son telemáticas. Apenas me relaciono con mis compañeros”, lamentó.