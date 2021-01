Atresmedia ficha a El Monaguillo como asesor del nuevo programa de entrenamiento ‘Veo como cantas’

Antena 3 está preparando un nuevo programa de entretenimiento. Se llamará ‘Veo como cantas’ y es una adaptación del formato coreano ‘I Can See Your Voice’, un fenómeno de la televisión internacional que ya cuenta con ediciones en países como EEUU y Alemania, entre otros.

Dentro del sector este programa ha sido considerado como el heredero de ‘Mask Singer’, al provenir también de Corea y porque el espectador también puede integrarse como jugador, al igual que sucede en el formato de los cantantes enmascarados.

En ‘Veo como cantas’, producido por Atresmedia y Warner Bros ITVP España, un concursante anónimo tiene que adivinar si las personas que tiene delante de él cantan bien o mal a través de diferentes fases que hay en las galas. La dificultad se encuentra en que no lo pueden escuchar: tendrán que juzgar por su físico, sus movimientos en el escenario y su actuación en playback.

Para ello, el participante tendrá la ayuda de un equipo de famosos, que serán los asesores y le facilitarán poder discernir. El grupo de asesores del programa será fijo durante toda la temporada.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, el nuevo programa de entretenimiento de Antena 3 ha sumado a este equipo a El Monaguillo.

Con Ana Milán y Josie

El humorista y actor es un rostro conocido dentro de Atresmedia, tanto en televisión como en radio. Es colaborador de ‘El Hormiguero’ y cuenta con una sección propia dentro del programa. Además, ha participado en la última edición de ‘Tu cara me suena’ y también se le puede escuchar en Onda Cero.

El Monaguillo se va a sumar al equipo de consultores que está formado actualmente por Ana Milán y Josie.

Entre los últimos proyecto de Ana Milán se encuentra la serie sobre sus anécdotas vitales ‘ByAnaMilán’, que ha renovado por otra temporada para Atresplayer Premium. Un formato que nació tras los directos que realizaba la actriz durante el confinamiento en los que narraba a sus seguidores, de forma desenfadada, diferentes vivencias. Además, ha participado en ‘Física o química: El reencuentro’, dando vida a su personaje Olimpia.

Josie cuenta con una larga carrera dentro de la televisión. Participó como profesor en el programa ‘Supermodelo’ (Cuatro) en 2006. También es colaborador de ‘Zapeando’ (laSexta) y el estilita ha formado parte de la última edición de ‘Masterchef Celebrity’ donde fue semifinalista. Estas Navidades se ha emitido en TVE un programa en el que era el protagonista: ‘Navidades Rasé’, un especial para despedir el año.

Manel Fuentes como presentador

El encargado de presentar el programa será Manel Fuentes. El presentador de otro de los formatos de éxito de la cadena, ‘Tu cara me suena’, se pondrá al frente de este nuevo formato. ‘Veo como cantas’ comenzará las grabaciones la próxima semana.

Algunos proyectos o estrenos que tiene Atresmedia por delante en este nuevo año son: el lanzamiento de cuatro series en Atresplayer Premium para este primer trimestre, la segunda temporada de ‘Mask Singer’, la segunda entrega de 'Toy Boy' y la edición española del programa de entretenimiento internacional 'Drag Race'.