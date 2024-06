El BOE oficializa la subida salarial de hasta el 8% a los periodistas.

Este miércoles, después de dos meses de espera, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nuevo convenio de periodistas. Este convenio fue firmado por los sindicatos CCOO, UGT, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la patronal y la Asociación de Medios de Información (AMI). Regula las relaciones de los trabajadores de los medios de comunicación tanto del sector del papel como del digital.

3% de subida en 2023 y 2025 y 2% en 2024

Después de 28 meses de negociaciones mensuales, el acuerdo firmado establece un incremento salarial del 8% sobre todos los conceptos, durante los tres años de vigencia del convenio: 3% en 2023, con carácter retroactivo desde el día 1 de enero, 2% en 2024 y 3% en 2025.

En total, dentro de los seis grupos que tiene el convenio, los salarios irán desde los 15.120 euros el grupo 6 (el más bajo) a 28.807 del grupo más alto en 2023, a 29.383 euros en 2024 y a 30.265 euros en 2025 de esta categoría superior.

Desaparecen el ayudante y el auxiliar de redacción

En este convenio desaparecen las categorías profesionales de ayudante y auxiliar de redacción. Estas categorías ahora eliminadas pasan a denominarse redactor/a C, a los 12 meses pasarán a redactores/as B y tras otros 24 meses llegarán a redactores/as A.

A este pacto se ha llegado después de varias rupturas de las negociaciones. Solo se aplica a los medios que no tengan un convenio propio y que cobran el mínimo correspondiente a cada grupo. Las personas trabajadoras a las que se aplique este acuerdo tendrán derecho a un día libre y remunerado al año para asuntos propios.

Cambio en el plus dominical

Otra mejora incluida en el nuevo convenio afecta al plus por el trabajo dominical. Las empresas deberán abonar dicho plus a partir del noveno domingo trabajado al año y no a partir del duodécimo.

También mejora ligeramente el pago por kilometraje. El texto se ha redactado en lenguaje inclusivo.

Tanto patronal como los sindicatos han transmitido su satisfacción a Confidencial Digital por el acuerdo alcanzado.