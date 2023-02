Boomerang TV tiene un finalista para el puesto de consejero delegado: Jorge Pezzi

Logo de Mediawan.

Hace una semana Confidencial Digital adelantó que Mediawan, una de las principales productoras de televisión a nivel europeo, se había lanzando a un proceso de búsqueda para rejuvenecer la cúpula de la productora de ‘La Voz’, ‘Pasapalabra’ y ‘El Secreto de Puente Viejo’, entre otros muchos formatos.

En aquel momento, según fuentes conocedoras de este proceso de selección, se confirmó que Mediawan había contratado a una empresa de cazatalentos para que sondeara a jóvenes directivos del sector dispuestos a dar el relevo en un futuro próximo a Pedro Ricote y Juan José Díaz, máximos responsables hasta este momento de la compañía.

Entonces, no transcendieron nombres debido a que el desarrollo de las conversaciones no había llegado aún a su fase final y no ningún nombre que sobresaliera sobre el resto. En estos momentos, en cambio, destaca el perfil de un finalista: Jorge Pezzi.

Perfil del productor

Jorge Pezzi lleva más de ocho años en el sector audiovisual después de una carrera en el sector de la publicidad. En 2018, fundó, junto a José Miguel Contreras, Lacoproductora, compañía audiovisual en la que a lo largo de este tiempo han creado diferentes proyectos para cadenas y plataformas.

Por ejemplo, en estos últimos años han lanzado junto con HBO Max la serie ‘Por H o por B’; la película sobre ‘Camera Café’; la serie de Atresmedia ‘2 años y un día’; ‘Mi año favorito’ para Movistar Plus+, el programa de divulgación histórica ‘El Condensador de Fluzo’ y una gala homenaje a Gila con humoristas como David Broncano para Netflix, entre otros.

Hace unos meses esta compañía fue comprada por el grupo Prisa y tiene dos proyectos vendidos de su cartera audiovisual: un programa musical con Arturo Valls para Movistar Plus+ y el programa de Julia Otero en TVE.

ECD se ha puesto en contacto con fuentes del entorno de Jorge Pezzi por si quería realizar algún comentario. Al cierre de edición no se había recibido respuesta.

Importancia del mercado español

Para Mediawan, el mercado español es de una gran importancia debido a que de él depende en gran parte su rentabilidad. Tal y como publicó Confidencial Digital, dada la demanda del audiovisual ‘made in Spain’ en la industria internacional, esta compañía creó una división específica dentro de Boomerang TV, con Tedy Villalba al frente, para ofrecer servicios a otras productoras internacionales.