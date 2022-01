Buenafuente y Berto Romero fichan por HBO para un programa de humor

Novedad en el sector de las plataformas audiovisuales. Según ha podido saber Confidencial Digital, Andreu Buenafuente y Berto Romero han fichado por HBO para dar vida a un nuevo programa de televisión.

Fuentes del sector audiovisual explican que los dos presentadores de televisión han llegado a un acuerdo con la internacional estadounidense para llevar a la plataforma ‘Nadie Sabe Nada’, el pódcast que se emite actualmente todos los sábados, a las 12:00 del mediodía, en la Cadena SER.

Dentro de este espacio, que lleva más de ocho años en antena, Andreu Buenafuente y Berto Romero realizan un show de humor e improvisación dónde cuenta con la ayuda del público y su propio ingenio para tratar de hacer reír a los oyentes.

Este pódcast, producido por El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente adquirida por Mediapro, lleva más de ocho temporadas desde que inició el periodo de emisiones, en 2013. Durante este tiempo, los programas se han difundido también por varias plataformas de pódcast y a través de redes sociales, principalmente por Youtube. Estas grabaciones se realizan en localizaciones de Madrid y Barcelona.

Fuentes oficiales de HBO han explicado a ECD que prefieren no hacer comentarios sobre “cualquier tema” que no se haya anunciado oficialmente. Además, este medio de comunicación se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de El Terrat, que también ha preferido no comentar nada sobre este proyecto.

Futuro en la Cadena Ser

Fuentes del sector audiovisual revelan a Confidencial Digital que ‘Nadie Sabe Nada’ seguirá en la Cadena Ser también aunque “de el salto a HBO”. Estas afirman que el programa seguirá tanto en su emisión en la radio como en el formato pódcast de cara a la programación de la cadena de radio del grupo PRISA.

Además, explican que un programa como ‘Nadie Sabe Nada’ tiene dos tipos de derechos, de explotación televisiva y de explotación en la radio. Por ello, según afirman, los propietaros de los derechos del programa, El Terrat, habría negociado a dos bandas con la Cadena Ser y HBO.

Interés desde hace meses

Según publicó Bluper el pasado mes de noviembre, Andreu Buenafuente comenzó a negociar sobre este posible programa aprovechando su buena relación con Miguel Salvat, responsable de producciones originales de HBO Max en España, y uno de los encargados de que el humorista fichara por Movistar+ para hacer ‘Late Motiv’ a finales de 2015.

Con este estilo de programa, más enfocado hacia la improvisación y el talento humorístico, Andreu Buenafuente podría compaginar este nuevo trabajo con el nuevo proyecto de ficción que prepara con Movistar+ después del fin de ‘Late Motiv’ en diciembre.

Por su parte, HBO da un impulso a su aérea de entretenimiento internacional con el objetivo de tener un mayor peso en España. Además, el propio Salvat reveló hace meses en el portal de televisión de El Español que tenían muchos proyectos en desarrollo, “que algunos no verán la luz, pero una gran parte sí”.

Andreu Buenafuente y Berto Romero seguirán los pasos de presentadores internacionales como David Letterman o Conan O´Brien, que finalizaron sus programas en las cadenas generalistas para empezar a trabajar en plataformas de streaming.

Otro proyecto en RTVE Cataluña

Además de este programa, la productora de Andreu Buenafuente está negociando con RTVE la emisión de cinco programas en catalán para la desconexión territorial en la comunidad autónoma de la televisión pública.

Estas cinco entregas estarán dedicadas a grandes cómicos catalanes. El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, anunció el proyecto dirigido, dijo, a “mejorar las audiencias” y ofrecer “una programación de calidad” durante la desconexión de La 1 de TVE en Cataluña.