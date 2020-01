La Cadena SER cambia de estrategia y apuesta por el humor en la franja nocturna

La Cadena SER ha cambiado de rumbo. La emisora lleva cinco años apostando por programas de humor. La andadura comenzó con ‘La Vida Moderna’, un espacio que se ha consolidado tras comenzar en formato podcast colgados en la página web y ofrecidos también en Youtube. Ahora el director general de Prisa Radio, Daniel Gavela ha decidido dar un paso más.

Según ha podido saber Confidencial Digital, la Cadena SER ha optado por dar un giro a su parrilla de la noche y está incluyendo programas de humor en la madrugada del viernes al sábado.

Fuentes internas aseguran que se trata de una estrategia que surge de la necesidad de contactar con un público más joven. Se quiere rejuvenecer la audiencia. Este tipo de programas están logrando gran notoriedad y logran captar la atención de este público.

‘Contigo dentro’ de Celia Blanco ya no está en antena

Uno de los espacios afectados por este giro es ‘Contigo dentro’. El programa nocturno, especializado en sexo y dirigido por Celia Blanco, dejó de emitirse el pasado mes de diciembre. Las fuentes de la cadena consultadas por ECD confirman que la decisión de cancelar el espacio está relacionada con esta nueva apuesta por el humor.

Por eso se emite ahora en su lugar el programa ‘Buenismo Bien’, dirigido por Manuel Burque y Quique Peinado.

Al parecer, la idea inicial de la Cadena SER era mantener ‘Contigo dentro’ como un espacio autónomo dentro del catálogo que se ofrece a través de la plataforma de podcast: Podium Podcast. Pero finalmente esta opción no ha cuajado. No hay ni rastro del programa.

Manolo Molés también dijo adiós

El pasado mes de diciembre el programa taurino ‘Los Toros’ de la SER, que llevaba más de 40 años en antena, decía adiós. Así lo comunicó por sorpresa el director Manolo Molés a todos los oyentes al concluir uno de sus programas. También difundió un mensaje vía Twitter:

Cierro 49 años sin fallar un día en mi querida @La_SER. Tendré más tiempo para otras cosas, vivir la vida, hacer de nuevo televisión, escribir en @aplausos, algún libro... No fallé ni un día. Será para bien... — Manolo Molés (@ManoloMoles) December 30, 2019

Fuentes internas aseguraron que este cambio se debía a un reajuste de la programación. No estaba relacionado con la exclusión de la información taurina como tal. A pesar de que se ponía fin a este programa, esto no significa que Molés ya no fuera a seguir colaborando con la radio.

Desde la emisora afirmaron que para ferias como San Isidro, en Madrid, el periodista participaría en algunos programas locales. Ahora se ha sabido la causa de esta cancelación: la decisión de apostar por la comedia y el público joven.

Un amplio catálogo humorístico

La Cadena SER tiene bastantes programas especializados en humor. Desde la emisora entienden que es una apuesta no exenta de riesgo llevar a antena estos podcast, pero esperan sacar el máximo provecho.

Silvia Abril, Andreu Buenafuente, Berto Romero y Jorge Ponce son algunos de los humoristas que se encuentran dentro del catálogo con el que cuenta la cadena del Grupo PRISA.