La Cadena Ser gana una demanda por un chiste sobre volar el Valle de los Caídos.

El 5 de junio del año pasado, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, organización que ha planteado recursos ante exhumaciones, movimiento que estudia llevar al Tribunal Constitucional, presentó una demanda a la Cadena Ser.

El motivo era un programa de ‘Hora Veintipico’ en el que el presentador, el humorista Héctor de Miguel, se preguntaba porque no se hace explotar el Valle de los Caídos. Posteriormente, en la emisión del programa en Youtube aparecían unas imágenes de una cruz explotando.

En esa denuncia, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica consideraban que “podría suponer una incitación al odio o la discriminación contra los católicos”. Además, consideraban que vulneraban uno de los artículos de la ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010.

Este artículo se refería al punto 4.2 de este artículo que señala que “la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social”.

Sin embargo, cabe indicar que esta ley está derogada por una nueva ley que se publicó en el año 2022 y esta legislación todavía no se ha terminado de desarrollar completamente, por lo que es importante indicar que no se puede aplicar ya que no está especificado en estos términos que es la comunicación audiovisual.

Archivo de la denuncia

No obstante, la CNMC, órgano responsable de los programas audiovisuales, ha archivado esta denuncia. El motivo que señalan es que programa no está sujeto a las obligaciones previstas en la nueva Ley Audiovisual mientras no se apruebe el reglamento que concrete quienes son los medios de comunicación que tienen que vigilar de primera mano. Con esta resolución se agota la vía administrativa, si bien cabe interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Libertad de expresión

No obstante, desde este escrito de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hace un ejercicio en defensa de la libertad de expresión. Según señala en este escrito, entre la Cadena Ser o no en los actores a los que hay regular, en el caso del humorista Héctor de Miguel, que una temática no le guste a un espectador por un contenido satírico supone, para la CNMC que “entre automáticamente dentro del ámbito” de una infracción.

En este mensaje, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia recuerda que “así lo ha manifestado esta Comisión en otras ocasiones con respecto a contenidos semejantes al presente”. Por ello, este criterio apunta “es aplicable tanto a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos” además de a los medios de comunicación considerados relevantes.