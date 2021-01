La Cadena SER prepara su desembarco en el canal de streaming Twitch

La Cadena SER apuesta por una nueva plataforma. Se trata del portal Twitch, una web para retransmitir en directo. Nació hace diez años y se está haciendo cada vez más popular en Internet.

Fue en el año 2014 cuando Amazon se hizo con ella. Es uno de los portales que más se utilizan para la retransmisión de partidas de diferentes videojuegos: Fornite, Call of Duty, Minecraft, League of Legends, Among Us, etc. Pero ya se ha extendido a otros sectores. Ahora también hay directos de pintura, cocina, dibujo, tecnología, cine o tutoriales de diversa temática.

Para poder disfrutar de las emisiones en directo no es necesaria una suscripción. Una vez dentro de Twitch el usuario puede acceder a las diferentes retransmisiones que se están produciendo en ese momento. Los consumidores de esta plataforma son mayoritariamente jóvenes.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, la Cadena SER está en pleno proceso de desembarco en Twitch. La emisora del Grupo Prisa ha abierto un canal para ofrecer diferentes programas en directo a través de esta plataforma.

Desde la cadena explican a este confidencial que “la idea es empezar a trabajar con la plataforma”. Afirman que, de momento, se van a empezar a hacer retransmisiones de algunos programas de “manera puntual” y aclaran que ahora están inmersos en el desarrollo de “cuál va a ser el perfil” de la Cadena SER dentro de Twitch.

‘Buenismo Bien’ ha sido el primero en emitirse

Esta semana ha sido el estreno de uno de los programas de Cadena SER en la plataforma Twitch. Concretamente ha sido el formato ‘Buenismo Bien’ con Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez.

La idea surgió después de una entrevista que se tuvo lugar la semana anterior al cómico Bertus. En ella se trató la situación de los ‘youtubers’ después de que varios de ellos hayan decidido trasladarse a Andorra y pagar allí los impuestos.

Después, los presentadores le pidieron consejo al entrevistado para poder estar presentes en Twitch y Peinado afirmó: “Hay que crear un canal y emitir”. Dicho y hecho. Una semana después, la Cadena SER ha abierto esta ventana y este martes el programa ha sido el primero de la emisora en realizar un streaming a través de la plataforma.

Aunque la Cadena SER ha sido uno de los primeros medios en dar el salto a Twitch, ‘Tiempo de Juego’ de COPE también tiene abierto un canal. Es cierto que dentro de él no hay ningún video guardado y apenas parece tener actividad. Según los datos registrados, una de las últimas retransmisiones ha tenido lugar hace un mes. El canal cuenta con más de 400 seguidores.

Los creadores de Twitch saltan a los medios

La influencia de los creadores de contenido para Twitch también ha llegado a los medios de comunicación. Hace tan solo unos días, uno de los personajes más seguidos en España, Ibai Llanos, lanzó un mensaje por su cuenta oficial de Twitter diciendo que tenía que anunciar algo por la plataforma de streaming.

Fue ahí cuando informó a sus seguidores de que iba a formar parte de ‘LaLigaCasters’. Un proyecto impulsado por La Liga Nacional de Fútbol en el que Ibai Llanos, Ander Cortés y Ulises Prieto son los encargados de narrar diferentes partidos de La Liga que se emiten en Movistar+ y GOL TV.

Este domingo estaré narrando en mi canal de Twitch el Atlético de Madrid - Valencia. Lo haré con @G2Ander. Gracias a @LaLiga por haber confiado en nosotros y por habernos dejado hacerlo a nuestra manera. Seremos una opción oficial para escuchar el partido desde @MovistarFutbol. — Ibai (@IbaiLlanos) January 21, 2021

Van a empezar retransmitiendo por Twitch cuatro partidos al mes: tres que se pueden seguir por Movistar+ y uno de GOL TV. Los espectadores que quieran seguir el fútbol con la voz de estos protagonistas podrán hacerlo por el canal oficial de LaLiga en Twitch.

Pero eso no es todo. Los usuarios tanto de Movistar + como de GOL pueden elegir en la televisión cómo seguir el partido: mediante los comentaristas tradicionales o por los componentes de LaLigaCasters. Una opción que también existe en el caso de que se quieran escuchar los comentarios de la radio.