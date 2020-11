Cancelado por segunda vez el estreno en España de la nueva película de Gaspar Noé

La última película de Gaspar Noé, ‘Lux Æterna’, iba a estrenarse en los cines de toda España el próximo 13 de noviembre de la mano de Filmin Cinema. Pero el coronavirus ha frustrado su estreno… por segunda vez.

La película del director franco-argentino, que sumerge al espectador en el caótico rodaje de un film sobre la caza de brujas en la Edad Media, se ha visto afectada nuevamente por las restricciones impuestas para frenar la pandemia.

Cancelación tras cancelación

Noé iba a proyectar su película en salas españolas en abril del presente año, pero la pandemia se lo impidió. Su estreno se pospuso para este 13 de noviembre pero no se va a poder emitir.

Según explica a Confidencial Digital la plataforma de cine y series online Filmin Cinema, ‘Lux Æterna’ se estrenó en los cines franceses en septiembre pasado con gran éxito, tras su proyección en el festival de Cannes, en abril del 2020.

“Por ahora no tenemos planificada ninguna nueva fecha de estreno ya que dependemos totalmente de las salas de cine y en Cataluña están cerradas. No merece la pena decir que retrasamos 15 o 20 días el estreno porque ahora mismo no hay certezas de ningún tipo”, explican desde Filmin.

La nueva entrega de Gaspar Noé está protagonizada por Béatrice Dalle y Charlotte Gainsbourg. Completan el reparto Mica Argañaraz, Abbey Lee, Félix Maritaud y Karl Glusman.

La obra narra el viaje vivido por una actriz que acepta interpretar a una bruja en un psicótico rodaje. La peculiaridad es que el espectador asume un papel consciente y se involucra en la trama.

Una oda al séptimo arte que pretende causar polémica y donde resaltan, a nivel técnico, los movimientos de cámara y complicados planos secuencia.

En el cine de Noé es habitual que la experiencia vaya mucho más allá de la narración, a través de un uso expresivo de la luz, el formato y la pantalla partida. Todo ello hace que ‘Lux Æterna’ sea una de las obras más experimentales y personales del director.

La anterior película de Noé fue ‘Clímax’, que llegó en 2018 a las pantallas. Un frenético relato que, según los críticos, logra trasportar a los espectadores por un aterrador viaje LSD.

Este trabajo se planteó en sus inicios como un pequeño cortometraje en colaboración con Saint Laurent, pero finalmente terminó convirtiéndose en un proyecto de 50 minutos.

Restricciones por Covid-19 en la actividad cultural

La segunda ola del coronavirus ha provocado que la Generalitat aplique este otoño nuevas medidas para frenar el covid-19, como ordenar el cierre de casi toda la actividad cultural en Cataluña.

Un nuevo golpe al sector que durará como mínimo 15 días a partir de la publicación de las restricciones en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) donde se decretó el cierre de salas de cine, de conciertos, teatros, auditorios, así como cualquier espacio que tenga licencia para realizar este tipo de actividades.

Tan solo podrán abrir al 33% de su aforo los museos, archivos, salas de exposiciones y galerías de arte.