Cargos de Atresmedia detectan un movimiento anti Pablo Motos entre los telespectadores.

Ha transcurrido más un mes desde que comenzó la batalla por la audiencia entre Pablo Motos y David Broncano. Y ha sido encarnizada. Por un lado, David Broncano ha mejorado las previsiones más optimistas y cerró septiembre con un 16,6% de share y una media de 2.169.000 espectadores.

Pero por otro lado, la entrada de dos competidores no ha impedido que Pablo Motos haya cerrado el mes desde que comenzó ‘La Revuelta’ el 9 de septiembre con un 16,9% de share, un máximo mensual histórico para este mes (18,1%).

No roba, pero preocupa

Cargos de Atresmedia aseguran que internamente hay cierta inquietud con las cifras de audiencia que está consiguiendo David Broncano en La 1, con ‘La Revuelta’, el programa ‘rival’ de El Hormiguero, a pesar de que han comprobado que no roba ningún espectador al espacio de Pablo Motos en Antena 3, que como decimos incluso está cosechando cifras récord.

De entrada, no esperaban que Broncano consiguiese tan intenso efecto arrastre, porque venía de un formato muy particular, muy de nicho, y pasaba a una tele de pago, a la tele en directo y en abierto. Igualmente, consideraban que el formato no es tele en sí, sino algo mucho más deslavazado e improvisado que los shows que se suelen ofrecer habitualmente.

Un movimiento ‘anti Pablo Motos’

Atresmedia ha chequeado con detenimiento los movimientos de audiencias que se han producido estas semanas y, aunque no han logrado rastrearlo todavía como les gustaría, han observado que, en el caso de ‘La Revuelta’, se trata de un público joven que va directamente a Broncano. Es decir, personas que no han tenido nunca el ‘hábito’ de llegar a casa y de poner la tele, como sucede con ‘El Hormiguero’.

Y también han identificado, y esto es lo que más preocupa en la cadena de San Sebastián de los Reyes, que hay un público que no soporta a Pablo Motos. Y esos son los que han empezado a sintonizar La Revuelta, como un modo de ‘oponerse’ al presentador de ‘El Hormiguero’.

Politización

Desde el mes de febrero, la franja del access prime time se ha politizado. Tal y como desveló Confidencial Digital, directivos de Moncloa admitieron hace ya ocho meses que ‘El Hormiguero’ era el programa que más daño había hecho a Pedro Sánchez.

Desde entonces, se comenzó a negociar con David Broncano para que llevara su show a TVE saliendo de Movistar Plus+. Al final, todo el ruido mediático que se ha generado por el fichaje del cómico jienense ha acabado siendo beneficioso para el espectáculo de ‘La Revuelta’.

El poder de audiencia que arrastra Broncano en este último mes ha provocado que, por primera vez en Atresmedia, vean que tienen un rival de nivel contra el programa de Pablo Motos. Nunca había sido así hasta ahora.

Sobre la politización, fuentes de Atresmedia aseguran: “Esta es una cuestión recurrente de la que se ha hablado muchísimo en todos los medios y en redes sociales desde la noticia del fichaje de David Broncano por TVE, antes del verano. Es un ejemplo más de la polarización social que existe y que afecta a tantos ámbitos. Pero, en cualquier caso, la realidad es que los datos indican que ‘El Hormiguero’ está en su mejor momento. Esos datos, más allá de opiniones o ruido, hablan por sí solos.”

Se vislumbra un final para ‘El Hormiguero’

Desde Atresmedia transmiten, por vez primera, que vislumbran que El Hormiguero tendrá un final. Saben, por supuesto, que esto es algo que sufren todos los programas (“todo formato tiene un principio y un fin de vida”), pero hasta ahora ni se les pasaba por la cabeza pensar en esa posibilidad en este caso; como si no fuese a ocurrir nunca.

El fenómeno ‘La Revuelta’ ha bajado a la tierra a algunos responsables de la cadena, en la línea de que la utopía de la permanencia 'eterna' no se cumplirá, y de entender que la televisión se renueva.

Sobre este aspecto, un portavoz oficial de Atresmedia asegura: “No tiene sentido, es completamente absurdo. Nadie en su sano juicio puede ni imaginar que una cadena piense en el final de un programa cuando acaba de batir su récord de audiencia, es el más visto de toda la televisión en septiembre y también el formato más rentable y preferido por marcas y anunciantes”.

Un programa joven y disruptivo

Cargos de Atresmedia observan ‘La Revuelta’ como un formato fuera de lo tradicional en televisión, que tenía muchos ingredientes para haber fracasado, pero que, vistas las cifras, parece un anticipo de la llegada de un programa joven y disruptivo, llamado a sustituir a algo viejo y carca.

Alguien ha recordado estas semanas lo que sucedió en su momento con José Ramón de la Morena y José María García, cuando un chico de Deportes casi novato se atrevió a cuestionar a un veterano intocable y consolidado desde el humor y el descaro: acabó con su imbatibilidad unos años después.

Dato extraño

En Atresmedia han detectado también un dato extraño: que en los audímetros se ha registrado un enorme aumento de televidentes que siguen el programa dentro del mismo hogar. Se trata de algo inusual para programas de lunes a jueves, como son ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’.

Un incremento así se suele dar cuando amigos y familiares quedan para ver juntos un encuentro deportivo o un programa semanal, como ‘Operación Triunfo’ o ‘La isla de las tentaciones’, pero no es habitual en emisiones diarias. Tal circunstancia les ha hecho sospechar: creen que pasa algo raro con las mediciones, aunque no van a ir más allá de la mera sospecha.