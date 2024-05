El colaborador de COPE acusado de inventarse un cáncer declara en junio ante el juez.

Más de un año después de que saltará a la luz pública el caso de Willy Valadés, el colaborador de COPE acusado de inventarse un cáncer declarará ante la justicia. El Juzgado de Instrucción nº 24 de Madrid lo ha citado el 17 de junio para que se persone ante el juez Javier Martín-Borregón.

Como adelantó Confidencial Digital, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño decidieron entregar a su compañero una cantidad que ronda los 300.000 euros brutos para que pudiera sufragar un tratamiento experimental en la Clínica Universidad de Navarra, a base de protones, y combatir así un supuesto tumor cerebral provocado por un cáncer.

Para poder abonarle el dinero que debía costear las facturas de ese tratamiento, sus compañeros de la emisora organizaron un procedimiento consistente en dos entregas. En primer lugar, se decidió que se le destinara a él la mayor parte del bonus que cobran los profesionales de ‘Tiempo de Juego’ por ser líderes de audiencia. Otros años, ese dinero se repartió entre los periodistas deportivos de las diferentes emisoras de COPE distribuidas por toda España.

En segundo lugar, los pesos pesados de la dirección de Deportes decidieron adelantarle los emolumentos en concepto de futuros contratos. Dado que Valadés es autónomo, se apostó por incluirle en cada nómina el importe de lo que iba cobrar en meses posteriores, realizando una estimación. Esta cantidad se le abonó durante varios meses con pagos recurrentes.

Retrasos de medio año

Cuando el acusado acuda ante el juez, habrán pasado más de siete meses desde la segunda vez que se convocó a este periodista ante la justicia y más de un año después de que comenzaran a salir las primeras noticias del caso.

Primero fue citado a declarar el 30 de octubre, pero no acudió por un error del propio juzgado. Posteriormente, y con todos los datos correctos, se le citó el 17 de noviembre. En este caso, Willy Valadés no declaró ante la justicia porque argumentó “motivos de salud”. Desde entonces hasta ahora no ha habido novedades en la instrucción de esta causa.

Complicado recuperar el dinero

Fuentes de COPE consultadas por Confidencial Digital esperan que se haga justicia en este caso pero ven “muy complicado” que se pueda recuperar el dinero, ya que las cuentas donde supuestamente tenían que estar los 300.000 euros abonados están vacías, tal y como se ha publicado en diferentes medios.

Por otro lado, según confirman fuentes judiciales, la Clínica donde el acusado habría recibido el tratamiento oncológico ha declarado en sede judicial que no tienen constancia de que Willy Valadés figure en sus registros.