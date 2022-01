“Es espantoso”: la conclusión de los primeros usuarios del Metaverso de Facebook

Desde que en noviembre del pasado año el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció su intención de cambiar el nombre de la empresa a 'Meta', para focalizar el esfuerzo de la compañía en la creación de un mundo virtual, el metaverso está de moda.

¿En qué consiste esto del ‘metaverso’? Es una réplica del mundo real en el que cada usuario estaría representado por un avatar y en el que podría hacerse prácticamente cualquier cosa: desde asistir a videoconferencias o reuniones hasta jugar, crear obras de arte o incluso volar.

Por lo que pudo conocer Confidencial Digital, Facebook empezó a contratar a españoles a finales del año anterior para el desarrollo de este proyecto. Este trabajo, según resaltan directivos de la empresa internacional, se creará un universo digital como mínimo en 2031, con el objetivo de desbloquear una economía creativa "mayor que la limitada ahora por las plataformas actuales”.

No obstante, cabe indicar que esta recreación no es único multiverso que se está creando. Otras empresas como Vodafone u organizaciones como la Mobile Week Ourense han presentado sus propias herramientas.

Reflexiones del momento actual: "es espantoso"

Especialistas de información digital han declarado a Confidencial Digital la precariedad en la que vive el momento actual. Por ello declaran que si así fuera el futuro que plantea el metaverso, viene del futuro, y ese nuevo tiempo "es espantoso".

En este momento, según valoran, "el mundo de los metaversos está muy verde", por lo que "le quedan años". Por ejemplo, opinan que uno de los proyectos, Next Earth, un proyecto de origen estadounidense dónde se compra tierra virtual pero que está, tal cómo piensan, tan poco avanzado, que "de metaverso" tiene poco.

De hecho, ni siquiera consideran que la empresa de Mark Zuckerberg sea quien sea la compañía que cree el metaverso más desarrollado. Por ello, afirman que "lo mismo aparece mañana" una compañía con un universo digital más desarrollado que el de la tecnológica estadounidense.

En este momento actual, con los metaversos muy lejos de completarse, las experiencias de ocio son muy escasas. Por ejemplo, uno de los juegos principales es el 'Gorila Tag'. En este videojuego se puede correr, saltar y trepar usando solo sus manos, según explica su página web. Sin embargo, aunque sea una de las experiencias "más inmersivas" hasta la fecha, el realismo no es el mismo que el de un videojuego de última generación.

Además, otra de las experiencias es la compra de celdas en un mapa dónde se pueden "generar experiencias". Sin embargo, estas experiencias pueden ser "dos seres de mal aspecto bailando".

Diferentes tipos de multiverso

Según explican expertos en innovación, el metaverso "no es un proyecto monolítico", ya que hay muchas empresas que están creando "plataformas distintas". Por ello, al igual que Facebook está creando su propia plataforma, otras empresas están creando otras.

En uno de estos principales trabajos, el de OVR, un metaverso internacional de realidad aumentada de código abierto, sería "como un Pokemon Go vitaminado". Esta aplicación, a la que se puede acceder descargando por Android o iPhone, permite a los usuarios comprar, vender y visitar recreaciones de "territorios" del mundo actual cómo la Alhambra o los grandes monumentos de Málaga.

No obstante, este tipo de modelo no es el único. Según cuentan estos expertos, otros metaversos están organizados como videojuegos 'play to earn', un modelo de tecnología en el que se ofrece dinero a quien contribuye a mejorar y desarrollar ese universo digital.