Vuelve Corinna: hablará de su relación Juan Carlos I en un nuevo documental

La Corte de Apelación de Londres tiene pendiente decidir si Juan Carlos I sigue siendo persona inviolable por su condición de miembro de la familia real española, después del recurso presentado por el emérito contra el fallo del juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres, que rechazó la inmunidad.

Entretanto, Corinna Larsen acaba de dar el paso de modificar la demanda por acoso que presentó en 2020, y en una nueva versión de su denuncia ha retirado cualquier alusión el CNI, retirando las referencia a “seguimientos” por parte de agentes de inteligencia españoles.

Otro as en la manga

Según ha sabido Carta Confidencial, Corinna Larsen guarda un nuevo as en la manga, en su estrategia contra don Juan Carlos de cara al juicio. La ex amiga del rey emérito ha grabado una entrevista en la que aporta nuevos detalles sobre su relación con el emérito, para un documental televisivo que verá la luz próximamente.

Se trata de un trabajo producido por una compañía que no es española, de la que aún no ha trascendido el nombre, aunque fuentes del sector detallan que esta creación lleva meses grabándose.

Varias producciones

Fuentes del sector audiovisual internacional han confirmado, además, a Carta Confidencial que “hay una compañía de cine europeo que está grabando un documental independiente”, para el que “han entrevistado a mucha gente”, entre ellas, de forma destacada, la ex amiga de Juan Carlos I.

Han añadido también que “vienen varias producciones independientes más”, de productoras no españolas, relacionadas con este tema.

No trabajan con medios españoles

Fuentes del entorno de Corinna Larsen, con las que ha tenido contacto Confidencial Digital, reconocen que la empresaria alemana ha recibido invitaciones por parte de proyectos impulsados por productoras españolas, para hablar en varios de los documentales que diferentes compañías están desarrollando en los últimos meses.

No obstante, revelan que ha declinado todas estas ofertas para ser entrevistada porque no tiene intención de participar “en ningún proyecto español”. La empresaria alemana no muestra el menor aprecio, en general, por “lo español.

Impulsado por Corinna

A la pregunta de si el citado proyecto internacional podía estar siendo organizado por la propia Corinna, las fuentes de su entorno respondieron que “era una noticia falsa”. E insinuaron que la filtración venía de los medios españoles, que van contra ella “porque no la pueden controlar”.

Sobre detalles acerca de lo que Corinna va a contar en esa intervención en el documental, la respuesta fue que ella no quiere hacer “ningún comentario a los medios españoles”.

No es la primera vez que ocurre. En el sumario del comisario Villarejo por calumnias al ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, la testigo Larsen se negó a contestar en español, aunque luego protestó por cómo le estaban traduciendo.

Documental de la televisión alemana

A falta de conocer cuál es la compañía que entrevistará a Corinna, la única cadena que, fuera de España, quiere, según se ha publicado, crear un documental sobre las polémicas relaciones de la alemana con don Juan Carlos es ZDF, un canal de la televisión pública alemana.

Para esta producción, han realizado un análisis del reinado de don Juan Carlos con muchos participantes, desde amigos del emérito hasta especialistas jurídicos en casas reales, junto con otras personas más contrarios a su figura.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de ZDF para saber si Corinna Larsen les había concedido una entrevista a ellos y han rechazado responder.

Tercera entrevista

Esta sería la tercera entrevista que concede Corinna Larsen para hablar sobre su relación con don Juan Carlos. La primera fue emitida por la BBC, en agosto de 2020. La segunda se publicó en octubre de ese año, en OkDiario. Con el digital de Eduardo Inda, fue la primera vez que la ex amiga del rey emérito compareció ante las cámaras.

Hablando con la televisión inglesa, afirmó que había sufrido amenazas de muerte, que los 64 millones de dólares que le entregó el rey fueron un regalo “en reconocimiento por cuanto” significó para él. Añadió que don Juan Carlos y doña Sofía tenían “vidas totalmente diferentes e independientes”.

En OkDiario sostuvo que don Juan Carlos “tenía un poder prácticamente ilimitado”, y que “es inviolable” porque “le protege la Constitución”. Además, apuntó que las estimaciones del New York Times y Forbes, que apuntan que el rey emérito tiene una fortuna de 2.300 millones o de 1.200 millones le parecen “bastante serias”.

Juicio con don Juan Carlos

Corinna Larsen acudió en diciembre de 2020 a la Corte Suprema de Londres para denunciar al emérito por haberla hostigado desde 2012 mediante amenazas, difamación y hasta con una “vigilancia ilegal”. El acoso comenzó cuando ella finalizó la relación que habían mantenido.

Hace tres semanas, la empresaria cambió la versión de su demanda para sacar al CNI del asunto, con el fin de reforzar la idea de que el emérito actuó como ciudadano privado y no como jefe de Estado, precisamente para desacreditar que tenga inmunidad y, por ello, puede ser juzgado.