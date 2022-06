Crisis en RTVE: los consejeros designados por izquierda y derecha se alían contra el presidente Pérez Tornero

De momento, parece solo un aviso, pero lo sucedido la semana pasada en el Consejo de RTVE anuncia que el caso puede ir a más. El pasado miércoles 22 de junio, Vertele desveló que, por primera vez, los principales consejeros de la Corporación habían dado la espalda a varias propuestas del presidente Pérez Tornero.

En esa información se asegura que en la reunión del Consejo la mayoría de los miembros de la dirección del ente público decidieron, en contra del criterio del presidente Pérez Tornero, la no renovación de ‘La Noche D’, la cancelación de un nuevo concurso denominado ‘La pirámide’ y la decisión de no reformar la llamada mesa del Cine.

Según ha podido saber Confidencial Digital, la novedad de lo sucedido en esa reunión es que cristalizó un distanciamiento de los directivos nombrados por el Partido Popular y el PNV con el presidente. Salvo en el nombramiento de José Pablo López y Pep Vilar, donde los representantes ‘populares’ votaron en contra, los miembros designados por este partido habían mantenido una actitud de cooperación con la dirección de la cadena. Hasta ahora.

Flor de un día

Como publicó ECD el pasado mes de mayo, el nombramiento de los directivos anteriormente citados supuso un cambio de mayorías en RTVE. En ese momento, hubo siete consejeros que votaron a favor de José Pablo López (los cuatro del PSOE, los dos de Podemos y uno del PNV), y seis votos a favor de Pep Vilar (PSOE, PNV y uno de Podemos) con una abstención del otro consejero de Podemos.

Hasta esa fecha, el consejo se había dividido habitualmente en dos grupos: una mayoría de seis miembros integrada por los representantes del PP, PNV, el consejero socialista Ramón Colom y el propio presidente, y la minoría (en contra de Pérez Tornero) formada por las dirigentes socialistas Elena Sánchez y Concepción Cascajosa y los dos delegados de Podemos.

El miércoles pasado todo cambió. En una de las votaciones que frustraron los planes del presidente, el resultado final fue de cuatro votos a favor, dos abstenciones y cuatro votos en contra. En este caso, los consejeros del PP y del PNV se posicionaron en contra de Pérez Tornero para visibilizar su queja por varias decisiones y su forma de gestionar la cadena. Con en este empate, al haberse producido dos abstenciones, el presidente no pudo desempatar con el voto de calidad que le otorga su cargo ya que el reglamento interno solo se lo permite cuando hay un resultado de cinco votos a favor y cinco votos en contra. Por lo tanto, perdió la votación.

Quejas de esa reunión

A las tres cuestiones ya planteadas (la renovación o no de ‘La Noche D’, la producción de ‘La pirámide’ y la decisión sobre la mesa del cine, organismo encargado de decidir las producciones cinematográficas del ente público) se esgrimieron diferentes argumentos contra esas propuestas.

Sobre el programa de humor que presenta Eva Soriano, miembros del consejo explicaron que era un programa donde la presentadora “funcionaba” pero los costes totales del formato “no compensaban” su renovación: las audiencias no acompañaban ese desembolso.

Sobre el programa ‘La pirámide”, directivos consultados por Confidencial Digital reconocen su asombro ante esta propuesta. Este programa ya se presentó tiempo atrás y fue rechazado en una reunión de trabajo fuera del Consejo de Administración.

Respecto al cambio de la normativa de la mesa del cine, el Consejo de Administración puso como objeción que un directivo de este organismo asumiera tareas directivas en este ámbito. No les pareció una buena decisión.

Programación de verano

Pero el malestar con el presidente de una buena parte del Consejo tiene otras motivaciones. Por ejemplo, en las últimas semanas se ha comentado la indignación de los representantes porque RTVE haya repetido con la programación de verano el mismo error que se cometió en el primer trimestre de 2022. Ya se va con retraso.

No se ha presentado todavía un documento con la parrilla, los formatos, las fechas y el horario de emisión cerrados. Al parecer, sólo se ha presentado un informe genérico con algunas ideas generales sobre lo que se va a emitir este verano. Nada más.

Otra queja recurrente es que hay demasiada concentración en la contratación de algunas productoras. Fuentes del consejo explican a Confidencial Digital que sería conveniente que hubiera “más diversidad”.

Comentarios de trabajadores

Por otro lado, los trabajadores de la televisión pública deslizan otra protesta reiterada a los altos cargos y concretamente, al presidente: se debe contratar a los mejores del sector, en todos los ámbitos, porque hasta ahora “no se está haciendo”.

La reflexión que realizan es la siguiente. No es un problema de enfrentamiento ideológico, de luchas entre profesionales de diferentes adscripciones políticas. No. En la época de José Antonio Sánchez, presidente a propuesta del PP, --añaden- los directivos de ideologías de izquierdas tuvieron opciones de trabajar, en diversos ámbitos. Después, con Rosa María Mateo, por muchas diferencias políticas que hubiera, la plantilla de ideología de derechas tenía también su margen de actuación.

Sin embargo, en la actualidad, no hay esa libertad, aseguran. Los directivos de la Corporación, principalmente de nivel medio y bajo, se enfrenta a “muchos cambios de criterios”, decisiones arbitrarias y hasta imposiciones. Así, rematan, no hay modo de trabajar.

Los afectados reclaman, por tanto, que se cuente “con todos y que se escuche a todos”, tanto “a los de izquierdas como a los de derechas”.

“No conoce la empresa”

En el Consejo de RTVE se maneja otro reproche importante al presidente, una crítica que lo sitúa efectivamente en difícil situación. Parece que “no conoce la empresa”, que no entiende los modos de trabajar de una Corporación de estas dimensiones.

Por lo pronto, Pérez Tornero, aseguran, “no escucha a los expertos que hay dentro de la plantilla”, sean del color político que sean. Censuran sus formas “presidencialistas”, así las califican, que solo son agradables para el entorno, “cuando los resultados acompañan”, situación que no ocurre en este momento.

Dirigentes socialistas no descartan su relevo

Desde la parte socialista del Consejo, ratifican fuentes internas a Confidencial Digital, se entiende lo sucedido como una advertencia. “Es importante el mensaje que se ha mandado al presidente con estas votaciones perdidas”. Pérez Tornero “debe escuchar” la música y la letra.

A la pregunta de qué pasaría si no hubiera una reacción a este mensaje, afirman que “no quieren pensar esta situación”. Reconocen que “ahora mismo no está sobre la mesa la posibilidad de un relevo”, sobre todo por el ambiente político actual. Pero no se descarta que en el futuro se vaya más allá llegando a plantearse un relevo en el futuro si la situación continúa como hasta ahora.

El comunicado de prensa

El pasado viernes, el gabinete de prensa de RTVE difundió un comunicado sobre la reunión del Consejo celebrada el pasado miércoles en Bilbao, donde el presidente perdió por primera vez la mayoría. En ella se destaca que se tomaron los siguientes acuerdos:

-- Aprobación con Catorce Comunicación SL para la producción de nuevos capítulos del programa de las tardes de La 1 ‘Aquí la Tierra ’, y con Mediacrest Entertainment SL para la producción de nuevos capítulos de ‘El cazador ’, correspondientes a la novena temporada del concurso vespertino de La 1.

-- Asimismo, se ha aprobado la propuesta de inicio del expediente para la actualización de la redacción de informativos de la sede de RTVE de Torrespaña, en Madrid.

-- Por último, el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado dos propuestas más de inicio de expedientes: del servicio de comedores y cafeterías para las sedes de RTVE en Madrid, y para el suministro de energía eléctrica para las instalaciones de la Corporación.