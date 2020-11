La cuenta sobre Iván Redondo en Twitter la lleva un politólogo recién graduado y fiel seguidor de su trabajo

La trayectoria y creciente poder que acumula Iván Redondo tras su desempeño como asesor de dirigentes del PP pero, fundamentalmente, del presidente del Gobierno ha generado un creciente interés por parte de personas interesadas en la Política. Es lo que parece estar detrás de un perfil creado en Twitter que reseña diariamente todo los relacionado con el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

La cuenta se denomina “Iván Redondo Info” (@IvanRedondo__). Se trata de un perfil no oficial pues así lo afirma expresamente su autor en la descripción: “Cuenta NO oficial”, donde también se aclara que está dedicada a “noticias e informaciones relacionadas con Iván Redondo, Jefe del Gabinete de la Presidencia de @sanchezcastejon”.

Según ha podido saber Confidencial Digital, detrás de esta cuenta se encuentra un politólogo, un recién graduado en Ciencias Políticas. ECD ha podido contactar con él y explica que la idea surgió por su interés “en su figura y todo lo relacionado con la comunicación política”.

La idea de crear un perfil donde realizar las menciones diarias sobre el asesor surgió cuando él buscó en la red noticias relacionadas con Iván Redondo, para ir trazando un perfil del personaje. Entonces “vi que no había un sitio en el que se recopilase todo lo relacionado con su figura”. Fue ahí cuando surgió la idea de “abrir una cuenta en Twitter para ir citando y almacenando todo el contenido relacionado con Iván Redondo”, afirma el autor.

Una labor que empezó en 2019

El joven empezó el trabajo hace un año, en diciembre de 2019. Asegura que su nombre es Fran pero prefiere no desvelar su apellido y mantener el anonimato sobre su identidad. Y señala: “La cuenta la hice por mí. Quería tener un lugar donde estuviera junto todo lo relacionado con Iván Redondo. Al abrir la cuenta y ver que iba ganando seguidores opté por seguir con la misma temática”.

Su día a día empieza cada mañana “mirando las noticias y referencias: busco las que mencionan a Iván Redondo”. Después, para colgar el material en la cuenta deja programados los tuits: “así van saliendo solos”.

Pero también advierte que el modo de proceder “depende un poco del tiempo libre que tenga. Dependiendo de eso, programo la difusión del contenido”.

¿Por qué Iván Redondo?

Preguntado por qué ha elegido este personaje y le atrae esta figura, el politólogo señala que tiene “mucho respeto profesional por él”: “Me parece que es una persona que hace muy bien su trabajo, es un gran profesional. Si no me gustase como profesional no estaría haciendo toda esta recopilación”.

Al principio, añade, pensó que la cuenta “iba a durar poco tiempo y la iba a acabar cerrando”. Cambió de planes porque, poco a poco, fue ganando seguidores. Actualmente cuenta con más de 4.800 seguidores entre los que se encuentran bastantes periodistas e, incluso, políticos.

“Me ha sorprendido que políticos como Pablo Iglesias o Macarena Olona hayan comenzado a seguir la cuenta”, afirma. Pero no son los únicos. También hay otros nombres conocidos como: Isabel Serra (Unidas Podemos), Aina Vidal (En Comú Podem), Manuel Mariscal (vicesecretario de comunicación de Vox), y periodistas como Carme Chaparro (Mediaset), Anabel Diez (El País) o José Pablo López (Telemadrid).

Una de las anécdotas que recuerda el autor es cuando la diputada de Vox, Macarena Olona hizo retuit a una publicación que había difundido en la que también aparecía ella mencionada. Esa interacción tuvo mucha repercusión: “Había gente que pensaba que era la cuenta verdadera de Iván Redondo y me empezaron a escribir pensando que era él”.

“A veces me pregunto si Iván Redondo sabrá de esta cuenta”

El joven asegura que ha recibido mensajes directos de periodistas “felicitándome por el trabajo” y afirma que le hace “mucha ilusión” el eco que está teniendo. Y asegura que no sabe si el propio Iván Redondo conoce la cuenta: “A veces me pregunto si Iván Redondo sabrá de la existencia de la cuenta”.

“Lo que me gustaría que tuviese claro es que no la he creado como una parodia, ni como una cuenta fake de él. Solo quiero tener recogidas todas las informaciones relacionadas con su persona”, insiste.

Está pensando abrir un blog

Ahora, el autor desvela que está preparando un blog: “La cuenta de Twitter la llevo yo solo. Alguna vez me ayuda un amigo. Pero ahora, entre los dos, estamos preparando un blog que va a tratar de esta temática”.

El blog contará con información sobre Iván Redondo pero también acogerá “temas variados sobre comunicación política”. Además, va a continuar con la cuenta: “ambas cosas son compatibles”.