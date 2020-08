Dani Rovira viaja a Grecia en septiembre para empezar a rodar la película sobre el ‘Open Arms’

Dani Rovira se prepara para su vuelta a la gran pantalla. El actor malagueño comunicó el pasado mes de marzo que le habían detectado un cáncer: “Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar”, escribía en su cuenta de Instagram.

A pesar de ello, se mostró tranquilo y aseguró que no tenía miedo. El intérprete explicó que no le faltaban fuerzas ni ganas para luchar contra “el bicho”. Además, contó que la enfermedad tenía “buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones”.

Pues bien. Hace tan solo unas semanas, después de seis meses de lucha contra el cáncer, el actor anunció que había superado la enfermedad: “Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO!”.

Ahora, una vez recuperado, Rovira se prepara para volver al trabajo. Según ha podido saber Confidencial Digital, el actor tiene previsto emprender un viaje a Grecia este mes de septiembre para comenzar el rodaje de la película sobre el ‘Open Arms’.

Un proyecto dirigido por Marcel Barrena

Tal y como adelantó este confidencial, Dani Rovira va a protagonizar la película ‘Mediterráneo’. El filme narra la historia de la ONG Proactiva Open Arms. Se centrará en los años en los que el fundador, Óscar Camps, y sus primeros cooperantes dejaron sus trabajos de salvamento marítimo para trasladarse a Lesbos y ayudar a los inmigrantes llegados de Siria y África.

El proyecto está dirigido por Marcel Barrena y la productora será la factoría audiovisual catalana Lastor Media. Barrena es un viejo conocido de Dani Rovira. Ya han trabajado juntos. Concretamente lo hicieron en ‘100 metros’. La película narra la historia real de un hombre que es diagnosticado de esclerosis múltiple. Los médicos le aseguran que no va a poder caminar pero él decide plantarle cara a la enfermedad.

ECD se ha puesto en contacto con profesionales relacionados con el proyecto para conocer más detalles pero explican que en los próximos días se ofrecerá un comunicado sobre la película. Todavía no hay un anuncio oficial.

Dani Rovira, ligado a la causa de Open Arms

La participación del actor malagueño en este proyecto no resulta extraño. Ha estado muy implicado en la causa del Open Arms. De hecho, se ha dejado ver subido a bordo del barco de la ONG, el ‘Astral’. También, en enero del pasado año, lanzó un mensaje de protesta tras el bloqueo del barco en el puerto de Barcelona.