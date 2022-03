David Broncano apartará definitivamente a Andreu Buenafuente de la producción de ‘La Resistencia’

El cómico David Broncano sigue dando pasos para convertirse en un empresario de peso en el mundo audiovisual. Según ha podido saber Confidencial Digital, Encofrados Encofrasa, la productora que ha montado junto a sus compañeros Jorge Ponce y Ricardo Castella, se encargará de toda la producción de ‘La Resistencia’ a partir de la próxima temporada.

Fuentes televisivas explican a Confidencial Digital que la nueva factoría creada por los tres cómicos va a apartar a partir de 2023 a Andreu Buenafuente y a la productora El Terrat de cualquier trabajo relacionado con el formato de humor que emite Movistar Plus+. También de la parte técnica.

Esta decisión ha provocado gran indignación dentro de la compañía del expresentador de ‘Late Motiv’. Según atestiguan fuentes conocedoras de la situación, este cambio no ha sentado nada bien en la empresa.

En El Terrat consideran esta decisión “una traición” ya que fueron ellos los que idearon el formato, eligieron a Broncano para presentar el espacio y lo lanzaron “al estrellato” en televisión: primero con su participación como colaborador estrella en ‘Late Motiv’ y, posteriormente, situándolo al frente del show que ahora dirige.

Hay que recordar que Buenafuente, que copresentará con Berto Romero una versión televisiva de ‘Nadie Sabe Nada’ en HBO, vendió El Terrat a finales de 2019 al grupo Mediapro de Jaume Roures, que asumió entonces una deuda cercana a los 8 millones de euros que acumulaba la productora en el momento de la operación.

Entre los activos que compró Roures hace dos años se encontraban tres programas de El Terrat cuya facturación el grupo añadía a su cartera: ‘Late Motiv’ (cancelado el pasado mes de diciembre), ‘Loco Mundo’(clausurado el pasado año) y ‘La Resistencia’ (que pierde definitivamente la factoría a final de este año).

ECD ha contactado con fuentes oficiales de El Terrat, que han preferido no realizar ningún comentario sobre esta información.

Hasta 2024

‘La Resistencia’ anunció oficialmente el pasado mes de junio de 2021que renovaba por otras tres temporadas más con Movistar Plus+. El programa cumplirá con esa ampliación un total de seis años en antena desde que en 2018 echó a andar como un programa que se emitía después del ‘Late Motiv’ de Andreu Buenafuente.

El pasado mes de septiembre, medios como Merca2 desvelaron que, a partir de la presente temporada, la productora El Terrat quedaba relegada únicamente a la ejecución de los aspectos técnicos del programa.

Para la coordinación de contenidos, David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella crearon, como se ha dicho, la productora Encofrados Encofrasa. Esta compañía tiene como objeto social la “organización, dirección, producción, gestión, distribución, comercialización y explotación en general de espectáculos musicales y/o de baile, obras teatrales, cinematográficas, televisivas, desfiles de modelos, showrooms, y/o cualquier otra clase de representación artística”.

Como ya público ECD después del final de Late Motiv, el planteamiento de Movistar Plus+ con los fichajes de Dani Rovira y Dani Martínez es abordar un nuevo plan de comedia. Broncano será la estrella principal de los programas de humor de la compañía y a su alrededor girará el resto de contenidos.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes cercanas a David Broncano. No niegan la existencia de este acuerdo, pero aseguran que “todavía falta tiempo para saber que va a ocurrir finalmente”. Además, aunque explican que “no hay motivos” para que cambie la producción y solo sea Encofrados Encofrasa quien se encargue de toda la producción de ‘La Resistencia’, también admiten que hay que “ir viendo” como se desarrollan los acontecimientos.

Cambios en el programa

En cualquier caso, esta operación se lleva con gran secretismo en la industria del espectáculo. Varios monologuistas consultados por ECD aseguran que “es la primera noticia” que tienen sobre este tema. Pero reconocen que los principales presentadores de ‘La Resistencia’ “llevan tiempo intentando desvincularse” de El Terrat.

Además, sobre este movimiento faltan aún algunos datos por concretar. Uno de ellos es el destino de los actuales trabajadores del programa. Según ha podido saber Confidencial Digital, la productora Encofrados Encofrasa es todavía “pequeña”, donde están principalmente los cómicos que se ocupan del programa: David Broncano, Ricardo Castellá y Jorge Ponce.

No es extraño pensar que dado “el éxito del programa y las buenas audiencias” no se produzcan cambios de calado y los responsables técnicos pasen a formar parte de la nueva producción. Pero estos términos de la operación todavía no se han discutido. De hecho, fuentes del mundo de la comedia reconocen a ECD que este tema no ha sido tratado todavía con los trabajadores del ‘late night’ de Movistar Plus+.