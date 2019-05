David Broncano recibió una oferta de Mediaset en plena negociación para renovar con Movistar +

David Broncano, presentador de ‘La resistencia’, se ha convertido en uno de los rostros televisivos más reconocidos y con más repercusión de los últimos tiempos, sobre todo entre los más jóvenes. El éxito del programa que emite #0 en Movistar+ ha provocado que la plataforma lo haya querido mantener en su parrilla. El Terrat, productora de ‘La resistencia’, ha renovado con la cadena por dos temporadas más. El presentador dio la noticia hace un mes, aprovechando la visita de Gerard Piqué al plató. Tras anunciarlo, el cómico aprovechó para recrear la foto del azulgrana con Neymar y su famoso ‘se queda’, para resaltar la continuidad del programa. Sin embargo, el triunfo televisivo de Broncano, su personalidad y su peculiar humor ha hecho que otras cadenas quieran contar con él. Una oferta de Mediaset Confidencial Digital ha podido saber que Broncano recibió una oferta de Mediaset cuando estaba en plena negociación para renovar con Movistar+. La compañía que preside Paolo Vasile ofreció al presentador un programa semanal para el prime time de Cuatro, una especie de ‘El hormiguero’. Pero la cadena le planteó un contrato a largo plazo. Si ese espacio triunfaba, se podría explorar el lanzamiento de un formato de tira diaria para competir con Pablo Motos y ‘El Intermedio’ del Gran Wyoming. Pero al humorista no le convenció la propuesta y la productora de Andreu Buenafuente rechazó la oferta de Mediaset, dando así luz verde a Movistar+ para la renovación de ‘La resistencia’. El cómico continuará subiéndose, en las madrugadas de lunes a jueves, a las tablas del Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña para hacer el programa. La trayectoria de David Broncano David Broncano inició su carrera televisiva en Cuatro. El humorista empezó, entre 2007 y 2014 como colaborador en el programa ‘Esto no son las noticias’ de Cuatro, y desde 2013, su fama se fue consolidando con monólogos en ‘El club de la comedia’. Pero la verdadera clave de su éxito fue su llegada a la radio, que comenzó en 2008 con su colaboración en ‘No somos nadie’ de M80 y siguió también en Los 40 Principales colaborando en ‘Yu: no te pierdas nada’ y ‘Anda ya’. En 2011 trabajó en la Cadena SER en el programa ‘Hoy por hoy’. El humorista mantuvo su relación con el grupo Prisa colaborando en ‘A vivir que son dos días’ y alcanzó su pico a partir de 2014 con el programa ‘La vida moderna’, con Ignatius Farray y Quequé, espacio en el que sigue apareciendo. Su reconocimiento en ‘La vida moderna’ llevó al humorista a ‘Late Motiv’, el programa de Andreu Buenafuente de Movistar +. Fue entonces cuando la plataforma decidió contar con él para presentar primero ‘Locomundo’ y, posteriormente, ‘La resistencia’. ResponderReenviar