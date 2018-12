Las dificultades del Gobierno, Villarejo, la amenaza rusa y los CDR, en las exclusivas de ECD en 2018

El año que ahora termina ha sido uno de los más agitados de los últimos tiempos, con noticias de alto calado como el cambio de Gobierno, la salida de Mariano Rajoy y la renovación en la cúpula del Partido Popular, incluyendo las elecciones en Andalucía y el cambio dictado por las urnas.

Ha sido el año de estreno de un Gobierno problemático, con el comisario Villarejo marcando la actualidad, y siempre con el problema de Cataluña como trasfondo, al que se suma la novedad de la radicalización de los CDR.

En todos esos ámbitos informativos, Confidencial Digital ha ido ofreciendo primicias y exclusivas, algunas de las cuales vamos a recordar a continuación, a modo de repaso y recuerdo del año que termina.

Cambio de Gobierno

El cambio de Gobierno, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras ser aprobada la moción de censura contra Mariano Rajoy, puede considerarse la noticia del año.

Días antes del Pleno del Congreso, Confidencial Digital adelantaba que el ambiente en el Partido Popular era de pesimismo: existía la convicción de que la moción saldría adelante y reveló que Pedro Sánchez llevaba meses negociando el voto decisivo del PNV, con la promesa de apoyarles en el nuevo Estatuto Vasco.

La consecuencia de ese cambio de alianzas en el Congreso fue la formación de un nuevo Gobierno. ECD desveló las dificultades que puso Margarita Robles, finalmente nombrada ministra de Defensa pero con la condición de hacerse también con el CNI. Y que con anterioridad Pedro Sánchez había pensado en Grande-Marlaska para la alcaldía de Madrid.

Muy pronto empezaron los problemas para el nuevo Gobierno, con los ceses tempranos de los ministros de Cultura y de Sanidad, salidas que ocuparon mucho espacio en las informaciones. Cuando se empezaron a publicar las irregularidades, la Moncloa actuó con contundencia, forzando las salidas de los ministros.

Por si fuera poco, la ministra de Justicia apareció en las grabaciones del comisario Villarejo, lo que planteó la posibilidad de que también tuviera que abandonar el Ejecutivo, algo que en el PSOE pensaron que provocaría un inmediato adelanto electoral, y que por tanto había que evitar.

El propio presidente del Gobierno se vio inmerso en una polémica sobre su tesis doctoral, con las acusaciones de plagio. ECD contó que en Moncloa habían concluido que Sánchez salió reforzado de la polémica... y que lo comparaban con Obama.

Dimisiones de ministros

La suma de noticias conflictivas y de filtraciones que afectaban a personas del Gobierno llevó a algunas instancias del PSOE a sospechar que se trataba de "fuego amigo".

El propio Josep Borrell atribuyó a una maniobra interna, a un complot, las noticias que se publicaron sobre su candidatura a encabezar la lista del PSOE en las elecciones europeas, puesto que no tenía ninguna gana de dejar el ministerio para irse a Europa.

Pedro Sánchez, por cierto, tenía sobre la mesa la petición de los independentistas de cesar a Borrell como una de las condiciones para mantener el pacto de la moción de censura y apoyar los Presupuestos.

Un fiasco con Gibraltar​

El Gobierno protagonizó un gran patinazo, cuando se conoció que el Reino Unido había pactado con la Unión Europea, a espaldas de Madrid, que España no tendría voz en el futuro de Gibraltar, algo que el Ejecutivo no había visto cuando leyó en el contenido de ese acuerdo.

Quedó en evidencia principalmente el ministerio de Asuntos Exteriores, que desde La Moncloa recibió una fuerte bronca, desvelada en exclusiva por ECD.

Hubo intentos de arreglar el despropósito, pero sin demasiado resultado, y ECD reveló que finalmente Pedro Sánchez renunció a Gibraltar por una promesa imposible: convertir en vicepresidenta europea a Nadia Calviño.

Josep Borrell, marginado

El nuevo presidente del Gobierno ha protagonizado este año una intensa escalada de viajes internacionales, con la novedad de que, tal como se contó en estas páginas, estaba dejando al margen al mismísimo titular de esa cartera, Josep Borrell.

No solamente eso. ECD contó en exclusiva que Pedro Sánchez había decidido adelantarse al propio rey, viajando antes que él a Cuba, en el mes de noviembre.

Pedro Sánchez sigue sin tener candidato para Madrid, a dos semanas de que se anuncie su nombre. Está desesperado. Hasta el punto de que llegó a sondear a Rodríguez Zapatero para encabezar esa lista.

Casado se hace con el PP

​Otra de las noticias destacadas del año que termina es el relevo en el Partido Popular, con la llegada de Pablo Casado a la presidencia tras ganar unas primarias en las que salieron derrotadas María Dolores de Cospedal, primero, y, finalmente, la hasta entonces todopoderosa vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.​

ECD adelantó la distribución de compromisarios entre los tres candidatos, y después el pacto Cospedal-Casado, y que eso le daría la victoria en las primarias frente a Soraya. Y anunció que Núñez Feijóo apoyaría a Casado ​.

Pablo Casado decidió lanzar su candidatura tras conocerse la renuncia imprevista de Feijóo y al constatar que Rajoy no apoyaría a nadie como su delfín.

Pero el camino de Casado hacia la cúpula de su partido había comenzado antes. ECD desveló algunos de esos movimiento, como su acercamiento a la llamada “generación del Luarqués”, un grupo de diputados más jóvenes que se venía reuniendo desde tiempo atrás.

Anticipó también que, tras divulgarse sus relaciones con el comisario Villarejo, María Dolores de Cospedal tenía fecha de caducidad en el PP, e igualmente, con anticipación de siete meses, que el candidato a presidir el PP de Cataluña sería Alejandro Fernández y no Dolors Montserrat.

Destacó también que las “cloacas del Estado” estaban detrás del vídeo de Cristina Cifuentes que finalmente provocó su renuncia.

Vuelco en Andalucía

Las elecciones en Andalucía han provocado un vuelco político, con la victoria insuficiente de Susana Díaz y de un PSOE que lleva casi cuarenta años siendo el partido hegemónico, y la llegada de una nueva mayoría a la Junta.

Unos comicios que han estado precedidos de intensas divisiones en el socialismo. Aquí se contó que militantes andaluces estaban promoviendo que se votara al PSOE pero tachando el nombre de Susana Díaz .

La derrota ha dejado a la hasta ahora presidenta andaluza en una posición de debilidad respecto a Pedro Sánchez, quien amenaza con repetir en Andalucía la operación que acabó con Tomás Gómez en Madrid. No obstante Susana Díaz aprovechará para blindarse una reforma que hizo Pedro Sánchez también para protegerse.

ECD adelantó que el PP había ofrecido a Ciudadanos la presidencia del Parlamento andaluz a cambio de que no vetaran a Vox a la hora de configurar la nueva mayoría, presidencia que en efecto ha quedado en manos de C’s.

En Podemos no hay paz

​La situación en Podemos no es buena, con divisiones internas, abandonos de algunas de las fuerzas aliadas, pero sobre todo con un claro retroceso en Andalucía.

ECD confirmó que Podemos tenía datos que demostraban que en las elecciones andaluzas se había producido un trasvase de sus votantes a Vox.

Por si fuera poco, en Madrid, Manuela Carmena va por libre. Como muestra, en estas páginas se desveló que la alcaldesa había decidido no aceptar al ex JEMAD Julio Rodríguez como número dos de su lista a pesar del empeño de Pablo Iglesias, y que Íñigo Errejón apoyaba a Carmena pero no lo quería decir.

Cataluña sigue dando dolor de cabeza

Cataluña ha seguido marcando intensamente la actualidad a lo largo de 2018. Una complicada situación que no acaba de aclararse tras el fracaso del intento secesionista.

Confidencial Digital reveló cómo había conseguido el Gobierno de España que los 193 países del mundo dijeran “no” a la independencia de Cataluña. Pero a la vez denunció que, entre los años 2015 y 2017, Hacienda había hecho la vista gorda y tolerado pagos a entidades y organismos pro independentistas.

La aparente “normalización” política en Cataluña con la celebración de elecciones y la constitución de un nuevo Parlament, consolidó sin embargo la continuidad de dirigentes independentistas en las instituciones. Algo que provocó la alarma entre las empresas radicadas en la zona. ECD reveló que, por ello, setecientas empresas alemanas estaban listas para marcharse.

Contó también que la Generalitat tenía decidido boicotear a todas las empresas que seguían operando en Cataluña y que habían abandonado la comunidad y no tenían intención de volver a fijar en ella su sede.

Reveló igualmente que Roger Torrent se convirtió en nuevo presidente del Parlament catalán porque no había otro candidato, que Esquerra admitía en privado que la investidura de Puigdemont era imposible, y anunció que el independentismo había decidido resetearse, abandonando la vía del 1-O para recuperar la del 9-N.

Avisos a los turistas

En estas páginas se explicó por qué Oriol Junqueras recibía a Pablo Iglesias en la sala ‘vis a vis’ de la cárcel, convertida en realidad en su despacho 'oficial', y se adelantó que el líder de ERC concurrirá a las elecciones europeas junto a Bildu y el BNG.

Y que la Hacienda Catalana se estrenó sin mucho éxito: solo 14.000 peticiones de cita previa para la Renta.

Se desveló el grave problema que sufría UGT en Cataluña, donde el sindicato se estaba rompiendo como consecuencia de las miles de bajas de afiliados que se iban produciendo por la aventura independentista y las posiciones confusas del socialismo.

Informó de que Alemania se había sumado a Estados Unidos y avisaba también a sus turistas sobre la difícil situación de seguridad en Cataluña.

Los CDR, la gran amenaza

El ataque que sufrió la comisaría de los Mossos en Cornellá motivó informaciones denunciando la falta de seguridad en instalaciones de la policía autonómica. ECD contó que los agentes llevaban 8 meses esperando un nuevo sistema de autoprotección en las comisarías. Y, posteriormente, que habían empezado a colocarse, más cámaras de seguridad y mamparas blindadas en las comisarías.

ECD alertó muy pronto de que al Gobierno, y al Estado, se le abría otro delicado frente en Cataluña, porque los llamados Comités de Defensa de la República, los CDR estaban fuera de control. Algo que se está demostrando estas últimas semanas.

Sobornos de Villarejo a jueces

Confidencial Digital desveló que el trasfondo de la polémica sentencia sobre las hipotecas era un guerra civil dentro del Tribunal Supremo y entre sus magistrados.

Y publicó en exclusiva que la Audiencia Nacional estaba investigando sobornos del ex comisario Villarejo a jueces, a raíz de algunas grabaciones que acababan de ser desencriptadas.

También detalló y describió los cinco puntos críticos de la seguridad del Estado que perseguía el ex comisario, ahora en prisión: Barajas, el CITC, la UDEF, los grandes bancos y el DAO.

Y que la fiscalía investigaba tratos de favor a Villarejo por parte del servicio de seguridad de La Finca.

Hablando de la Justicia, la polémica sentencia de La Manada provocó intensas reacciones y muchas noticias laterales. ECD adelantó que al juez que firmó el voto particular discrepante le habían asignado escolta para protegerle.

Impuestos, impuestos

En materia económica, la entrada de un nuevo Gobierno ha provocado muchas novedades a lo largo del año, no pocas de ellas en forma de nuevos impuestos.

Uno de las decisiones más polémicas fue el anuncio de un impuesto al consumo del diesel para automoción, y ECD reveló que esa medida no tenía el apoyo de todo el Consejo de Ministros, donde incluso se estaban produciendo fracturas.

Más recientemente, anunció que el Gobierno estaba planeando establecer a partir de 2020 peajes en las autovías, y que en ellas pagarán más los coches más viejos, o sea, los que más contaminan.

La banca se asusta

Siguiendo con los impuestos, precisamente el anuncio de la intención de aprobar uno nuevo a la banca provocó que los principales bancos enviaran a Pedro Sánchez un amenazador mensaje: estamos en condiciones de abandonar España en 24 horas.

A propósito de los bancos, ECD adelantó que el presidente del Gobierno había confirmado a José Ignacio Goirigolzarri como presidente de Bankia, desoyendo las presiones de su principal aliado político, Podemos.

Contó también que el Banco Central Europeo había vetado el nombramiento de Ricardo Forcano como número dos de BBVA, y desveló las confesiones del presidente saliente, Francisco González, en las comidas de despedida con directivos de BBVA.

ECD adelantó que se preparaban inspecciones sorpresa a los bancos, para impedir una subida concertada de precios en las hipotecas, tras la sentencia del Supremo sobre quién debería pagar ese impuesto.

También reveló que se había producido una situación de pánico en las cúpulas de los principales bancos, después de que conocieran que la CNMC tenía grabaciones comprometidas de sus pactos para acordar precios.

Ministra para un año

Confidencia Digital desveló la existencia de un compromiso entre el presidente del Gobierno y la ministra de Economía, Nadia Calviño, consistente en que ella se mantendría en el cargo durante poco más de un año, porque su deseo era convertirse en comisaria europea una vez celebradas las elecciones de mayo de 2019.

Adelantó que el Gobierno dejará bajo mínimos la hucha por el ‘subidón’ de las pensiones, y que Pedro Sánchez había impuesto un perfil bajo en el estreno del AVE La Meca-Medina para no molestar a Arabia Saudí.

Los ricos huyen de España

Las medidas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo la proliferación de impuestos, no está mereciendo precisamente el aplauso de los empresarios. Pero tampoco de las grandes fortunas.

ECD desveló una información preocupante: los ricos están huyendo de España, para marcharse a Portugal y Andorra.

Tampoco fue una buena nueva, porque revelaba un notable fracaso del Gobierno, la noticia de que las empresas que están abandonando Reino Unido como consecuencia del Brexit descartaban a España como destino final para ubicar sus sedes. Incluso algunas que, como Citibank y UBS, antes habían anunciado su voluntad de ubicarse en Madrid, con el cambio de Gobierno habían desistido.

Las sorpresas de Pedro Sánchez

En ECD se anticiparon no pocas de las ‘sorpresas’ económicas que ha ido dando el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo del año 2018.

Aquí se contó que el Ejecutivo destinaría cien euros más para nueve millones de pensionistas en la paga de julio. Y que Hacienda había ‘castigado’ a medio millón de españoles retrasándoles la devolución del IRPF.

Desveló que, ante la falta de mayoría suficiente en el Congreso, y la necesidad de gobernar por decreto-ley, el primer ‘decretazo’ de Pedro Sánchez sería la subida de 300 euros a los funcionarios, como finalmente se confirmó.

Anunció que el Gobierno preparaba una autoridad sancionadora para proteger a los clientes de los abusos de la banca, ya aprobada, y que Pedro Sánchez aplicará en 2019 tres "impuestazos": a empresas, a ricos y a las eléctricas.

Margarita Robles tiene problemas

Durante la crisis por la venta a Arabia Saudí de bombas guiadas, que finalmente serán suministradas, ECD contó que el régimen de Riad llegó a pedir a Pedro Sánchez la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue quien había anunciado que esa venta no se produciría.

Sobre las ventas de armas a Arabia Saudí, ECD contó que existían registros oficiales en los que aparecían esas transacciones.

Aquí se desveló que la llegada de la nueva ministra había provocado un aumento de la presencia e influencia del CNI en el ministerio de Defensa, lo cual había provocado malestar en otros altos cargos.

La ministra de Defensa se metió en un lío con la decisión de destituir al vicealmirante Fernández de Córdoba de su cargo en el ministerio. Primero, porque la Armada se negó a recolocarle en un “destino irrelevante” , y después porque los recursos se van a volver en contra del ministerio.

Moscú es una amenaza para España

Enorme eco tuvo en los ámbitos militares y de inteligencia la noticia del Confidencial Digital de que los teléfonos de los soldados españoles desplegados en Letonia, con el contingente de la OTAN, estaban sufriendo interferencias, y que las sospechas apuntaban a maniobras de Moscú.

Lo mismo ocurrió, aunque por otros motivos, con el anuncio de que se estaba creando la primera asociación de oficiales del Ejército, para contrarrestar la influencia de las suboficiales y tropa.

Algo parecido sucedió con la noticia de que un partido de militares se va a presentar a las elecciones europeas de mayo.

El terrorismo sigue presente

La amenaza del terrorismo ha seguido presente durante el año 2018. En agosto de 2017, una célula terrorista asesinó a 16 personas en Barcelona y Cambrils. ECD desveló que, Interior admitía que los servicios de información dejaron de vigilar al cerebro de aquellos atentados, el imán de Ripoll, cuando salió de la cárcel.

Y contó que Estados Unidos había lanzado una alerta a sus ciudadanos que pensaban viajar a España durante la Navidad, por amenaza terrorista.

Al mismo tiempo, informó de que Pedro Sánchez estará más protegido porque en La Moncloa se han mejorado los sistema de vigilancia del complejo presidencial.

Inmigración en aumento

El problema de la inmigración ha ocupado mucho espacio este año en los medios informativos, y también en Confidencial Digital, que desveló que las llegadas se habían multiplicado por dos desde el inicio de 2018 y, posteriormente, que la inmigración ilegal ha crecido este año un 129%.

La Guardia Civil se va

Un gran eco, en muchos lugares de España, mereció la noticia de ECD anunciando que la Guardia Civil afrontará una reorganización histórica, que se traducirá, en el futuro, en el abandono de los pueblos más pequeños. Se añadió después que en principio los puestos que se mantengan tendrán que tener al menos 20 agentes, y que el ministro Grande-Marlaska había asumido el plan de cerrar esos puestos pequeños de la Guardia Civil en toda España.

En relación con Cataluña y la habitual presencia de refuerzos de la Benemérita, Confidencial Digital desveló que los juzgados de Cataluña tramitan más de 200 denuncias por odio contra la Guardia Civil, que los enviados allí se iban a quedar sin compensación por alojamiento, y que los 60 antidisturbios desplazados ahora se quedan sin permiso de Navidad.

La muerte de un Guardia Civil en Granada, después de que un delincuente le robara la pistola, provocó que la Policía Nacional decidiera adquirir fundas antihurto, para impedir la repetición de sucesos semejantes.

Franco sigue en el Valle

La decisión del Gobierno Sánchez de sacar a Franco del Valle de los Caídos, que se anunció para el mes de julio, sigue sin consumarse. Una de las consecuencias indirectas es, según reveló pronto ECD, que las visitas a ese monumento estaban aumentando, hasta el punto de haberse multiplicado por dos. Y ofrecimos una reconstrucción de cómo quedaría el recinto si se retiraba, según estaba reclamando Podemos, la gran cruz que lo preside.

También explicamos que está en marcha otra operación “memoria histórica”, esta dirigida a escribir un relato que desmonte la versión que está dando ETA como una victoria.

En breve

De manera más breve, reseñamos a continuación algunas otras noticias que contó en exclusiva o adelantó Confidencial Digital a lo largo del año 2018. Se trata de un resumen muy corto, porque la suma de informaciones propias e inéditas es mucho más amplia.

-Pablo Casado da por hecho que será presidente del PP si sobrevive a la criba del 5 de julio.

-El ‘arriolismo’ ha muerto en el Partido Popular.

-Ni congresos, ni primarias: Pablo Casado decidirá los candidatos del PP.

-Pablo Casado se inclina por cambiar a los candidatos del PP en Madrid.

-El Gobierno busca a la desesperada expertos que avalen el mantenimiento de los indultos.

-El cambio de Gobierno obliga a doblar el refuerzo de escoltas en verano.

-El miedo a Vox abre la puerta a que los independentistas apoyen los Presupuestos de Pedro Sánchez.

-PP y Ciudadanos pactan el bloqueo de los Presupuestos de 2019 en el Congreso.

-La Policía entrará en el Parlament si Puigdemont se cuela en el edificio para tomar posesión como diputado.

-El enviado de Zoido para controlar a los Mossos sobrevive con el nuevo ministro Grande-Marlaska.

-Los Mossos recuperan los entrenamientos en instalaciones del Ejército.

-Albert Rivera tiene un plan para pactar con Vox sin enfadar a sus socios europeos.

-La Guardia Civil mantenía en la lista de más buscados a un fugitivo que la Policía Nacional había capturado hacía un año.

-El juez del caso Villarejo abandona la Audiencia Nacional.

-Advertencia a España en el foro de Davos: “No dejéis que en Cataluña se engañe a la gente como hizo Podemos”.

-Soraya escuchó críticas en el Club Bilderberg a los “Presupuestos populistas” de Rajoy.

-La alianza Álvarez Pallete-Fainé minimiza la caída de Telefónica en Bolsa.

-Rodrigo Rato no será “otro Bárcenas”: no tirará de la manta.

-El ‘delator’ Falciani intentó escaparse a EEUU para evitar la extradición de España a Suiza.

- No hará falta ser “alto” para ingresar en el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

-Los sospechosos títulos conseguidos por los comisarios en la Universidad Rey Juan Carlos condicionan los nombramientos en la cúpula de la Policía.

-El director de la Guardia Civil inicia una campaña para que su nombramiento deje de depender del Gobierno.

-La ESO ya no será suficiente para entrar en la Guardia Civil.

-Fiasco de la Dirección General Tráfico con los radares de moto: no han llegado a 20 provincias y muchos no están homologados. Nuevo fallo posteriormente: no estarán operativos en la operación salida.

-Mazazo para los 20.000 policías locales ‘jubilables’: tendrán que esperar a enero para conseguirlo.

-Revolución en los Telediarios de TVE: Ana Blanco, al mediodía; Carlos Franganillo, a la noche.

-El Gobierno se opondrá a que se investigue al rey Juan Carlos.