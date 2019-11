La dirección de El Mundo se plantea la salida de Javier Negre tras la sentencia por la ‘falsa entrevista’

Los directivos de Unidad Editorial están valorando qué medida tomar contra el periodista Javier Negre, condenado en firme por una sentencia que asegura que inventó una entrevista para un reportaje del suplemento dominical del periódico. En estos momentos no se descarta su salida.

El caso que ha detonado esta situación se conoció el domingo, 10 de noviembre. Ese día, de intensa jornada electoral, la web del periódico publicó a las 11:54 horas una escueta nota con el título “Sentencia”, que arrancaba con estas palabras:

-- Sentencia firme nº 125/2019, de fecha 18 de julio de 2019. Rectificación del reportaje publicado en el Suplemento ‘Crónica’ del domingo 21 de febrero de 2016 bajo el título “Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca”.

No se incluían más datos sobre el proceso judicial, ni siquiera el juzgado que tramitó la demanda, pero a continuación se decía: “Jamás fue concedida una entrevista por la que fuera la anterior relación sentimental de D. Sergio Morate García, conocido como ‘El asesino de Cuenca’, ni esta fue nunca víctima de tortura y tampoco conoció, ni pudo prevenir, a las chicas asesinadas”.

Nada más salir a la luz esta pieza, la reacción de algunos medios, periodistas y lectores contra Javier Negre no se hizo esperar. Hubo encendidos comentarios a través de redes sociales, y hasta el programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro), que presenta Risto Mejide, anunció que prescindía de sus colaboraciones como tertuliano: ya no era bienvenido.

La entrevista no fue inventada

Confidencial Digital ha podido conocer la explicación interna que ha dado el periodista. El encuentro entre el periodista y la ex pareja de Morate se produjo efectivamente. Negre acudió al piso donde la mujer vive en Cuenca, estuvo hablando con ella, grabó la conversación y le hizo una fotografía que incluyó en el reportaje.

Sin embargo, la mujer denunció, tanto a Negre como a El Mundo, porque no existió un consentimiento expreso para que esa charla saliera a la luz. Ni para que desvelara su identidad a través de la foto que se adjuntó al artículo.

Tal y como cuentan a ECD fuentes cercanas al caso, los audios grabados entonces por el periodista han estado a disposición tanto del juez como de Unidad Editorial. Pero no se van a sacar a la luz por la misma razón por la que El Mundo no ha recurrido la sentencia: por respeto a la mujer y a sus derechos.

La dirección está barajando qué hacer

Dicho lo anterior, los directivos de Unidad Editorial están barajando en estos momentos qué hacer con Javier Negre que, además de periodista del diario, es director adjunto del departamento audiovisual del periódico, un área liderada por Aurelio Fernández, director de Publicaciones de la compañía.

Fuentes internas del diario explican a ECD que la dirección de El Mundo se está planteando el despido del periodista. Aún no hay nada decidido, pero desde la dirección, liderada actualmente por Francisco Rosell, no descartan que sea la mejor opción para el periódico.

Profesionales de la casa argumentan que la publicación de la sentencia está perjudicando a la cabecera y haciendo daño a la marca. Hay quien ha asegurado que la caída en suscriptores del nuevo muro de pago ‘Premium’, recién instalado, estaría relacionado con este incidente.

Ahora la dirección de Unidad Editorial tendrá que decidir qué hace con el periodista. Dentro de esta cúpula directiva, según ha podido constatar ECD, Javier Negre tiene responsables que le apoyan y apuestan por su continuidad.

Periodistas indignados

Lo cierto es que desde el pasado 10 de noviembre, fecha en la que El Mundo publicó la sentencia, hay cierta tensión en la redacción del diario por este suceso.

Fuentes internas aseguran que existe una “abrumadora mayoría” de redactores que quieren a Negre fuera del periódico porque –dicen- “está perjudicando, ya no solo al diario, sino a la credibilidad del resto de periodistas”.

Algunos no ahorran adjetivos. Consideran a Negre un profesional con “pocos escrúpulos”, están preocupados por el daño que pueda estar provocando a la cabecera, y piensan que lo mejor es que abandone el diario. Creen que su modo de proceder “no encaja con las normas del libro de estilo” que tiene El Mundo.

Negre acumula varias demandas

También aseguran que no se trata del primer incidente. Según relata algún veterano, Javier Negre acumula varias demandas que no se han hecho públicas. Se habla de hasta una decena de casos judiciales, de los que no han trascendido detalles.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de Unidad Editorial para conocer más detalles sobre esta decisión. Confirma que la dirección del grupo está analizando la situación y barajando distintas opciones. Niega, eso sí, que el director Paco Rosell haya pedido expresamente a la empresa el despido de Javier Negre.