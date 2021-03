Disney España paraliza varios proyectos tras la llegada de la nueva responsable de Contenidos

Disney España ha dado orden de paralizar los nuevos proyectos. La llegada de la nueva responsable de Contenidos de la compañía, Sofía Fábregas, ha provocado esta decisión. Se incorporó a la compañía el pasado mes de febrero y en ese momento se comunicó la decisión a las productoras.

Según los datos recabados por Confidencial Digital, nada más conocerse la llegada de Fábregas la compañía comunicó que se detenían varios trabajos que estaban en estudio o directamente en fase de desarrollo. Esta decisión ha afectado a formatos de factorías como The Good Mood, Mandarina y Boomerang TV. Pero habría más compañías afectadas.

ECD ha podido recabar el testimonio de algunos profesionales afectados por este inesperado parón, que admiten la incertidumbre generada por el frenazo. Se trataba de productos que, en mayor o menor medida, habían recibido el visto bueno de los anteriores responsables.

Además, en alguno de estos proyectos se ha invertido ya considerable tiempo y dinero que ahora, de forma inesperada, han sido puestos en duda. Una inseguridad que se suma al estado general del sector, al límite por culpa de la pandemia y la crisis económica.

Sofía Fábregas reporta a Amselem y Londoño

La llegada de Sofía Fábregas al equipo de Disney España se anunció a mediados del pasado mes de febrero durante la presentación virtual de ‘Star’, la nueva marca para el público adulto que incluirá series y películas de catálogo y de nueva producción.

Fábregas fue designada vicepresidenta de producción original y se encargará desde ahora del desarrollo y producción de contenido original de la plataforma. Reporta a Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company Iberia, y a Diego Londoño, vicepresidente ejecutivo, Media Networks and Content, The Walt Disney Company EMEA.

Fábregas ha estado durante gran parte de su trayectoria profesional en Atresmedia Cine donde ha sido responsable de títulos como ‘El bar’, ‘Tenemos que hablar’, ‘El pregón’, ‘Toro’ o ‘Grand Piano’.

También ha participado como ejecutiva de desarrollo en otros productos de éxito como ‘La isla mínima’, ‘Perdiendo el norte’ o ‘Tengo ganas de ti’. Entre sus últimos trabajos destaca su intervención en la aclamada serie ‘Antidisturbios’, la miniserie del director de cine Rodrigo Sorogoyen en la que ha participado como productora.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de Disney España para conocer más detalles sobre este parón. A la hora del cierre de esta información no se ha obtenido respuesta.