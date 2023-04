El equipo de Deportes COPE entregó 300.000 euros al colaborador acusado de inventarse un cáncer.

Desconcierto general en el periodismo deportivo de este país. La noticia de El Confidencial sobre el colaborador de COPE acusado de inventarse un cáncer para recibir dinero de sus compañeros ha supuesto una bomba dentro del sector. Confidencial Digital ha confirmado que este profesional difundió su supuesta enfermedad entre periodistas de varios medios de comunicación.

El colaborador de ‘Tiempo de Juego’, Guillermo Valadés “Willy”, tenía una amplia vida social y llevaba meses explicando, dentro de la Cadena COPE y fuera de la redacción, que tenía un tumor cerebral. A causa de esta enfermedad, decía, estaba siendo sometido a un carísimo tratamiento experimental en la Clínica de Navarra.

A raíz de estas conversaciones, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño decidieron ayudarle a título personal y buscar dinero para que su amigo –de los tiempos de la Cadena SER- pudiera costear las facturas médicas.

Confidencial Digital ha podido conocer que la cifra total de dinero que se le ha entregado a este periodista, que llevaba veinte años trabajando en la producción de ‘Tiempo de Juego’, es de unos 300.000 euros brutos. Según la información publicada por El Confidencial.com, se le entregaban primero 10.000 euros semanales y después 16.000. El Mundo habla de 10.000 euros mensuales.

En cualquier caso, según los datos recabados por ECD, los 300.000 euros entregados han surgido de dos partidas. En primer lugar, de los ingresos obtenidos por ‘Tiempo de juego’ como prima por ser líder de audiencia. Normalmente, una parte de esta cantidad se distribuye, a razón de unos 50 euros al mes aproximadamente, a cada uno de los periodistas deportivos que forman parte de COPE en toda España. Desde hace meses, gran parte de este bonus fue destinado a pagar el tratamiento de Guillermo Valadés.

La otra parte de dinero que se le hizo llegar al supuesto enfermo salió de adelantarle al profesional el importe de futuros contratos. Valadés es colaborador autónomo de la plantilla de ‘Tiempo de Juego’. Por ello, para ayudar al periodista, se le fue entregando más dinero en cada nómina anticipando cantidades que le correspondería cobrar en meses posteriores.

No justifica el tratamiento

Fuentes a las que ha tenido acceso ECD señalan que esta decisión de ayudar a un compañero que estaba pasando un mal momento correspondió al equipo de Deportes de la Cadena COPE. La emisora de los obispos no ha tenido nada que ver en lo sucedido.

Estas fuentes añaden que, en fecha reciente, el equipo de Deportes empezó a sospechar de que algo extraño sucedía. Posteriormente, tal y como apunta El Confidencial.com, Paco González descubrió que su compañero no estaba recibiendo tratamiento en la Clínica de Navarra.

Después de las investigaciones internas, desde la dirección de Deportes se le pidió a Guillermo Valadés que justificara el tratamiento en varias ocasiones, ofreciendo informes médicos o documentación que justificara que estaba pagando un tratamiento contra el cáncer.

Confidencial Digital ha podido confirmar que, al cierre de edición, no ha presentado ningún informe médico que justifique esos gastos. Ha llegado a excusarse internamente diciendo que, por culpa del supuesto tumor, se le olvidaba presentar esa documentación.

Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño debaten en estos momentos qué medida tomar. No se esperaban un suceso de este calibre y no saben si tomar “medidas judiciales”. De hecho, no descartan “que devuelva el dinero”.

Confidencial Digital ha intentado ponerse en contacto con la dirección de Deportes de la Cadena COPE para tratar de conocer su versión de los hechos. Al cierre de edición, no ha habido respuesta. Guillermo Valadés no responde a las preguntas de los medios de comunicación.