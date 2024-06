El equipo de Deportes COPE no asistirá a la declaración por la presunta estafa del cáncer.

El lunes 17 de junio se retoma el juicio por el caso de Willy Valadés, el colaborador de Deportes COPE acusado de inventarse un cáncer y quedarse dinero donado por su compañeros. Esta cita en el Juzgado de Instrucción nº 24 de Madrid llega tras medio año de retraso por las alegaciones del acusado sobre su mal estado de salud.

Según ha podido saber Confidencial Digital, ese día solo acudirá Willy Valadés y no los directores de COPE que han interpuesto la demanda y le acusan de inventarse un tratamiento médico para quedarse con el dinero de sus ex compañeros. Fuentes de COPE explican que ni Paco González ni Manolo Lama asistirán a esa cita judicial. Es un “tema de los abogados” y, de momento, solo ha sido citado “el querellado”.

Como contó Confidencial Digital, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño decidieron ayudar a su compañero con una cantidad que ronda los 300.000 euros brutos destinados a sufragar un tratamiento experimental en la Clínica Universidad de Navarra, a base de protones, y combatir así un supuesto tumor cerebral provocado por un cáncer.

Para facilitarle el dinero se empleó una doble vía. En primer lugar, se le entregó la mayor parte del bonus de la dirección de la Cadena COPE que cobran los trabajadores de ‘Tiempo de Juego’ de toda España por ser líderes de audiencia.

En segundo lugar, los responsables de la sección de la emisora le adelantaron el salario de los contratos de los posteriores meses al pago correspondiente. Dado que Valadés era autónomo, se apostó por incluirle en cada nómina el importe de lo que iba cobrar en meses posteriores, realizando una estimación. Esta cantidad se le abonó durante varios meses.

Medio año de retrasos

Cuando el acusado declare ante el juez, se habrá acumulado un retraso de más de siete meses desde la segunda vez que fue convocado ante la justicia y más de un año desde que comenzaran a conocerse las primeras noticias sobre el caso.

Su primera citación fue el 30 de octubre, pero no acudió por un error del propio juzgado. Posteriormente, y con todos los datos correctos, se le citó el 17 de noviembre. En este caso, Willy Valadés no acudió alegando “motivos de salud”. Desde entonces no ha habido ninguna novedad.

Se da por perdido el dinero

Fuentes de COPE consultadas por Confidencial Digital opinan que es “muy complicado” que se pueda recuperar el dinero, ya que las cuentas donde supuestamente se ingresó el dinero están vacías, tal y como se ha publicado en diferentes medios. Por otro lado, según confirman fuentes judiciales, la Clínica donde el acusado señala haber recibido el tratamiento oncológico ha declarado que no le consta que el periodista figure en sus registros.

Además, fuentes médicas explican que el precio de un tratamiento como el que habría seguido Guillermo Valadés, prolongado durante meses, habría costado entre 80.000 y 100.000 euros. Es decir, un tercio de todo el dinero que el colaborador consiguió gracias a las donaciones realizadas por los directores de la Cadena COPE.