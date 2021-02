La nueva escuela de El Mundo se vuelca en captar alumnos latinoamericanos

La Escuela de Unidad Editorial se ha renovado. Se trata de uno de los centro de formación más conocidos dentro del mundo de la comunicación. Fue fundada hace diez años asociada a los medios del grupo, El Mundo, Marca, Expansión, Telva y Yo Dona, para ofrecer una amplia variedad de productos educativos.

El centro está especializado en periodismo y comunicación, pero ahora la compañía ha decidido afrontar una reestructuración e introducir novedades: “Hasta ahora teníamos el sobrenombre de “escuela de periodismo y comunicación” y lo que pretendemos es aumentar el espectro educativo más allá de esos dos conceptos”, aseguran desde la escuela.

Uno de los másteres más longevos es el de Periodismo de El Mundo. Se lleva impartiendo desde hace más de 20 años en Unidad Editorial. Pero se ha ido ampliando la oferta poco a poco. Ahora la escuela cuenta con siete másteres con título universitario.

Se han sumado también otros cursos especializados porque se pretende “dar un paso adelante atendiendo a las nuevas demandas de formación de la sociedad”. En la escuela cuentan que querían “ampliar el ámbito educativo a terrenos en los que nos sentimos cualificados”: “además del periodismo y la comunicación, la digitalización, la economía, el deporte, la moda y la belleza”. Todo apoyado en las cabeceras del grupo antes citadas: El Mundo, Expansión, Marca, Telva y Yo Dona.

Los nuevos cursos

Algunas de las nuevas titulaciones son: ‘Gestión y estrategia en las redes sociales’, ‘Sostenibilidad, comunicación e imagen de marca’, ‘Wellness y comunicación’, ‘Big data: el negocio detrás de tus datos’ y ‘Emprender en moda: crea tu propia marca’.

Otra novedad es la llegada del Máster Online en Guion Audiovisual y de Videojuegos. El curso comenzará este próximo mes de marzo. Pero en la escuela aseguran que no se trata del único, si no que está en preparación otro master no presencial que saldrá en el próximo curso escolar.

A por los alumnos latinoamericanos

A pesar de la situación derivada del coronavirus, desde la Escuela de Unidad Editorial han decidido mantener la formación presencial. Sin embargo, añaden, “estamos ampliando la oferta de formación online”. Esta decisión llega después de que la demanda se haya incrementado “de forma exponencial durante la pandemia”.

El modelo de formación se basa en ambos, tanto presencial como online, pero también “híbrida”, es decir, combinando ambas modalidades. Desde la escuela señalan que ahora tienen en mente un “incremento de la internacionalización” de los alumnos: “Los ojos están puestos especialmente en Latinoamérica”.

Destacan que desde allí reciben más estudiantes a nivel internacional. Por la escuela han pasado más de 3.000 alumnos. Pues “de ellos un 20% procedían de Latinoamérica”.

Más interés en la formación

Fuentes de la escuela aseguran que se ha producido un “incremento de las preinscripciones muy significativo” con respecto a años anteriores: “Hemos apreciado un crecimiento de llamadas a nuestro ‘call center’ y de petición de información a través del correo”.

Aseguran que han lanzado esta nueva oferta hace tan solo diez días y es “pronto para sacar conclusiones” y “poder sacar valoraciones numéricas”. Pero creen que a raíz de la incertidumbre laboral y profesional hay una tendencia hacia “la necesidad de una formación continua”.

Especialmente, señalan que “todo lo que tenga que ver con las habilidades digitales, tanto en el ámbito de la comunicación como en otros campos, tiene ahora mismo una gran demanda”.