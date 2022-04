Los espiados se resisten a denunciar a ‘Sálvame’: solo veinte famosos se han personado como acusación particular

Los famosos no quieren enfrentarse a ‘Sálvame’. Según ha podido saber Confidencial Digital, un mes después de que El Mundo desvelara el caso policial que investiga un supuesto caso de espionaje ilegal a 140 famosos y cuatro años después de que diera comienzo la instrucción del caso, solo veinte personas han solicitado personarse como acusación particular en el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.

Fuentes judiciales confirman a ECD, que, con fecha 22 de abril, se han presentado un total de veinte solicitudes para personarse como acusación particular en el caso. De este número, Marcelino Sexmero, el juez encargado de la instrucción, ha aceptado ya la petición de ocho personas y quedan doce pendientes de admisión. Entre estas personas que han decidido tomar acciones judiciales se encuentran figuras como la celebrity Aída Nízar, el cantante Francisco, Andrés Fernández, el marido de Rosario Mohedano y la peluquera Lorena Morlote.

Diecinueve imputados

Fuentes cercanas al caso confirman que hay un total de 19 investigados (antes, imputados), además de ‘La Fábrica de la Tele’, como persona jurídica. Esa veintena de personas son directivos, redactores y empleados de la productora que realiza ‘Sálvame’.

Sobre las potenciales víctimas los datos no coinciden. El Mundo publicó que había una lista de casi 140 personas afectadas. Otros medios elevan esta cifra hasta las 180 personas. Fuentes procesales han asegurado que el número, que es “muy difícil” de confirmar porque ha habido numerosos cambios, está más cerca de 150.

El día de la publicación del artículo de El Mundo, La Fábrica de la Tele emitió un comunicado señalando que la compañía “y las personas que la integran han actuado siempre en el marco de la ley y dentro de su actividad periodística”. Además, declararon que eran “absolutamente falsas las atribuciones de actividad de espionaje”.

Famosos sin avisar

Según ha podido conocer Confidencial Digital, el departamento de Asuntos Internos de la Policía, siguiendo las instrucciones del magistrado que se ocupa del caso, lleva desde enero de este año tratando de contactar con las posibles víctimas de esta trama.

Abogados conocedores del caso explican a ECD que los agentes de policía contactan con las celebridades para informarles de que aparecen en esta lista de posibles perjudicados. Además, les avisan de que en caso de que decidan personarse en el proceso, podrán tener acceso al sumario judicial, que en la actualidad tiene más de cuatro mil páginas.

No obstante, varias decenas de personas que están en la lista todavía no han sido contactadas por parte de la Policía. Entre estas personas, que algunas fuentes cifran en unas ochenta, hay interesados en personarse como acusación particular pero se encuentran a la espera.

Cómo publicó Confidencial Digital, entre esos famosos que todavía no han recibido ninguna notificación judicial, se encuentran la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la actriz Paula Echevarría.

Motivos para no tomar medidas

Como decimos, entre los avisados hay varias decenas de famosos que han rechazado presentar alegaciones y entrar en el proceso judicial. ECD ha contactado con algunas de ellas. Hay quien asegura que no quiere tomar medidas legales contra Mediaset al considerar que “la información que fue sustraída” no fue utilizada para nada que le haya perjudicado.

Otra fuente opina que “el coste de un juicio de estas características”, con la tardanza que puedan tener los plazos, no les merece la pena. Y además recuerdan la posible enemistad que podría surgir con Mediaset.

Pepe Navarro habló de acuerdos

El pasado 17 de abril, el presentador Pepe Navarro entró en una llamada telefónica de ‘Viva la Vida’ para hablar del conflicto con su expareja Ivonne Reyes. En un momento de su intervención insinuó que la reciente contratación como colaboradora de Ivonne Reyes para el espacio ‘Ya son las ocho’ (Telecinco) estaría relacionada con la citada ‘Operación Deluxe’ en la que se investiga la supuesta sustracción de información personal por parte de un policía.

-- “Telecinco llegó a un acuerdo con todas esas personas que la Fábrica de la tele ha ido investigando, que son casi 200, y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de que no les denuncie”, aseguró Pepe Navarro.

Otras fuentes mediáticas no pueden confirmar estos acuerdos, pero aseguran que hay indicios de que se “están intercambiando cromos” para tratar de reducir el número de demandantes.

Instrucción casi cerrada

Fuentes judiciales confirman a Confidencial Digital que para el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid “la investigación ya está concluida”, tras esos casi cuatro años de diligencias previas. Una vez que la Fiscalía se pronuncie, se podrá transformar este proceso previo en un “auto de procedimiento de juicio abreviado”. Mientras tanto, la Policía continúa realizando diligencias para la “fase final de la instrucción” de esta trama.

El Juzgado va a centrar su trabajo en dilucidar si se ha producido un delito de revelación de secretos. Se han difundido datos privados y se trata de demostrar con pruebas si los acusados han infringido la ley en este punto.

El juez no ha podido acreditar, de momento, los pagos al policía Fernández Hita por facilitar esta información policial a los colaboradores de ‘Sálvame’. Para llegar a esta conclusión “se han rastreado las cuentas” de los acusados en búsqueda de ese intercambio de dinero. Tampoco se ha podido acreditar una trama que se lucrase de estas prácticas. Por ello, quedan descartados los delitos de cohecho y organización criminal, a no ser que aparezcan nuevas pruebas en esa dirección, “factor que parece poco probable”, explican fuentes cercanas al caso.

Dudas con las penas

Falta que la Fiscalía y las partes perjudicadas y acusadas formulen sus requerimientos para poder conocer a qué tipo de pena se pueden enfrentar los investigados. El artículo 199 del Código Penal señala en su punto 1 que quien revele secretos ajenos “que tenga conocimiento por razón de su oficio” será castigado con “pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

En la segunda parte se especifica que quien, “con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva”, divulgue los secretos de otra persona “será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años” más multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.

No obstante, cabe la posibilidad de que a las partes investigadas se les atribuya un delito de revelación de secretos “continuado” y que todos los posibles delitos sean investigados como un solo caso. Si así fuera, las penas podrían ser sensiblemente menores.

También es posible, aunque todavía no se puede determinar, que cada caso sea investigado de forma individual. Si el juez toma esta decisión y se demuestra su culpabilidad, los acusados tendrían que asumir la pena correspondiente a cada uno de los presuntos espiados que finalmente decidieran personarse.

Otra circunstancia que se tendrá en cuenta en la investigación es la posición de los famosos que presenten acciones judiciales contra los investigados. Fuentes judiciales apuntan que lo normal en este tipo de casos es que se tomen acciones por la vía civil. Si es así, el programa de la Fábrica de la Tele podría verse obligado a pagar multas por daños y prejuicios en caso de que acaben siendo condenados.