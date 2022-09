“Estirando el chicle” acaba el verano como el podcast más escuchado en Spotify a pesar de las acusaciones de transfobia

La comodidad y el fácil acceso de este formato ha provocado que durante los últimos años haya crecido notablemente la escucha del podcast en España. Spotify es una de las grandes plataformas que apuesta por este formato y cada vez muestra una oferta más amplia de este tipo de contenido.

Desde política hasta deporte, incluso de psicología, medioambiente, o ciencia ficción…el catálogo se ha disparado y ha provocado que este verano hayan sido muchos los españoles que han pasado sus días de descanso consumiendo este contenido en audio.

Carolina Iglesias y Victoria Martín, líderes de audiencia

“Estirando el chicle” ha liderado el podium de los podcasts más reproducidos durante la temporada veraniega. Este resultado es destacable ya que, a principios de agosto Carolina Iglesias y Victoria Martín recibieron en su mesa a Patricia Sornosa, la cómica que se ha visto en diferentes polémicas por ser acusada de tener un discurso considerado ‘tránsfobo’ en sus redes sociales.

El público habitual que escucha el podcast está acostumbrado a encontrar en sus charlas un espacio donde se apoya y se defiende la diversidad y la lucha feminista, al parecer algo alejado a lo que Sornosa muestra diariamente en sus perfiles públicos.

Las presentadoras pidieron disculpas

Esto provocó el revuelo de los seguidores del programa que, inmediatamente, hicieron arder las redes sociales con comentarios contra las presentadoras acusándolas de dar voz a Patricia cuando ésta no defiende su misma causa. Los seguidores pedían que se cancelara el programa por lo que, tanto Carolina como Victoria se vieron obligadas a pedir disculpas.

Los otros podcasts más escuchados

Según datos que la plataforma de Spotify ha puesto en manos de Confidencial Digital, la segunda posición del ranking la ocupa “Esta no te la sabes”. El pódcast original de Spotify trata en episodios de cinco minutos curiosidades sobre historia, cultura, ciencia, geografía o psicología. Su éxito ha llegado a tal calibre que no ha necesitado todos los meses de verano para pertenecer a los favoritos del público ya que se estrenó el 1 de agosto.

Jordi Wild es el tercer protagonista del verano con su podcast “The Wild Project” en el que dirige entrevistas y “habla claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea”. Le sigue “Nadie Sabe Nada”, de la mano de Andreu Buenafuente y Berto Romero, quienes improvisan micro a micro en directo para la Cadena Ser. Cierra el ranking “AM”, el pódcast original de Spotify que trata toda la actualidad informativa en breves píldoras diarias de una duración de cinco minutos aproximadamente.

Los más famosos fuera de España

“Batman Unburied” lidera el ranking global de este verano, seguido por “Pod Meets World”. El tercer puesto del pódium de los más escuchados en Spotify durante los meses de verano lo ocupa el show de “Back to the Beach with Kristin and Stephen”, al cual le sigue la serie de manga y anime “SPYxFAMILY” y, finaliza el ranking a nivel mundial “The Journal”.