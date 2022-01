Exclusivas de ECD en 2021. La noticia que provocó el cese del JEMAD, general Villarroya, por vacunarse de Covid

Nunca se ha conocido que una noticia haya provocado el cese del principal mando de los ejércitos, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Ocurrió con la exclusiva de Confidencial Digital de que el JEMAD, general Miguel Ángel Villarroya, había recibido la primera dosis contra el COVID sin guardar el calendario de vacunación.

A raíz de la información publicada por ECD, de que el JEMAD y otros altos mandos se habían vacunado, la ministra de Defensa declaró que se había enterado por los medios de comunicación, y avanzó que pediría un informe sobre lo ocurrido. Al día siguiente, el general Villarroya renunció al cargo.

No obstante, tal como también se reveló en estas páginas, Margarita Robles le premió con un destacado puesto en Washington.

Esa noticia es una de las muchas exclusivas publicadas a lo largo del año 2021 por Confidencial Digital, de las que vamos a ofrecer un resumen.

España sin Navidad

La pandemia por Covid-19 ha vuelto a ser protagonista principal en la vida del país a lo largo del año 2021, y ECD ha ido ofreciendo buen número de noticias propias, culminando con el anticipo de que las Navidades tampoco volverían a ser como “las de antes”.

Ya previamente anunció que la deseaba inmunidad frente al coronavirus se retrasaba a noviembre porque hacía falta que estuvieran vacunados el 85% de los españoles, y adelantó que finalmente Sanidad había concluido que la sexta ola era “imparable”.

A lo largo del año, Confidencial Digital fue revelando novedades, de fuerte impacto en la ciudadanía, como, por ejemplo, el anuncio de la prohibición definitiva de viajar para hacer turismo esa Semana Santa, y que para ello se establecerían 8.500 controles por toda España destinados a impedir viajes ilegales esos días.

Pero también denunció que los ministros se ‘saltaban’ los cierres perimetrales durante los fines de semana, por el sistema de ‘colocarse’ actos en sus provincias de origen.

Los secretos de las vacunas

Confidencial Digital contó en exclusiva los secretos del dispositivo de seguridad que protege las vacunas en España, que una célula de coordinación de 14 ministerios y el CNI monitorizaba cada semana la crisis, y que el tráfico ilegal de vacunas se había convertido en objetivo prioritario de la Policía, así como que se había dado una Alerta de Seguridad Nacional porque había aumentado el espionaje a España y el robo de información sobre las nuevas vacunas.

Igualmente, descubrió cómo viajaban a nuestro país las vacunas de Janssen, que había quedado paralizada la fabricación en España de la rusa Sputnik, y que Exteriores preparaba una reserva de vacunas para abastecer a países con problemas de suministro.

Una reserva estratégica de medicamentos

ECD anticipó que el Gobierno iba a aprobar por ley crear una reserva de suministros estratégicos para emergencias nacionales, y que esa reserva sería promovida por Defensa y Sanidad. Y que el Gobierno ya había sacado 450 millones de mascarillas, guantes y test Covid.

Reveló uno de los grandes fracasos en la lucha contra la pandemia: el ‘Radar Covid’. Contó en primicia que su aplicación solo detectaba un 2% de los contagios, y que en verano ni un 1% de los infectados habían notificado el contagio.

“Yolanda Díaz va a por mí”

Uno de los fenómenos informativos del año, en lo político, ha sido el lanzamiento de la figura de Yolanda Díaz como candidata a liderar toda la izquierda, compitiendo abiertamente por el espacio ideológico del PSOE.

Confidencial Digital contó en exclusiva que Yolanda Díaz había propuesto a Íñigo Errejón ser su número dos en las próximas elecciones generales, lo que había producido conmoción en Podemos, y que había planteado a Ada Colau que encabece la lista de Podemos por Barcelona y le ha ofrecido ser ministra en el Gobierno que salga de los siguientes comicios.

Se explicó cómo la vicepresidenta segunda se había ganado a Pedro Sánchez, y que Pablo Iglesias había ordenado a Irene Montero y Ione Belarra que le ‘entregaran’ Podemos, si bien ella decidió finalmente no dar la batalla por la sucesión en el partido precisamente para evitar que le salpicaran las acusaciones de corrupción contra Podemos.

Sánchez e Irene Montero se asustan

La rápida progresión de Yolanda Díaz como líder política nacional ha llegado a asustar en el PSOE y en el Gobierno. Tanto es así que, según una exclusiva de ECD, Pedro Sánchez encargó expresamente a Nadia Calviño que boicoteara el ascenso de la vicepresidenta segunda.

En la misma línea, reveló que Moncloa temió que, tras su viaje al Vaticano, Yolanda Díaz pudiera apuntarse el tanto de anunciar una próxima visita del Papa a España.

Ese ir por libre de Yolanda Díaz ha llegado a inquietar también en Podemos, hasta el punto de que Pablo Iglesias confesó que no podía “controlarla”. Peores sensaciones tiene la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según una exclusiva de Confidencial Digital, Montero tiene la convicción de que Yolanda Díaz va “a por ella” desde el punto de vista político. Por eso la dejó fuera del acto de Valencia y, sobre todo, Díaz hizo, para perjudicarle, las declaraciones de que había anunciado lo que iba a pasar en España con el Covid unos días antes de la manifestación feminista del 8-M que promovió Igualdad.

Operación Kabul

Otro punto de divisiones dentro del Ejecutivo ha sido la operación Kabul, por la que se repatriaron desde la capital de Afganistán a personas bloqueadas en el aeropuerto. Una intervención exitosa, pero que provocó nuevas diferencia entre la ministra de Defensa y el titular de Interior. Tal como desveló ECD, Margarita Robles arremetió en privado contra Marlaska por haber afirmado que el aeropuerto de Kabul era “seguro”.

Se relató la odisea de un afgano y su familia atrapados 24 horas a 500 metros del avión que les traía a España, y dio a conocer la carta que salvó a los empleados de la Embajada de España en Kabul.

Por cierto, que un vídeo difundido por un colectivo marxista de Zaragoza acusó en falso a militares españoles de saquear una tienda en Afganistán.

Y ECD contó la indignada arenga de soldados que pasaron por Afganistán: “Cada militar en Kabul ha hecho más por el feminismo que cualquiera de vosotros/as”.

Una ministra imputada

La estancia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha provocado, por el momento, la imputación de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. A ese respecto, ECD, en su web Confidencial Judicial, desveló que Ghali permaneció en España con DNI español y pasaporte argelino, y mostró copia de esos documentos. Y contó el dispositivo de contravigilancia que protegía al líder del Polisario en el hospital de Logroño.

Desveló que Moncloa se había movilizado de urgencia para impedir que Pedro Sánchez pudiera verse imputado en el ‘caso Ghali’, y que Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, no dio dado garantías de que no vaya a señalarle en el caso.

Ayuso versus Pablo Casado

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado, igualmente en primera línea, la actualidad política a lo largo del año, singularmente por su batalla con Génova y con Pablo Casado para adelantar la celebración del congreso del PP de Madrid, que ella aspira a presidir frente a otros candidatos, como podría ser el alcalde, Martínez Almeida.

La presidenta regional ha mantenido numerosos pulsos con la dirección nacional, si bien finalmente llegó a pactar con Pablo Casado que le “deje” Madrid a cambio de no disputarle la presidencia nacional del PP. ECD desveló que el presidente gallego, Núñez Feijóo, encabezaba un motín de barones para forzar a Casado a permitir que Ayuso presida el PP de Madrid.

Adelantó que la guerra Casado-Ayuso empezaba a castigar al PP en Andalucía, donde el partido caía en las encuestas electorales. Y que los grandes empresarios estaban pidiendo a Pablo Casado que pacificara el partido para no arruinar el cambio de Gobierno.

Fue una exclusiva de ECD la noticia de que el equipo de Ayuso acusaba a Teodoro García-Egea de lanzar filtraciones contra la presidenta madrileña, mientras que en Génova acusaban de lo mismo a Miguel Ángel Rodríguez. Y también que Díaz Ayuso, en su campaña por ‘ganar’ Madrid estaba llamando a las sedes del PP para que le invitaran a las cenas de Navidad.

El ‘Gobierno en la sombra’

ECD desveló la puesta en marcha, como tal, de un ‘Gobierno en la sombra’ impulsado por Pablo Casado, con ex ministros, expertos y ‘fontaneros’ para los distintos ministerios, con nombres como Elvira Rodríguez, Enrique López, Ana Pastor, Dolors Montserrat…

Contó que Pablo Casado se había negado a un cambio de nombre del partido, a pesar de los casos de corrupción, con la frase “Las siglas del PP no se tocan”. También ‘avisó’ de que, a propósito de las luchas con Ayuso en Madrid, las últimas encuestas del PP dejaban a Pablo Casado fuera de la Presidencia del Gobierno. Y contó que Casado tuvo que dar ‘explicaciones’ a los barones para aplacarles por su guiños a Vox.

Cambio de ministros

El cambio de Gobierno puesto en marcha por Pedro Sánchez en julio, con la incorporación de cinco nuevos ministros, tuvo como objeto recuperar la iniciativa política, pero ese efecto no se ha producido.

ECD contó que entonces José Luis Ábalos había expresado su deseo de convertirse en ministro de Defensa, algo que, no solamente no ocurrió, sino que se quedó fuera del Gobierno. Desveló que un centenar de militantes del PSOE pidieron a Ábalos que se vengara de Pedro Sánchez por el “mal trato recibido”.

Explicó que Félix Bolaños ‘examinó’ previamente a los candidatos a ministros y altos cargos.

Los numerosos conflictos populares, con huelgas y movilizaciones, que ha tenido que afrontar el Ejecutivo han provocado un movimiento interno de crítica por la falta de respuestas desde el Gobierno. Confidencial Digital contó que los barones socialistas habían demandado a Pedro Sánchez que hiciera ‘algo’, precisamente ante el riesgo de un inminente estallido social. Algunas decisiones impopulares, como la implantación de peajes en las autovías escondían un pacto del Gobierno con su ‘socio’ el PNV.

Los barones socialistas y empresarios se revolvieron también contra las ayudas del Gobierno al retorno de empresas que habían abandonado Cataluña.

Sánchez no tiene mayoría

El desgaste estaba siendo tal, que al PSOE llegó una noticia demoledora: sus propios ‘tracking’ electorales concluían que Pedro Sánchez ya no podría gobernar con sus actuales socios, porque juntos no reunían escaños suficientes para la mayoría.

Todo ello llevó a Moncloa a cambiar de estrategia: elaboró un plan para que Pedro Sánchez pise más la calle, un plan que se está aplicando ahora, con visitas a La Palma, comparecencias...

A la vez, Moncloa maniobró en secreto para impulsar a Isabel Díaz Ayuso (con el fin de debilitar al PP por la derecha), y también a Irene Montero y Ione Belarra (para contrarrestar a Yolanda Díaz por la izquierda). Y, para garantizarse la continuidad hasta el final de la legislatura, encargó a Félix Bolaños que sacara adelante los Presupuestos “como sea”.

Adelantó que, en el congreso del PSOE, Pedro Sánchez impondría una renovación en la dirección, más amplia que la que aplicó en el Gobierno, que Félix Bolaños había comenzado a diseñar el PSOE de 2030 en España, y que el castellanomanchego Emiliano García Page estaba encabezando una rebelión de presidentes socialistas ‘veteranos’ contra el plan de Sánchez de ‘jubilarles’.

El futuro de Iván Redondo

Una ‘victima’ de la remodelación ministerial de julio fue el hasta ese momento ‘factótum’ de Moncloa, el director del Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo.

ECD reveló que Redondo había ya conspirado para desbancar en el PSOE a José Luis Ábalos y colocar en Ferraz un hombre de su confianza, Francisco Salazar, pero que finalmente Sánchez frenó esa operación.

Redondo se movió en Moncloa para deshacerse de una ‘competidora’, de Carmen Calvo, y ECD contó que la vicepresidenta había estallado contra Iván Redondo, acusándole de estar llamando a medios para filtrar que Sánchez la iba a cesar.

Confidencial Digital anticipó en exclusiva que, ahora, el futuro de Iván Redondo pasa por crear y liderar una agencia internacional de comunicación, y por instalarse en Washington.

La luz, disparada

Una de las pesadillas del Gobierno a lo largo del año ha sido el precio de la luz, disparado hasta cuotas que nunca se habían conocido. Confidencial Digital reveló una de las claves principales: que Argelia estaba desviando a China el gas que tendría que suministrar a España. Contó algunos movimientos desesperados del Gobierno, como fue pactar beneficios para Endesa y Naturgy a espaldas de Iberdrola en la reforma del decreto de la luz.

Ante los temores a que se produjera en España una situación de desabastecimiento de energía eléctrica, e incluso un apagón en todo el país, se contó en estas páginas cómo tenía previsto el Gobierno hacer frente a una eventualidad de ese tipo en caso de producirse.

Finalmente, ECD anticipó la noticia. El incremento del precio de la electricidad no podría pararse, y el Gobierno se había rendido: la luz seguiría subiendo hasta final de año, como así ha ocurrido.

Y dio a conocer la existencia de un informe del CNI a Sánchez sobre la OPA a Naturgy, insistiendo en que había que garantizar su carácter estratégico “por seguridad nacional”.

El rey emérito y el CNI

La permanencia de don Juan Carlos en Abu Dabi ha provocado numerosas informaciones a lo largo del año, lo último las especulaciones sobre un posible retorno en Navidad. Confidencial Digital desveló que ex director del CNI, general Félix Sanz Roldán, está “trabajando” la vuelta del emérito a España. Y que el Gobierno había trasladado toda la presión al rey: la vuelta a España solo dependía de Felipe VI.

Por cierto, el Gobierno dio un ‘toque’ a Zarzuela por no haber permitido la foto del rey vacunándose contra el Covid (Sánchez sí lo hizo ante los medios), pero trató de ‘proteger’ a Felipe VI retrasando a noviembre la entrega de despachos a jueces en Barcelona. Y el Ejecutivo explicó a sus socios por qué no retirará el título de rey a Juan Carlos I.

Leonor a Gales

Según contó ECD, la heredera, la princesa Leonor, que ha iniciado sus estudios en el extranjero, en Gales, ha protagonizado ya su primer vínculo con una unidad militar, al dedicar un retrato al Grupo de Caballería “Húsares de la Princesa”, que a continuación ha incorporado el grito “Por la princesa” en sus cargas de caballería.

Monarquía Confidencial reveló que La Zarzuela estaba al tanto de la fiesta LGTBI celebrada en el colegio, existía preocupación por lo sucedido, pero no haría declaraciones. El colegio lanzó una campaña para que 20 afganos estudien en el centro.

Se contó, por cierto, que Pablo Iglesias había quedado "enmudecido" tras escuchar la entrevista póstuma a la abuela de doña Letizia, en la que Menchu Álvarez del Valle criticaba cómo había ido vestido el líder de Podemos en su visita a La Zarzuela.

ECD adelantó que las delegaciones del Gobierno de Madrid y de Andalucía prohibirán el referéndum sobre la monarquía convocado para el próximo 14 de mayo por la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República.

Desveló que la pareja agredida por magrebíes cerca de la Puerta del Sol, en Madrid, eran miembros de la Guardia Real, que la Guardia Real estaba probando sistemas anti drones tras las alertas por vuelos sospechosos sobre La Zarzuela, y que se había reforzado la seguridad de Felipe VI con dos nuevos maletines antibalas desplegables.

Vuelco en Inditex

En el ámbito empresarial, una de las noticias del año ha sido el anuncio de que Marta Ortega, hija del fundador del consorcio empresarial, se hará cargo de la presidencia de Inditex, sustituyendo a Pablo Isla.

Confidencial Digital contó que la hija de Amancio Ortega llevaba meses rodándose como presidenta de la compañía, pero sobre todo desveló que el anuncio del relevo se adelantó quince días sobre la fecha prevista para evitar filtraciones. Antes informó de que Amancio Ortega había rechazado hacerse con las torres que Telefónica ha vendido a American Towers.

Relató que empresarios del Íbex que se habían reunido en Madrid con Lula da Silva ocultaban ese hecho para evitar represalias del presidente brasileño, Bolsonaro, que Banco Sabadell preparaba otros 2.000 despidos además de las 1.000 salidas recientes, y que buscaba alianzas con bancos europeos como alternativa a una fusión en España.

Denunció que el Gobierno solo rescatará a las empresas al borde de la quiebra que retiren las demandas contra el Estado, y que las empresas ‘asustaban’ a los empleados con supuestos seguimientos de detectives para que no se saltaran el teletrabajo.

Y, en otro orden de cosas, anticipó la huelga de loteros en torno al sorteo de Navidad.

Gabilondo se retira

Sobre los medios de comunicación, una de las secciones especializadas de Confidencial Digital, ECD ofreció la exclusiva de la retirada de Iñaki Gabilondo, al abandonar definitivamente la Cadena SER, que Alfonso Ussía había resultado absuelto en la demanda de Jaume Roures por relacionarle con ETA, y que El Debate, el nuevo periódico de Bieito Rubido, tiene financiación garantizada para cinco años.

Contó que las productoras españolas arremetían contra Antena 3 por las series turcas, al considerar que dañan la industria y la imagen de las televisiones, que Atresmedia había encargado a Dani Écija el desarrollo de la serie sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo, que la americana Starzplay había adquirido la serie sobre Juan Carlos I basada en el podcast de Toni Garrido, y que la serie de ficción de David Jiménez sobre el periódico El Mundo se va convertir en película.

También relató que Rosalía había dejado tirados a los productores de ‘Élite’ en el rodaje de la cuarta temporada.

Un juicio complicado

Siguiendo con el mundo de la producción audiovisual, ECD adelantó que Carlota Corredera está montando una productora junto a su marido en su propia casa, y que TVE prepara una serie de ficción sobre un libro de Almudena Grandes.

Contó que Ignacio Escolar había sido citado a declarar por el juez en el caso de la tuitera ‘Barbijaputa’, en un asunto de antisemitismo, y anticipó que, en un caso complicado, la denuncia de violación en ‘Gran Hermano’, el juicio se celebrará en febrero de 2022.

Seguridad Nacional

Tras los sucesos en Ceuta, con la entrada masiva de marroquíes por El Tarajal, ECD contó que Ceuta y Melilla serán incluidas por primera vez en la Estrategia de Seguridad Nacional, y que Moncloa prioriza la lucha contra futuras pandemias en el plan de seguridad para 2022. Y reveló que el Gobierno incluirá la desinformación como una de las amenazas a la seguridad nacional.

Confidencial Digital informó en primicia de que la actividad en España de los espías extranjeros se disparó en 2020, al máximo en 8 años, y que los informáticos del CNI habían rescatado a quince organismos públicos y empresas estratégicas tumbadas por ciberataques.

Sobres con balas

A raíz del envío de sobres con balas a miembros del Gobierno, ECD desveló una instrucción de Interior a la Policía acerca de la investigación que estaban realizando: “No tengan prisa”.

Adelantó que Interior iba a desmontar la garita de vigilancia del chalet de Galapagar, pero, en relación con los sobres con balas, concluyó que Pablo Iglesias era el que corría más peligro, y por ello le mantendría la escolta dos años más. Pero también reveló que la Policía sospechaba que Pablo Iglesias difundió la carta con balas por su cuenta, sin consultar al ministro Marlaska.

Contó que, como consecuencia de lo ocurrido, Interior reforzaría los sistemas de protección a los ministros y serían revisados los escáneres en edificios públicos.

Alerta en Chafarinas

Confidencial Digital publicó la exclusiva de que la Armada llevaba meses alertando de la existencia de una piscifactoría que Marruecos ha instalado en aguas españolas de las Chafarinas, sin que desde el Gobierno se tomara ninguna medida. Y posteriormente reveló que el Estado Mayor de la Defensa había optado por ‘exhibir’ un patrullero junto a las Chafarinas en plena polémica por la piscifactoría marroquí.

Explicó también que Marruecos y España se espían desde el espacio con satélites: dos marroquíes, uno español, pero también que Defensa se iba a quedar seis meses sin satélites de observación terrestre y que tendría que recurrir al francés CSO.

Militares a Amazon

ECD reveló un problema que sufre la Armada: que un alto número de marinos bien calificados se están marchando a la operadora Amazon, porque les ofrecen mayores sueldos y estabilidad familiar.

Contó también que, a raíz de la entrada masiva de marroquíes en Ceuta, y de la intervención de unidades del Ejército durante la crisis y las noticias de que les podrían pedir responsabilidades, se había detectado un intento de subversión entre los militares. Y también que se había identificado una campaña coordinada para vincular a los militares con la extrema derecha.

A ese respecto, anunció que las Fuerzas Armadas investigaban si un escolta de Alberto Garzón se vistió de militar para denunciar la infiltración de la ultraderecha en los cuarteles.

Disturbios en Cádiz

Las movilizaciones de los trabajadores del metal de Cádiz, y las actuaciones de las fuerzas del orden, llegaron a provocar protestas por parte del partido socio del Gobierno, Podemos. ECD contó que la Policía va a doblar el número de cámaras personales para que los agentes graben sus actuaciones en la calle. Y que los GEO han recibido una tanqueta blindada como la que intervino en Cádiz (https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/geo-policia-nacional-recibe-blindado-bmr-como-que-uso-altercados-cadiz/20211229231547327393.html).

Y también que la aprobación a la primera mujer que aspiraba a ingresar en el grupo de élite de la Guardia Civil había desatado un terremoto interno.

Confidencial Digital desveló la existencia de una red de operarios del Aeropuerto de Barajas que colaboran con narcotraficantes colando maletas con droga en España.

Felipe VI: “Os ha leído la cartilla”

Las negociaciones para la renovación de los altos órganos judiciales ha sido otra de las noticias del año. ECD adelantó que los miembros del CGPJ (al menos cinco) ultimaban un escrito para que Europa interviniera contra el Gobierno.

El rey Felipe VI asistió a la apertura del año judicial, y, según contó Confidencial Digital, durante el vino posterior comentó a los políticos allí presentes, sobre el discurso de Lesmes: “Os ha leído la cartilla a todos”.

También informó de que, de modo definitivo, la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente no se investigará judicialmente.

La reunión Villarejo-Roures

Confidencial Digital publicó una de las noticias que más impacto ha causado en el ámbito judicial y mediático. Que el comisario José Manuel Villarejo había comido con el empresario Jaume Roures dos semanas antes de que el diario de su propiedad, Público, revelara audios inéditos sobre Rajoy y Cospedal.

También desveló en primicia cómo fue el espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en la cárcel de Soto del Real, y aportó los documentos que demostraban que fue sometido en la cárcel a una vigilancia especial.

Nuevo arzobispo castrense

Religión Confidencial, portal del Grupo ECD, destacó a lo largo del año por sus exclusivas. Por ejemplo, anticipó el nombramiento de nuevo arzobispo general castrense, en la persona de Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona. Y adelantó una avalancha de nombramientos de obispos en España y sustitución de cardenales.

Contó que la Xunta de Galicia había retirado el monumento a San Juan Pablo II del Monte del Gozo, y la creación de una plataforma “Católicos almerienses por la verdad” para saber qué ha pasado en la diócesis con el cese del anterior obispo.

También la carta de uno de los investigados en el Caso Fundaciones a todos los obispos explicando por qué se había querellado contra el cardenal de Madrid, Carlos Osoro.

Y la indignación ciudadana porque se había ofrecido la eutanasia a Jordi Sabaté, enfermo de ELA.

Revilla no hace gracia

El Confidencial Autonómico, otra de las webs del Grupo ECD, aportó igualmente muchas novedades. Una de ellas, que los hosteleros de Cantabria ya no reían las gracias del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, tras quince meses de cierre y pérdidas “gigantes” por el Covid.

Y que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas reconoció que no consultó con Génova la abstención que sirvió para declarar a Abascal persona 'non grata' en la ciudad autónoma.