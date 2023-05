El exdirector de El Mundo Paco Rosell presentará una querella contra Unidad Editorial por falsedad en documento mercantil y estafa procesal.

El juicio por el despido de Francisco Rosell como director de El Mundo se ha retrasado al próximo 10 de julio. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la defensa del ahora Adjunto a la Presidencia de Unidad Editorial, el caso se ha retrasado al no ser citado para este 17 de mayo en el Juzgado de lo Social nº12 de Madrid un representante del Ministerio Público.

Cómo había señalado Confidencial Digital, este martes habían sido citadas ambas partes para el acto de conciliación y el juicio por la modificación de las condiciones laborales de Francisco Rosell, que pasó de director de El Mundo a Adjunto a la Presidencia de Unidad Editorial. Como testigos, acudieron todos los miembros de la cúpula de Unidad Editorial menos Urbano Cairo.

Sin embargo, debido al tipo de acusaciones que se presentaban, el juez dictaminó que no se podía celebrar ni el acto de conciliación ni el posterior juicio debido a que faltaba en la sala un representante del Ministerio Público. Es la segunda vez que se retrasa este procedimiento después de que hubiera que paralizarlo en 2022 por falta de juez.

Querella por falsedad en documento mercantil y estafa procesal

Fuentes de la defensa de Francisco Rosell han explicado a Confidencial Digital que a lo largo de este acto, se le hizo saber al juez que el exdirector de El Mundo iba a interponer contra la cúpula de Unidad Editorial una querella por un delito de falsedad en documento mercantil y estafa procesal.

Exigen que se investiguen las actas referentes a las reuniones del 18 de marzo y 10 de mayo de 2022. Tras el análisis de estos documentos, consideran que esos escritos se han fabricado “ad hoc” ya que hay partes “que no coinciden” con los hechos ocurridos. Además, han pedido las grabaciones de esos encuentros.

Ya habían advertido que, “basta un examen de las actas aportadas para deducir, racionalmente, que una reunión del Consejo de administración de las sociedades” en el que supuestamente se tratan temas vitales para la sociedad mercantil como, por ejemplo, un «Test de deterioro de activos intangibles del Grupo» o la «Formulación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Editorial» (Puntos II y III del orden del día), no puede transcurrir de la forma que se indica en los escritos aportados.

En la documentación aportada por la defensa añadieron que, en una reunión de esta relevancia, es insólito que “la señora consejera delegada” aparezca “interviniendo por teléfono, sin constatar por parte de la secretaria del consejo la forma de comprobación de la identidad”, tal y cómo reseñan las actas.

Otro de los temas sobre los que puso la atención en la defensa previa fue que el cese y nombramiento de un sustituto se reflejara en el orden del día como una inclusión adicional a propuesta del presidente de Unidad Editorial.

El nuevo papel en Unidad Editorial

Confidencial Digital se ha intentado poner en contacto con fuentes de Unidad Editorial por si querían hacer algún comentario sobre esta noticia. Sin embargo, no se ha recibido respuesta. No obstante, hay que recordar que antes del primer aplazamiento del juicio, desde el grupo de comunicación apuntaron que Francisco Rosell no había sido despedido: ahora seguía ejerciendo funciones en los desayunos informativos de la empresa.