Expertos en comunicación no se ponen de acuerdo sobre el valor periodístico del telediario express de Ángel Martín

El telediario matinal de dos minutos de Ángel Martín está siendo analizado por expertos en comunicación. El humorista, que cuenta con más de 700.000 seguidores en su cuenta oficial de Twitter, sube todas las mañanas un vídeo resumen en clave de humor con las principales noticias del día para estar informado.

“Buenos días. Vamos con el informativo matinal de hoy para ahorraros tiempo. Nada de nada. Si por lo que sea echaste un vistazo anoche antes de acostarte, está todo exactamente igual”. Se trata de una de las frases con las que ha comenzado alguno de sus videos. El formato ha causado gran impacto entre la comunidad tuitera. Es muy seguido y comentado y los videos suelen rondar el millón de reproducciones al final del día, es decir, incluso más audiencia que algunos matinales de televisión.

Ángel Martín comenzó a crear y difundir estas piezas a mediados del pasado mes de septiembre. En ellos aparece el humorista en su casa, frente a un ordenador, y va contando noticias aportando un toque de humor a la actualidad. Incluye noticias de internacional, política, ciencia, cultura, videojuegos, sociedad, información meteorológica, un acertijo, el santoral y hasta ideas para cocinar ese día.

El vídeo del día Los españoles desconocen las propiedades

nutricionales del agua, según un estudio.

Si te interesa la ciencia y no sabes qué día es hoy, necesitas los 10 primeros Segundos del informativo. #DiaDeLaMujerYLaNinaEnLaCiencia pic.twitter.com/k23qB9bH3O — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) February 11, 2021

Pues bien. ECD ha querido conocer cuál es el análisis que realizan los expertos sobre este formato que parece haber conquistado a los seguidores de las redes sociales.

Separar información de humor

Para David Álvarez, profesor de Periodismo y Nuevos Medios en la Universidad Complutense de Madrid, es importante separar el humor y la información, pero admite que es un formato que está creciendo mucho: “Este tipo de formato está en auge”.

Aunque señala los límites en el tiempo de un proyecto de este tipo: “El problema que tiene es que presenta una alta mortalidad, es decir, deja de estar de moda al cabo de unos meses porque las redes sociales cambian continuamente”, afirma.

Alejandro Lavilla, experto en televisión, insiste también en la importancia de distinguir bien el humor de la información y añade que este telediario, fresco y dinámico, “es un tipo de contenido destinado a entretener, no a informar”.

Además, los dos expertos coinciden en que llamarlo “Informativo” no sería el mejor término. “Que lo llamemos informativo no es del todo correcto –explica David Álvarez. Hay que recordar que Ángel Martín es cómico. A todo divulgador no se le puede llamar periodista” y recuerda que hay periodistas comentando la actualidad en diferentes redes sociales, como Twitch. Son profesionales que hacen un gran trabajo: “Un ejemplo es Emilio Domenech que está fabricando un buen contenido”.

Lavilla añade que este tipo de formatos tendría más veracidad si lo hiciese un periodista: “Si lo hace un periodista y lo firma un medio de comunicación, es periodismo. Queda claro que es un contenido informativo. Si no hay un medio detrás no tiene valor periodístico”.

Atraer a los jóvenes a los medios tradicionales

Sobre si este formato puede atraer a los jóvenes a los medios tradicionales las opiniones son diversas. Álvarez destaca que este formato “conecta de manera directa con la generación Z”, es decir, los más jóvenes, nacidos entre 1994 y 2010. Se considera que es la generación que está más ligada a los aparatos tecnológicos.

“Los más jóvenes se informan por estas vías”, señala, y destaca: “Ángel Martín hace una visión crítica y humorística de la actualidad, como en ‘El Intermedio’, por ejemplo, y los jóvenes lo acaban siguiendo”.

Para el profesor de la Complutense este tipo de contenido puede ayudar a que los jóvenes se interesen por la información y vayan a los medios convencionales: “Hay un segmento de población que se sitúa entre los 15 y los 25 años que solo se informan a través de las redes sociales. Esas plataformas cumplen la función de atraer a los jóvenes a los medios tradicionales”, afirma Álvarez. Pero añade: “habrá otros jóvenes que solo se queden con esos datos y no acudan a los medios”.

Sobre este asunto Lavilla asegura que este tipo de formatos “es preocupante” porque “puede generar desinformación”. Es “un modo de mal formar a los más jóvenes”. “Puede constituir una forma de ganarse la vida, como hacen los youtubers o influencers, pero no es un informativo. Yo lo llamaría más bien ruido informativo”.

Crecimiento de los “infotainment” y las redes sociales

Álvarez señala que nos encontramos en un momento en el que las redes sociales no paran de crecer. Es el caso de Twitch: “Hasta hace nada todo el mundo estaba con la novedad de Tik Tok, ahora es el auge de Twitch”. Y recuerda que medios de todo el mundo están recurriendo ahora a la plataforma de emisión en streaming: “Medios como la CNN o Al Jazzera la utilizan continuamente”.

“Los medios están apostando por el formato para tener una mayor difusión entre la generación Z”, afirma.

Alejandro Lavilla entiende que este momento también se caracteriza por el auge de los “infotainment” en la televisión: “Es un formato que mezcla información y entretenimiento y que está muy presente ahora en nuestras televisiones. Es el caso, por ejemplo, de ‘La Sexta Noche’, ‘Al Rojo Vivo’ o ‘Comando Actualidad’, entre otros”.