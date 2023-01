Fernando de Yarza renovará un año más la presidencia de la Asociación Mundial de Editores de Noticias

Grupo Henneo.

Mañana intensa en la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes internas, este martes estaba convocada una reunión del Consejo Supervisor que pone a la prensa española en el foco de esta institución, responsable mundial del sector al ser una organización que representa a 18.000 publicaciones en 120 países.

Según ha podido saber Confidencial Digital, se ha votado por una amplia mayoría la recomendación de que Fernando Yarza, presidente del Grupo Henneo (diario 20 Minutos y La Información) siga siendo durante un año más el presidente de la institución.

Fuentes internas señalan que “el éxito del Congreso Mundial de Medios” de Zaragoza celebrado el año pasado, donde participaron más de un millar de directivos y periodistas llegados de más de 20 países, además de los retrasos que ha supuesto para la creación de su proyecto al mando de la asociación, han provocado que el Consejo Asesor recomiende que Fernando Yarza siga de estructura hasta junio de 2024, petición que demanda un cambio en los estatutos. Una vez que termine ese periodo, se buscará que una de las vicepresidentas asuma al poder.

Para que esta decisión sea definitiva, es necesaria una nueva reunión interna, que todavía no ha sido convocada. No obstante, fuentes internas señalan a ECD que en esta nueva reunión “aunque no tengan la competencia”, es costumbre “atender a las necesidades del consejo”.

Cinco años

La Asociación Mundial de Editores y Periódicos de Noticias lleva desde el año 1948 actuando como la compañía encargada de la cooperación empresarial internacional entre los editores, además de la responsable de proteger los derechos de los periodistas en todos los países del mundo.

Fernando de Yarza se convirtió en 2019 en el primer español en alcanzar la presidencia en toda su historia. En aquel momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le trasladó su felicitación indicando que para ellos era “un orgullo saber que la asociación será presidida por Fernando de Yarza, presidente de HENNEO, un grupo que está entre los mejores del mundo en su apuesta por la calidad de la información".

Cuando se confirme esta renovación hasta el año 2024, Fernando de Yarza se va a convertir además en el presidente más longevo de la historia, con un total de cinco años, al frente de la asociación. El predecesor. El que tenía anteriormente el récord era Michael Golden, directivo ya retirado del New York Times que estuvo cinco años.