La fiesta de El Mundo provoca una guerra de directores del periódico

El Mundo celebró este martes el treinta aniversario de su fundación con una fiesta en el Hotel Westin Palace de Madrid. Para recibir a los reyes Felipe y Letizia estuvieron el presidente de Unidad Editorial Antonio Fernández-Galiano; el director del diario, Francisco Rosell; y Urbano Cairo, presidente de RCS, el grupo italiano que controla Unidad Editorial.

En su discurso, Felipe VI felicitó “muy sinceramente a otro de los fundadores del diario El Mundo −y su primer director−, Pedro J. Ramírez, así como a los que le han sucedido en la dirección del periódico: Casimiro García-Abadillo, David Jiménez, Pedro García Cuartango y Francisco Rosell. Enhorabuena por vuestro compromiso permanente con los valores fundamentales del periodismo”.

Pese a citar a todos los periodistas que han dirigido El Mundo en estos 30 años, escuchando al rey en el salón del Hotel Palace sólo se encontraba el director actual, Paco Rosell. Ninguno de los cuatro predecesores de Rosell asistió a la cena.

Confidencial Digital ha podido saber que en la ausencia de los ex directores han influido ciertas desavenencias que se mantienen entre cada uno de ellos y la actual dirección de Unidad Editorial.

Tres ex directores invitados...

Fuentes de Unidad Editorial confirmaron que la empresa cursó invitación al menos a Pedro J. Ramírez, que fue director desde la fundación en 1989 hasta enero de 2014 y ahora dirige El Español, y a Casimiro García-Abadillo, sucesor de Ramírez entre enero de 2014 y abril de 2015, y ahora al frente de El Independiente.

Además, ECD ha podido saber que también fue invitado al 30º aniversario Pedro García Cuartango, que ocupó el cargo de mayo de 2016 a mayo de 2017, y que ahora es columnista de ABC. Cuartango fue el último director antes de Rosell.

… y uno excluido de la invitación

Hubo un ex director de El Mundo que no fue invitado a la fiesta, según pudo confirmar Confidencial Digital. David Jiménez, que sucedió a García-Abadillo en abril de 2015 y fue relevado en mayo de 2016 por Cuartango, no mantiene buena relación con su antigua empresa.

Tras ser despedido en 2016, Jiménez presentó una demanda en los tribunales en la que solicitaba que se declarara la nulidad de su cese, alegando que Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, había vulnerado sus derechos fundamentales y su cláusula de la conciencia. Al final, llegaron a un acuerdo para evitar el juicio.

A ese conflicto en los tribunales se sumó más recientemente la publicación de ‘El Director’, libro autobiográfico en el que Jiménez relataba interioridades de El Mundo durante el año que fue director. La obra provocó indignación en muchos de los periodistas que se vieron reflejados en sus páginas.

En el libro, Jiménez vertió duras críticas y comentarios y anécdotas que dejaban en muy mal lugar tanto a Fernández-Galiano (al que ocultaba tras el mote de ‘El Cardenal’) como a Paco Rosell (al que identifica como ‘El Señorito’).

Todo ello puede haber motivado que Unidad Editorial no invitara a David Jiménez al acto de celebración de los 30 años de El Mundo.

Pedro J. puso una condición

En lo que respecto a Pedro J. Ramírez, ECD ha podido saber que el propio Paco Rosell se puso en contacto con él para que invitarle a asistir al acto. El actual director le comentó a Ramírez que a muchos miembros de la redacción de El Mundo les haría ilusión verle en la cena.

Pedro J. Ramírez puso a Rosell una condición para asistir al acto de la empresa que él ayudó a fundar y que le cesó en enero de 2014 como director: que le permitieran pronunciar un discurso en el acto. El discurso, le dijo a Rosell, sería “de reconciliación y celebración” de las tres décadas de historia del periódico.

Al poco Antonio Fernandez-Galiano llamó a Pedro J. Ramírez para reiterar la invitación de Rosell. De acuerdo con las fuentes consultadas por ECD, Ramírez se ofreció a enviar previamente el discurso a Fernández-Galiano, para demostrar su tono conciliador a pesar de las rencillas pasadas entre la empresa y el fundador.

Galiano le advirtió que antes de tomar una decisión consultaría al dueño, Urbano Cairo, presidente de RCS Mediagroup. Finalmente, días antes del acto, el presidente de Unidad Editorial aseguró a Pedro J. que había un sector que no terminaba de ver bien la idea de que el fundador tomara la palabra.

Horas más tarde Galiano envió un mensaje a Pedro J. Ramírez, en el sentido de lamentar que no podía aceptar la petición de dar un discurso en el acto, pero esperaba que asistiera. Ante la negativa al discurso, Pedro J. Ramírez declinó la invitación.

“Mano tendida” y pullas

Una vez pasado el acto, a la mañana siguiente, el actual director de El Español publicó dos mensajes en Twitter lamentando no haber asistido a la cena y dejando ciertas pullas:

1) Buenos días. Agradezco al Rey @CasaReal las reconfortantes palabras que nos dedicó anoche a Alfonso de Salas y a mí en la cena del 30 aniversario #ElMundo30 @elmundoes. Ojalá me hubieran permitido hacerlo en persona, abrazando a mis compañeros. — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) 2 de octubre de 2019

2) Pero que no quede el equívoco. Una cosa es que alguien usurpe un atril gracias a sus traiciones y otra distinta que las palabras huecas de una mansurrona lengua de madera representen el espíritu indomable de quienes hicimos de @elmundoes un diario libre. — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) 2 de octubre de 2019

ECD se ha puesto en contacto con Pedro J. Ramírez para recabar su versión sobre esta polémica. El primer director de El Mundo se ha limitado a declarar: “Yo le he ofrecido la mano tendida e hice todo lo posible. Quería que esta celebración fuera una oportunidad para la reconciliación”. Y añadió: “ El Mundo ha llegado a ser lo que ha sido a pesar de personas como Fernández-Galiano”.

Por su parte, un portavoz de Unidad Editorial sólo quiso señalar que Pedro J. estaba invitado a la cena y remarcó que a todos les hubiera gustado que uno de los cuatro fundadores del diario hubiera asistido.

García-Abadillo y García Cuartango

El sucesor de Pedro J. Ramírez y segundo director de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, también fue invitado (así lo confirman desde Unidad Editorial) y tampoco asistió a la celebración en el Hotel Palace.

Al igual que Ramírez, García-Abadillo dejó un mensaje en Twitter con cierto reproche y algo de misterio:

Gracias a SM el Rey por mencionarme en el XXX Aniversario de @elmundoes ¿Por qué no estábamos ningún director anterior a Francisco Rosell? — c. garcia-abadillo (@garcia_abadillo) 2 de octubre de 2019

Por último, ECD también se ha puesto en contacto con Pedro García Cuartango, que ha confirmado que también fue invitado pero que decidió no asistir. No ha querido explicar los motivos por los que declinó la invitación.