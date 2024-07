'Los futbolisimos' echan a andar: comienza el rodaje de la segunda parte

Letras y logo de Atresmedia en la entrada al edificio de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

Nueva apuesta del cine español para toda la familia. En este mes de julio, Miguel Ángel Lamata ha comenzado a rodar la segunda parte de la saga ‘Los Futbolísimos’, una comedia española basada en una serie de novelas con el mismo nombre.

La primera parte se estrenó con la participación de Atresmedia en el año 2018 y contó con varios actores de primer nivel como Joaquín Reyes, Antonio Paguado y Toni Acosta. En ella narran la vida de un grupo de menores cuya máxima pasión es el fútbol en el colegio. La película se estrenó en Netflix en el año 2020.

Segunda parte

Seis años después, han comenzado a rodar la segunda parte. El nombre de la película es ‘Los Futbolísimos 2 – El Misterio del Tesoro Pirata’. Se espera que la película se estrené para 2025. Este libre continúa las aventuras de la saga de novelas de Roberto Santiago. Este libro es la décima de la saga de novelas y fue publicado en el año 2021. Su editorial es SM. Concretamente, esta es la sinopsis de la obra:

“Encontrar un tesoro pirata y ganar un partido de fútbol: un nuevo reto para los Futbolísimos.

“Los Futbolísimos van a jugar un partido de fútbol contra Los Justos, el equipo de un Centro de Menores que acaba de ser inaugurado en Sevilla la Chica. Pero lo que más les impresiona no es enfrentarse a un equipo formado por chicos y chicas de su edad que han cometido algún delito, sino la bandera pirata que ondea sobre el campo. Y es que Los Justos tienen mucho que ver con los piratas, empezando por el nombre de su capitana: Laoi Chai San, como la famosa pirata china. Y también su lema: No miento. No me chivo. No me fio. Y lo más importante: un mapa del tesoro. Solo necesitan a alguien fuera del Centro que les ayude a encontrarlo. Pero los Futbolísimos están más preocupados de que no les expulsen de la Liga Intercentros que de buscar tesoros, aunque quizá todo está relacionado. Un nuevo misterio para Los Futbolísimos”.