El Gobierno cambiará la publicidad institucional para priorizar a las radios musicales.

El próximo miércoles 17 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar su plan de regeneración democrática. Detallará una batería de medidas sobre los medios de comunicación que responderán a todo el plan que puso en marcha tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado.

Moncloa ha puesto el foco en dos frentes: poner coto a la publicidad institucional para evitar que los gobiernos municipales, autonómicos y centrales rieguen con dinero público a medios afines; y mejorar la transparencia conociendo quién es el dueño y quiénes los financian.

Sin embargo, en Sumar temen que estas medidas, anunciadas a bombo y platillo, no avancen lo suficiente para regular y democratizar un sector que apenas está regulado, según afirman desde la formación que encabeza la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Llegamos tarde”, es el diagnóstico que lanzan desde Sumar. Y sospechan que el PSOE no quiere atajar de lleno este tema, precisamente porque los dos partidos resultan beneficiados del sistema discrecional de publicidad institucional.

Más datos sobre este plan

Confidencial Digital ha podido conocer más datos sobre este plan de publicidad institucional. Tal y cómo han señalado fuentes políticas, el Gobierno quiere cambiar la ley de publicidad institucional para priorizar a las radios musicales.

Según explican, el motivo que han argumentado responde a que este sector está dominado históricamente por la radio musical de Prisa, Los 40 Principales. Un público “limpio”, según afirman, que no está politizado mediáticamente hacia un lado o hacia otro. Con este cambio, habría menos dinero destinado para las radios generalistas.

Estos cambios, que todavía están por concretar, serían aplicables tanto para la publicidad del Gobierno y los Ministerios, como también para las empresas públicas como Renfe, la DGT y Loterías o Apuestas del Estado.

También se están barajando límites de audiencia para poder dar más dinero vía campañas institucionales a las radios más vistas. Con este cambio, emisoras más críticas como la Cadena COPE, los cuales presumen de “ir al a contra”, recibirían menos fondos públicos.

Cambios dentro de Moncloa por la publicidad institucional

En enero, el Consejo de Ministros dio luz verde al nombramiento de José Manuel Nevado como director de Comunicación Institucional. La Unidad de Publicidad Institucional, que antes dependía del Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, pasó a sus manos desde entonces.

Durante los últimos cuatro años, Nevado había dirigido la asociación Productoras Asociadas de Televisión de España (PATE). Esta asociación representa los intereses de los productores de cine y televisión independientes.

Relación con las televisiones

A la espera de conocer cuáles van a ser las medidas concretas que proponga el Gobierno, ECD ha podido saber a quién no están dirigidas estas medidas: la televisión. El Gobierno ha comunicado a las cadenas privadas que no hay previsión de rebajar la cantidad de publicidad institucional que se destina a las cadenas. Además, han ido un paso más allá y han asegurado a las corporaciones que no se plantean volver a colocar publicidad en TVE.