El Gobierno planea lanzar un canal de televisión más aparte del que pide Prisa.

El Gobierno planea la adjudicación de dos licencias de televisión, una circunstancia que cambiaría el actual panorama audiovisual del país. Es la convicción que existe actualmente entre máximos directivos del sector y se apunta en fuentes próximas a Moncloa a las que ha tenido acceso Confidencial Digital.

A lo largo de estos últimos meses, representantes del ministerio de Transformación Digital se han reunido con los principales operadores en abierto (RTVE, Mediaset, Atresmedia y el resto de canales comerciales representados por Uteca).

En ellas, cómo señalaba ElConfidencial.com, medio que lo adelantó, narraba que el Gobierno quería cambiar el Plan Técnico Nacional de la TDT, aprobado en el Real Decreto 391/2019.

Tecnología UHD

Este cambio será posible gracias a la implantación de tecnología UHD por parte de RTVE, que llevaba probándolo desde el año 2022 en eventos como el Mundial de Atletismo y el Mundial de Fútbol Femenino.

Gracias a este desarrollo, cuya utilización sorprendió en su momento a fuentes internas de la televisión por la aceleración que hubo en los trámites, se ha ganado un espacio radioeléctrico más, que permite lanzar un concurso para un nuevo operador del canal de TDT en abierto.

Las fuentes consultadas señalan que la fecha que se baraja para este concurso es antes de final de año. No obstante, el momento de la convocatoria no está cerrado.

Sin embargo, las fuentes señalan que no sería el único canal que el Gobierno se plantea lanzar.

Prisa, el primer candidato

En el sector se ha especulado desde hace tiempo con que, en el caso de que se creara un espacio libre dentro de la TDT, Prisa sería el primer candidato para ocuparlo.

Hay que recordar que es el único gran grupo de comunicación que no tiene su propia licencia, ya sea en emisión por ellos mismos o alquilada como hacen Unidad Editorial y Vocento.

Nuevo negocio

Para Prisa se trata de un posible nuevo negocio, al que aspirar llegar aprovechando el área audiovisual transversal de todas sus marcas que comenzó a crear en el año 2022, tal y cómo señaló Confidencial Digital en ese momento.

El área ha tratado de potenciar una línea común en todas las cabeceras y trasladado a la televisión sus podcasts más populares.

Meses después, el País lanzó un canal de vídeo digital para televisión conectada, que por ejemplo se emite en Rakuten TV y en Samsung TV Plus, donde han celebrado debates electorales. Además, han realizado entrevistas grabadas.

Destaca que, dentro del apartado de audio siguen subiendo sus ingresos, con un 61% más en 2023 frente a 2022. Esto se debe a alianzas con Podimo, Santander, Penguin Random House entre otras empresas. El año pasado en total hubo 616 millones de descargas y 1.053 millones de horas de escucha.

Modelo híbrido

ECD adelantó en el mes de marzo que Prisa planeaba lanzar un canal de televisión en abierto. Entonces se señalaba que la prioridad es volver a tener presencia en el sector de la televisión, tanto en producción como en distribución.

Se piensa en un modelo híbrido, basado en la explotación en streaming y en plataformas digitales y de la publicidad tanto digital como de la TV hertziana en abierto. ⁠

En este caso, sería el tercer intento de Prisa por asentarse en el mundo televisivo, tras Canal Plus, primero, y después la Cuatro.

El objetivo de Prisa, a la hora de entrar en el campo de la televisión, tiene que ver con que se trata de un mercado publicitario atractivo, puesto que factura alrededor de 1.650 millones de euros, según los datos de 2023.

Un segundo canal de televisión

Fuentes directivas de los canales de televisión y de los grupos de comunicación, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, revelan que, en las reuniones que han mantenido con el Gobierno, la opción que hasta ahora ha manejado el Ejecutivo es que, técnicamente, en el espectro existe espacio para un solo canal. Nunca les indicó que lo hubiera para un segundo canal.

Sin embargo, apuntan ahora que podría ser viable que el Gobierno encontrara sitio para ese segundo canal en abierto aprovechando la implantación de la tecnología para emitir en ultra alta definición (UHD).

No es el único factor a tener en cuenta. Según explican a ECD fuentes con acceso a Moncloa, no se mencionó en las reuniones con los canales de televisión la posibilidad de este segundo canal porque depende de RTVE. Tal y cómo detallan, la cadena pública tiene un slot de TDT “al que podría renunciar porque no está en uso”.

Consejo de RTVE dividido

No obstante, según señalan, con la actual mayoría del consejo de RTVE, esta posibilidad no la ven factible por ahora.

Confidencial Digital ha confirmado por fuentes de RTVE que esa propuesta no se ha hablado en el Consejo hasta el momento. No obstante, estas fuentes cuentan que uno de los directivos de la corporación ha colaborado asesorando en los cambios de la TDT que ya se han anunciado.

El Español

Con este segundo canal de televisión se buscará ‘compensar’ ideológicamente la decisión de conceder un canal a Prisa, por el sistema de adjudicarlo a un grupo ‘de derechas’.

Las fuentes del sector a las que ha tenido acceso ECD apuestan por que el segundo canal de televisión se destinará al grupo El Español, que lidera y preside Pedro J. Ramírez.

Confidencial Digital ha tratado de ponerse en contacto con fuentes directivas de El Español y del ministerio de Transformación Digital para preguntarles por la información del segundo canal de televisión. A cierre de edición, no ha habido respuesta.