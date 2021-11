‘El Hormiguero’ niega que el público que asistió al programa de Díaz Ayuso estuviera integrado por militantes del PP

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a 'El Hormiguero' ha levantado una fuerte polémica. La intensidad del recibimiento de los asistentes del público, que la recibieron a gritos de "¡Presidenta! ¡Presidenta!" ha provocado múltiples comentarios en redes sociales.

Los detractores de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusaron al PP de Madrid de haber llenado el público de militantes del PP para que fuese aclamada en este inicio de ruta mediática por los platos que planea la presidenta.

De hecho, los críticos han llegado a recuperar un comentario en el que la propia Díaz Ayuso acusó al PSOE de "llenar el público de 'El Hormiguero'" de afiliados socialistas para "aplaudir y besuquear al jefe en el descanso".

Fuentes de la producción del programa presentado por Pablo Motos han negado con rotundidad estas acusaciones. Según señalan a Confidencial Digital "de ninguna manera" aceptarían un público organizado en ninguno de sus programas.

La dirección de El Hormiguero responde a ECD que "no es verdad" que el público es "gente que llama para venir" y que precisamente tienen organizado el programa para que no se admita una solicitud muy grande de entradas con el objetivo de "que no pase eso".

De hecho, dentro de la página web del programa donde se puede comprar las entradas para ir en el futuro, la propia página web señala que las inscripciones están limitadas a grupos de máximo ocho personas.

Militantes del PP en Madrid han señalado a Confidencial Digital que "no había ninguna directriz" de cara a la asistencia o no del programa en el que El Hormiguero fue seguido por 3.588.000 personas y anotó 23,2% de cuota de pantalla.

En esta entrevista la presidenta de la Comunidad de Madrid respondió a preguntas como el origen del mote IDA, idea que según Díaz Ayuso tiene su origen en la presidencia del Gobierno.

Estos jóvenes explican que, aunque hubo presencia de seguidores de Ayuso y participantes del partido dentro del público, "no hubo ninguna organización".