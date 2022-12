Indignación en El Mundo y ElConfidencial.com por el “maltrato” de la Federación en el Mundial de Qatar

Las redacciones de El Mundo y ElConfidencial.com mantienen en estos momentos una difícil relación con la Federación Española de Fútbol. Denuncian que la situación se ha complicado aún más en las últimas semanas, con ocasión de la participación de la Selección Española en el Mundial de Qatar. Los dos medios hablan incluso de “maltrato”.

Estos dos medios llevan meses publicando informaciones “críticas”, como ellos mismos las denominan, sobre el presidente Luis Rubiales, entre las que se incluye la investigación judicial acerca de una fiesta privada en un chalet en Salobreña, por presunta administración desleal,y otra sobre el pago de un piso de lujo en Madrid presuntamente con dinero de la RFEF y “sin tener derecho”.

Fuentes de los dos periódicos aseguran a Confidencial Digital que, a lo largo de la competición en Qatar, han planteado peticiones de entrevistas que no han sido respondidas, hay un gran número de mensajes no contestados, y en ocasiones incluso la respuesta final ha sido una tajante negativa. Añaden que tienen pruebas que lo demuestran.

Visto bueno y contraorden

El distanciamiento viene de lejos. Una de las fuentes relata un caso, antes del viaje a Qatar, en el que uno de los colaboradores de la redacción registró una solicitud de entrevista. En ese caso, “desde escalafones inferiores” de la Federación dieron “el okey” a la petición. Pero cuando esa propuesta llegó a la dirección y se enteraron del medio que pedía el encuentro, la solicitud acabó siendo desestimada. La explicación a los periodistas afectados sobre esta contraorden fue ofrecida, en confianza, por trabajadores de la propia Federación.

Esa relación está generando tensión en las dos cabeceras, como admiten fuentes internas. Consideran que tienen “las puertas cerradas” para trabajar informaciones con la Federación, y en algunos casos tienen la sensación de estar vetados cuando preguntan acerca de cualquier tema.

Fuentes de la dirección de uno de los medios afectados lamentan “no poder contar más acerca de este tema”. Al menos, de momento.

ECD ha podido comprobar de primera mano, con consultas a periodistas deportivos de otras redacciones, que este trato no ha sido abiertamente hostil en público, pero hay señales que confirman que la relación no es, ni mucho menos, fluida.

Versión de la RFEF

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Pablo García Cuervo, portavoz de la Real Federación Española de Fútbol. En su respuesta, niega que lo que se detalla más arriba haya sucedido, y afirma que “la RFEF trató y trata a todos los medios por igual antes, durante y después del campeonato del Mundo”.

Sobre la relación con el diario El Mundo, explica que “desde el departamento de comunicación de la RFEF se le gestionaron en Doha entrevistas, se atendió el requerimiento de información de sus redactores para llevar a cabo reportajes, se realizaron fotos exclusivas para el diario por parte del fotógrafo de la RFEF, fueron invitados a la tradicional comida con la prensa, a la que acudieron con normalidad, y se fotografiaron con el presidente Rubiales y resto de ejecutivos federativos”.

El caso de El Confidencial.com, asegura, se trata de un caso aún “más sorprendente” ya que -dice- es “un medio de comunicación que no solo no viajó a cubrir el Mundial, sino que ,además, no se ha puesto nunca en contacto con la RFEF desde el 13 de abril de 2022, a pesar de que diariamente publica cuestiones que tienen que ver con la Federación”.

Relaciones con la prensa de la Federación

Estas últimas horas se ha hecho viral un vídeo del departamento de comunicación de la RFEF en el que se puede ver, efectivamente, a los enviados especiales en Qatar disfrutando de una comida pagada por la Federación.

En ese encuentro, que ha sido difundido a través de la propia página web de la federación, se entregó también una distinción a los periodistas presentes.