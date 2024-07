Isabel Preysler no tendrá segunda temporada en Disney Plus por su elevado caché.

Uno de los proyectos audiovisuales que más llamó la atención en 2023 fue el reality de Isabel Preysler que preparaba Disney Plus. La plataforma anunció en mayo del año pasado el primer proyecto en streaming de la socialité.

En sus dos capítulos, se pudo ver los entresijos de la preparación de la Navidad en casa de Preysler. Este formato fue producido por Fremantle, encargada también de ‘Mask Singer’ y ‘Got Talent’. En los dos episodios hubo apariciones de otros miembros de la familia como Tamara Falcó y Ana Boyer.

Además, se pudo observar al detalle la casa de Isabel Preysler. Es una residencia en Madrid de 2.000 metros cuadrados en una parcela de 5.000. Dispone de dos piscinas, una en el jardín y otra climatizada en un salón de proporciones gigantescas con puertas de cristal.

Proyecto aparcado

Tanto Disney Plus como la productora Fremantle y la propia Isabel Preysler quedaron satisfechos con el resultado de esta primera temporada, tal y como señalan a Confidencial Digital las fuentes del rodaje.

Sin embargo, cuando se cumple aproximadamente un año del anuncio de la primera temporada, ya se ha confirmado que no habrá segunda temporada. Según explican fuentes del proyecto a ECD, han optado por no continuar con la segunda entrega que tendría como temática principal la moda.

El motivo es que Disney Plus, Fremantle y la propia Isabel Preysler no han encontrado una fórmula que convenga a todos y que justifique la continuidad del programa para una segunda temporada. Fuentes del rodaje explican que Preysler exigió un caché de 500.000 euros, una cifra inasumible para Disney Plus, que esperaba reducir costes en la segunda entrega.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de Disney Plus y Fremantle por si querían hacer alguna declaración respecto a esta noticia, pero a cierre de edición, no ha habido respuesta.

Julio Iglesias Jr. y Chabelí

Por otro lado, está cerca de estrenarse un nuevo programa de televisión en TVE con los hijos de Julio Iglesias. El cantante y Chábeli, vuelven a la televisión pública. La productora Beta Entertainment Spain ha creado un programa de reformas de casas con personas famosas. Una idea impulsada por el éxito del documental ‘Papá cumple 80 años’ sobre el propio cantante.

Esta compañía ha producido programas como ‘Los Gipsy Kings’, ‘El humor de mi vida’ —el especial de comedia de Paz Padilla—, además de documentales sobre el cantante Omar Montes, el futbolista Alfredo Di Stéfano, o ‘Desafío Ártico’.

Un 'Mi casa es la tuya'

Fuentes de TVE explican a ECD que una de las actuales ocupaciones de Julio José Iglesias es gestionar una empresa de reformas que se ha encargado de decorar y remodelar viviendas de clientes de alto nivel de la sociedad española. La compañía del cantante fue el germen que dio pie a elaborar este proyecto en el que Julio José Iglesias y Chábeli reforman parte del domicilio de distintas celebridades como excusa para conversar sobre la vida personal y profesional del famoso.

“El objetivo es crear una especie de ‘Mi casa es la tuya’”, señalan desde la cadena pública. El nombre provisional del programa es ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’, y constará de ocho capítulos.