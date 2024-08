La izquierda en el consejo de RTVE se rompe para forzar un nuevo director de Contenidos.

El día de la aprobación del programa de David Broncano en TVE, el consejo de Administración quedó dividido en tres facciones. Por un lado, se posicionó el grupo a favor de la actual presidenta interina, Concepción Cascajosa, cuyo mandato de seis meses acaba en septiembre. En este grupo se encuentran, además de la propia militante del PSOE, el consejero socialista Ramón Colom, el de Podemos Roberto Lakidain y el del PNV, Juan José Baños.

El segundo grupo está formado por los tres consejeros nombrados por el PP: Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio. Además, ha quedado conformado un tercer grupo, integrado por la expresidenta de RTVE Elena Sánchez y el consejero de Podemos José Manuel Martín.

La dinámica de las votaciones de los últimos meses ha llevado a que la dirección actual a veces haya sido apoyada por este tercer grupo de consejeros de izquierdas, en otras ocasiones por los del PP y en otras, incluso por los dos.

Gracias a esta ‘geometría variable’, la dirección actual ha sacado gran parte de las votaciones que ha planteado. Los casos más destacados que no lograron tal objetivo de llegar a los cinco votos fueron señalados por Confidencial Digital: la negativa a la compra de partidos de LaLiga y la compra del programa emitido en Antena 3, ‘The Floor’.

Mandato caducado

En este equilibrio de fuerzas RTVE parece estar viviendo un caso similar al del Consejo General del Poder Judicial. Debido al bloqueo de las negociaciones entre el PSOE y el PP para la renovación, hay cinco miembros del Consejo de Administración con el mandato terminado y seis plazas a renovar.

La normativa interna de la Corporación pública señala que la mitad de los consejeros solo tienen un mandato por tres años, plazo que tendría que haber terminado en marzo. Estas posiciones, decididas por sorteo en la primera reunión del Consejo de Administración, corresponden a los tres consejeros del PP, al del PNV y al consejero socialista Ramón Colom. Además, habrá que sumar a este acuerdo una segunda plaza del PSOE que corresponde al presidente saliente Pérez Tornero. En total, seis sillones por cubrir.

Aunque se acabó llegando a un acuerdo por el Consejo General del Poder Judicial, no hay avances reseñables que inviten a pensar que vaya a haber un acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo de RTVE a corto plazo.

Habría una alternativa que se lleva barajando desde diciembre, que es cambiar las mayorías para que no haga falta el acuerdo con el Partido Popular y solo fueran suficientes los votos de una mayoría absoluta. Sin embargo, esta opción que ha manejado Félix Bolaños, no ha pasado de ser una advertencia del PSOE que nunca ha dado el paso adelante.

No obstante, Moncloa sigue prometiendo a la dirección de RTVE que se va a renovar el Consejo junto con otros organismos como la CNMV y el Banco de España. No obstante, no aporta plazos concretos sobre cuándo se va a producir esta renovación.

La izquierda del Consejo se rompe

A todo esto, hay que añadirle una novedad. En la última reunión del Consejo de Administración de RTVE, la correspondiente al mes de julio, las fuerzas de izquierdas del Consejo de Administración se rompieron definitivamente.

La expresidenta Elena Sánchez y el consejero José Manuel Martín informaron al resto de miembros del Consejo de Administración que no van a dar más su voto favorable hasta que se propongan nombres para cubrir las dos vacantes que hay en la alta dirección.

Una de las posiciones pendientes de cubrir es la del director general de Contenidos , puesto del que fue apeado José Pablo López, destituido en el mes de marzo. El segundo es el de secretario general. Este puesto lleva vacante también desde marzo. En esta ocasión Alfonso Morales dimitió por presiones en las negociaciones del nombramiento de Concepción Cascajosa.

Hasta que estas vacantes no se cubran, Elena Sánchez ha dejado claro que se va a abstener en todas las votaciones sobre programas y proyectos técnicos. Por su parte José Manuel Martin ha manifestado su intención de votar en contra.

En estas circunstancias, la dirección actual de RTVE se ve abocada a ponerse de acuerdo con el PP para futuras votaciones para aprobar cualquier propuesta si antes no resuelve esas vacantes.