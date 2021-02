Javier Gutiérrez será Amancio Ortega en la serie sobre su vida que prepara Amazon Prime Video

El pasado mes de octubre, Amazon Prime Video anunció que preparaba una serie sobre la vida del fundador de Inditex, Amancio Ortega. El proyecto está en pleno proceso de cambio y no parece exento de cierta polémica y dificultades.

La compañía gallega Ficción Producciones (‘3 Caminos’, ‘Vivir sin permiso’), que se encarga de desarrollar el serial, anunció que la historia se va a construir siguiendo el libro titulado ‘Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara’, la biografía del empresario que publicó Covadonga O’Shea en 2008.

La ex directora de la revista Telva mantuvo largas conversaciones con el propio Ortega, familiares y amigos para completar el libro, que ha sido traducido a varios idiomas y es una de las pocas semblanzas que desvelan detalles sobre la discreta vida del empresario.

El proyecto se lleva también con gran discreción y hasta ahora sólo habían trascendido los detalles facilitados por Amazon el pasado mes de octubre: la serie tendrá ocho episodios y está coproducida por la Radio Televisión de Galicia y la Forta. El director es Norberto López-Amado (‘El tiempo entre costuras’, ‘Hernán’) y se grabará en localizaciones de La Coruña, Barcelona, Nueva York, París y Lisboa.

Pues bien. Según ha sabido ahora Confidencial Digital, Javier Gutiérrez ha sido elegido para dar vida a Amancio Ortega. Fuentes cercanas al actor confirman que ha recibido la propuesta, ha dado el visto bueno y ha aceptado.

Hay que recordar que Javier Gutiérrez cuenta con una amplia carrera cinematográfica y ha sido ganador de dos Premios Goya. Algunos de los títulos en los que ha participado son: ‘La isla mínima’, ‘El autor’, ‘El olivo’, ‘Hogar’, ‘Durante la tormenta’, ‘Campeones’, y las series ‘Águila Roja’ y ‘Estoy Vivo’, que va a estrenar su nueva temporada próximamente.

Los guiones están listos

Fuentes cercanas al proyecto confirman también a ECD que la productora ya tiene lista una primera versión de los guiones de la serie. En este trabajo ha participado la ganadora del Goya y ex ministra Ángeles González-Sinde, Marisol Ferrer, Mercedes Cruz y Daniela Fejerman.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Al parecer el entorno del empresario no está ofreciendo muchas facilidades a los productores. Según los testimonios recabados por ECD, la propia Fundación Amancio Ortega no está colaborando mucho. Más bien lo contrario.

Se trata de una institución privada con sede en Arteijo (La Coruña) que tiene como objetivo promover diferentes actividades sobre todo en el ámbito de la educación y la asistencia social. ECD se ha puesto en contacto con esta institución para conocer más detalles. Un portavoz oficial asegura, sin embargo, que la Fundación no tiene ninguna relación con este proyecto y no tiene nada que ver con la serie encargada por Amazon Prime Video.

Este confidencial también se ha puesto en contacto con Ficción Producciones. La productora ni confirma ni desmiente los problemas y desencuentros apuntados más arriba. Tampoco facilita más detalles sobre el estado del proyecto, sobre el calendario de grabaciones o la incorporación de Javier Gutiérrez.

Únicamente explica que “el proyecto se ha transformado en algo mucho más ambicioso de lo que era en un principio”, pero no facilitan más datos sobre ese cambio de dimensión. “No tenemos nada más que añadir”, concluyen.