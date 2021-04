Jorge Javier Vázquez devuelve a Pedro Sánchez el apoyo por defender al Gobierno en televisión

Jorge Javier Vázquez sorprendió el sábado al convertirse en uno de los asistentes al acto de campaña electoral del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Pero la participación del presentador de Telecinco esconde un agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vázquez acompañó a Gabilondo en su recorrido hasta la plaza de la Constitución en Puente de Vallecas, donde tuvo lugar el mitin, y se sentó a su lado durante la intervención de otros dirigentes socialistas como la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Muy pendiente del mitin, el presentador de ‘Sálvame’ aplaudió en todo momento los discursos, así como la intervención del candidato socialista.

En un mensaje publicado en Twitter, Jorge Javier Vázquez manifestó su apoyo al PSOE: “No existe equidistancia posible. O democracia o fascismo. Yo voto a Ángel Gabilondo”, afirmó.

Agradecimiento a Pedro Sánchez

Fuentes socialistas a las que ha tenido acceso Confidencial Digital explican que la implicación del presentador se produce después del agradecimiento que le trasladó Pedro Sánchez cuando Vázquez se enfrentó el pasado mes de junio a Belén Esteban en ‘Sábado Deluxe’, en horario de máxima audiencia en televisión, por criticar la gestión del Gobierno en la pandemia.

Una bronca tras la que el comunicador confesó estar pasando unos momentos duros. Y ahí encontró el apoyo del presidente del Gobierno. Jorge Javier Vázquez reveló hace unos meses que Sánchez le mandó un mensaje tras el enfrentamiento con su colaboradora. “Después de la discusión con Belén Esteban, recibí un mensaje de Pedro Sánchez”, comentó entonces, aunque dejó claro que se quedó ahí. “Hablar, no hablamos”, subrayó.

La llamada de Sánchez a ‘Sálvame’

Hay que recordar que Pedro Sánchez llamó en 2014 al programa Sálvame de Telecinco para aclarar su postura sobre el Toro de la Vega. Habló en directo con el presentador, Jorge Javier Vázquez, quien había criticado al PSOE por apoyar en el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) esta fiesta y había llegado a asegurar que no les votaría más.

Sánchez afirmó entonces que a él nunca se le verá “en una corrida de toros” y que se comprometía “a llevar al Parlamento una ley de protección de animales”.

“Si tú me dices que ese es tu compromiso, te devuelvo mi voto, qué le voy a hacer”, respondió Vázquez, quien instó al líder del PSOE a “pegar un zapatazo en el suelo” y no andarse “con paños calientes”.

Admiración por Ángel Gabilondo

El presentador ya ha mostrado en anteriores ocasiones su admiración por el candidato socialista. “Coincido con su modelo de sociedad. Una sociedad en la que no tenga cabida la pelea constante y se luche por la felicidad de todos y cada uno de los que vivimos en ella. Sean cuales sean nuestros orígenes, nuestros pensamientos y nuestras orientaciones sexuales”, escribió en un post publicado en su blog en la revista Lecturas.

En ese post, Vázquez revelaba abiertamente a quién votará en las próximas elecciones autonómicas: “Votaré a Ángel Gabilondo porque creo en su Madrid. Y porque a partir del 4 de mayo quiero vivir en una comunidad en la que prevalezca la paz y no esos miedos rescatados del imaginario franquista más recalcitrante”, defendió.

Jorge Javier Vázquez nunca ha ocultado su opinión sobre el PSOE. “No solo no molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos”, reconoció hace unos meses, mostrando además su descontento con el PP: “No puedo imaginar un país gobernado por Casado”.