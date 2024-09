El juez del caso Sálvame ordena investigar las llamadas de Gustavo González y otros acusados.

El juicio de caso Sálvame sigue dando que hablar. El juez instructor ha ordenado revisar llamadas de Gustavo González y otros acusados para la semana que viene. Esta diligencia revisará las llamadas y mensajes de 25 números de teléfonos de entre 2017 y 2018.

El caso de presunto espionaje de ‘Sálvame’ comenzó a investigarse en el año 2017. No obstante, en 2022 y 2023 se produjeron los avances más significativos. En la última notificación judicial —hace seis meses—, ya no se menciona a Óscar Cornejo ni a Adrián Madrid, máximos responsables de la productora La Fábrica de La Tele, a pesar de que siguen imputados.

Tampoco aparecen los nombres de David Valldeperas, Alberto Díaz y de ocho redactores más. Sí continúan el policía Ángel Fernández Hita y otros dos agentes de Policía además del paparazzi Gustavo González y la exactriz porno María Lapiedra. También son mencionados La Fábrica de la Tele y ‘Sálvame’.

Con esta información, Marcelino Sexmero, responsable de la investigación del presunto caso de espionaje a famosos, busca comprobar los indicios de que se haya conseguido o no información ilícita.

Fuentes de la acusación señalan a ECD que esperan que el juicio oral empiece en 2025. Tal y cómo explica, hace falta que haya una auto transformación del juicio oral y que el decanato dicte una fecha para el caso. Cabe la pena recordar que tienen prioridad juicios con menores y víctimas de violencia de género.

Explicación del caso

Esta investigación cogió relevancia cuando en marzo de 2022 el diario El Mundo reveló que la dirección de ‘Sálvame’ había impulsado una investigación a 140 famosos para tratar de lograr información privada comprometida que después sería difundida por el programa.

Para tal fin, se habría servido del paparazzi Gustavo González y de su amigo, el policía Ángel Fernández Hita, que habrían dado acceso a fichas policiales de dichas celebrities. Es la información que figura en el sumario judicial del caso que se bautizó con el nombre de ‘Operación Deluxe’.

Muchos famosos implicados

Confidencial Digital adelantó hace más de un año que Mariló Montero y Julián Muñoz se habían personado en la denuncia, junto a otros famosos afectados como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Julián Muñoz, Coto Matamoros, María Teresa Zaldívar y Omar Montes.

Otros personajes relevantes se unieron a la causa con acciones particulares. Entre ellos, Helena Di Stéfano, hija de la leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano; José Fernando Ortega, hijo adoptivo de la difunta Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano; y la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales.

A la espera de saber el número final de afectados que decida el juez, en documentos del sumario aparecieron varios nombres de famosos que se han personado como acusación particular como Aiza Nizar, ‘El maestro Joao’, el marido de la cantante Rosario Mohedano, Andrés Fernández, la peluquera Lorena Morlote, el ex novio de Chabelita, Fausto Cabrera, y Luis Miguel Rodríguez ‘El Chatarrero’, ex pareja de Agatha Ruiz de la Prada.

Otros personajes que también han presentado acusaciones por esta causa son el paparazzi Jordi Martín, el exmarido de María Lapiedra, Marc Amigo, el cantante Francisco González, la bailadora Cecilia Gómez, que estuvo relacionada con Joaquín Prat, y José Manuel Albalá, padre del televisivo Alejandro Albalá.

También aparecían Mayte Galdeano, la concursante de la primera edición de Gran Hermano María José Galera, una amante de Julio Iglesias, María Edite Santos y el hermano de Manzanares Manuel Dols Samper.