Malestar en la dirección de Europa Press por la filtración de la negativa de la agencia a recuperar la ayuda económica para comidas

Pulso entre directivos y empleados de la Agencia Europa Press. El pasado viernes los trabajadores de la empresa decidieron enviar a toda la plantilla un comunicado: la directivos acababan de informar al Comité de Empresa y los delegados de Personal de su negativa a recuperar la ayuda económica diaria para comidas.

Según ha podido saber Confidencial Digital, la dirección de la agencia no ha recibido de buen grado la difusión de ese texto. Hay cierto malestar por su publicación en redes sociales, concretamente en Twitter, y que se haya hecho llegar a varios medios de comunicación.

Fuentes internas aseguran que esta semana está prevista la convocatoria de una Asamblea de Trabajadores para analizar cómo se encuentra la situación. El objetivo es recuperar esta ayuda y los empleados van a agotar todas las vías para conseguirlo.

A pesar de que han pasado unos días desde la polémica reclamación pública, la empresa todavía no ha ofrecido ninguna respuesta oficial.

Sin ayudas económicas para comidas desde 2012

Hay que recordar que Europa Press abonó durante años una ayuda económica diaria a cada trabajador para comidas, por un importe de 7,5 euros. Esta ayuda fue eliminada por sorpresa en el año 2012. La dirección comunicó entonces a los trabajadores, a través de un correo electrónico, que se trataba de un medida temporal relacionada con la coyuntura económica.

A juicio de los trabajadores, la explicación no se sostiene pues, superado ese periodo de recortes, no se ha recuperado ese beneficio. Desde el Comité de Empresa lamentan que la empresa haya vuelto a obtener beneficios y eso no haya provocado mejoras para los trabajadores.

Los representantes de los empleados aseguran que la empresa ya no tiene pérdidas. El grupo ha sumado ingresos por más de 8,8 millones de euros y repartió dividendos en el año 2018. Por este motivo, solicitan que se vuelva a recuperar la ayuda. La respuesta de la empresa, explican los trabajadores, es que la agencia todavía no está en una situación suficientemente estable.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de Europa Press que asegura no tener constancia del malestar de la empresa por la filtración de un asunto interno pero confirma la celebración de una asamblea con los trabajadores para tratar esta cuestión.

Ha habido varios despidos en los últimos meses

La agencia ha sido también noticia en los últimos meses por otras cuestiones laborales. El pasado mes de noviembre se produjo el despido de una redactora de la delegación de Europa Press en Murcia. La salida se produjo después de que la periodista comunicara a la empresa que allí “se incumplen determinados artículos del convenio”.

La empresa argumentó entonces que el despido se debía a “cuestiones disciplinarias”. Pero desde el Comité de Empresa aseguraron que esos motivos no existían y pidieron a la agencia que reconsiderase su decisión. No hubo marcha atrás.

Además, en la sede central de Europa Press en Madrid también se han producido varios despidos. Cuatro periodistas de la plantilla del departamento de Corazón e Informativos Televisión han abandonado la agencia.

En los cuatro casos, la empresa explicó que se trataba de “despidos disciplinarios”. Los trabajadores, por tanto, no han sido indemnizados.