Malestar en El País por las declaraciones de Antonio Caño sobre su despido como director

Algunos periodistas y destacados miembros de la dirección de El País no se han tomado nada bien las últimas declaraciones de Antonio Caño. El ex director del diario del Grupo Prisa ha dado que hablar estos días por una entrevista en la que ha hablado de su pasado al frente del periódico.

Hay que recordar que El País tomó en 2018 la decisión de cesar al director. El relevo se produjo tras la salida de Juan Luis Cebrián como presidente del diario. Sobre los motivos de su despido, el diario explicó que obedecía a “razones profesionales”.

En el momento que Caño asumió la dirección en 2014, el periódico contaba con una difusión de 259.000 ejemplares y unas ventas de 153.000. Cuatro años después en los que Caño estuvo al frente del diario las ventas cayeron en torno a un 30%.

Tras esto, el Consejo de Administración nombró a Soledad Gallego Díaz como nueva directora del diario en sustitución a Caño en junio. Pero el ex director quedó vinculado al diario. De hecho, sigue colaborando con el periódico como articulista y estuvo de corresponsal en EEUU.

Al poco de consumarse la llegada de Gallego Díaz, la dirección de El País tomó una decisión contundente: la salida de gran parte del equipo cercano a Antonio Caño. Entre los ceses se encontraba el director adjunto, David Alandete; el redactor jefe de la sección de España, Álvaro Nieto, y el redactor de Opinión, José Ignacio Torreblanca.

Ahora, dos años después de lo sucedido, el ex director se ha pronunciado sobre aquel movimiento. Lo ha hecho en una entrevista en la Cadena COPE.

“Me pareció profundamente injusto”

El periodista ha confirmado ante los micrófonos de COPE que él se mantiene en el periódico como articulista “y en otras funciones” y que sigue “perteneciendo a la plantilla de El País”, pero que nunca entendió la decisión de destituir a su equipo: “Es cierto que despidieron a todo mi equipo en un acto que jamás entendí y que me parece profundamente injusto”, afirma.

Y añadió: “es un equipo que no solo había sido leal a mí, que es lo de menos, había sido profundamente leal al periódico”.

Según los testimonios recabados por Confidencial Digital, estas palabras no han sentado muy bien dentro de la plantilla del periódico. Fuentes del diario aseguran que han generado un profundo malestar entre periodistas y parte de la dirección. Recuerdan, sobre todo, que él sigue formando parte del equipo de El País.

El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.

Alguno ha recordado incluso el caso de David Jiménez. El ex director de El Mundo llegó a escribir un libro (‘El Director’) para ajustar cuentas con Unidad Editorial y gran parte de sus ex compañeros, tras sufrir –como Antonio Caño- una destitución traumática. Sin embargo, en El País recuerdan que ese desahogo se produjo cuando el periodista ya estaba desvinculado completamente de su antigua compañía. No como en este caso.

Ha lanzado una biografía sobre Rubalcaba

Antonio Caño ha sacado hace unas semanas una biografía sobre Alfredo Pérez Rubalcaba. El libro se centra en la trayectoria del político dentro del PSOE y en la política española de los últimos 30 años.

‘Rubalcaba: un político de verdad’, hace un recorrido por los grandes acontecimientos de este país, desde el primer gobierno socialista hasta la actualidad, pasando por el 11-M, la reforma del estatuto de Cataluña, la lucha contra ETA, etc.

En el acto de presentación estuvieron presentes Javier Solana, Joaquín Almunia, el presidente de Aragón, Javier Lambán, el portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.